Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 29 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 29 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sabato dinamico per l’Ariete, che ritrova energia e fiducia nel futuro. In amore torna la passione, con possibili sorprese per i single e maggiore complicità nelle coppie. Sul lavoro meglio non forzare i tempi: una proposta o una notizia inattesa potrebbe aprire una nuova opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro ritrova serenità e può dedicarsi maggiormente agli affetti. In amore le coppie riscoprono complicità, mentre per i single potrebbe arrivare una conoscenza interessante. Sul lavoro qualcosa si muove, ma sarà importante mantenere prudenza soprattutto nelle spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Movimento e nuove idee caratterizzano la giornata dei Gemelli, desiderosi di cambiare routine. In amore il dialogo aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni e favorirà nuovi incontri. Creatività e progetti personali sono favoriti, ma attenzione a non prendere troppi impegni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Cancro ritrova gradualmente equilibrio e maggiore tranquillità. In amore sarà importante parlare con sincerità, mentre i single potrebbero vivere un incontro inatteso. Le questioni economiche richiedono prudenza, ma un piccolo risultato potrebbe restituire fiducia e motivazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone affronta il sabato con determinazione e voglia di mettersi in gioco. In amore potrebbero arrivare emozioni intense, sorprese o nuove conoscenze. Anche il lavoro offre occasioni interessanti, purché si eviti di essere troppo autoritari con colleghi e collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ordine e concretezza aiutano la Vergine a sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. In amore torna maggiore serenità e un single potrebbe iniziare a vedere diversamente una persona conosciuta. Sul lavoro è una buona giornata per organizzare le prossime mosse senza pretendere risultati immediati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Bilancia recupera leggerezza e buonumore dopo alcune giornate impegnative. In amore può esserci un riavvicinamento, mentre i single saranno favoriti negli incontri. Anche sul lavoro arrivano segnali positivi, ma prima di scegliere sarà bene valutare ogni possibilità con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione vive una giornata intensa e determinata, con il desiderio di voltare pagina. In amore le emozioni saranno profonde e potrebbe tornare una forte passione. Sul lavoro sarà meglio evitare discussioni e osservare attentamente una situazione che potrebbe finalmente iniziare a sbloccarsi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario ha voglia di cambiare aria e vivere esperienze nuove. Il sabato favorisce incontri, spostamenti e sorprese in amore, soprattutto per i single. Buone prospettive anche per lavoro e progetti personali, ma sarà importante mantenere i piedi per terra.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno ritrova stabilità e maggiore chiarezza sulle proprie priorità. In amore le coppie possono recuperare serenità, mentre i single preferiranno conoscenze lente e promettenti. Sul lavoro i risultati iniziano a essere più visibili e anche le prospettive economiche appaiono più rassicuranti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario sente il bisogno di novità e potrebbe voler rompere una routine diventata pesante. In amore un messaggio o un incontro potrebbe cambiare una situazione incerta. Sul lavoro la creatività sarà un punto di forza, anche se le nuove idee avranno bisogno di tempo per svilupparsi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sensibilità e intuito guideranno i Pesci durante questo sabato. In amore saranno possibili emozioni profonde e una nuova conoscenza potrebbe diventare importante nel tempo. Sul lavoro i progressi saranno graduali, mentre un’intuizione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.