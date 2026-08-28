Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? L’undicesima stagione della soap partenopea di Rai Tre è entrata nel vivo, e le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre promettono grandi emozioni. Al centro delle trame troveremo il compleanno di Anna, che ci riserverà molte sorprese. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali Un Posto al sole?

Anticipazioni settimanali Upas: compleanno con sorpresa

Alberto si prepara a festeggiare il compleanno di Anna, ed è deciso a sorprenderla con un prezioso anello. Lei però, dopo aver letto alcuni messaggi del padre, rischia di cadere in una pericolosa spirale autolesionista.

Palladini senior – ancora turbato dal mancato chiarimento con il figlio – trova sostegno in Niko, che lo invita a dare al ragazzo il tempo di cui ha bisogno e a concentrarsi, nel frattempo, sulla serata con Anna.

Gianluca intanto va dalla giovane per chiederle aiuto nel gestire il padre, ma la situazione rischia di prendere una svolta drammatica. Alberto arriva proprio nel momento clou, e rimane profondamente scosso. La confessione di Anna, subito dopo, lko costringe a fare i conti con le proprie responsanbilità. Confuso e deluso, Palladini sembra allontanarsi da Anna.

Greta se ne va nelle prossime puntate Un posto al sole?

Una interessanbte proposta dii lavoro potrebbe convincere Greta a lasciare Napoli.

La donna decide di confidarsi con Cristina e rivelarle i dettagli dell’offerta che ha ricevuto, e che la porterebbero a trasferirsi a Salerno.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Samuel – sempre più infastidito dalla presenza di Lorenza – accoglie con molto scetticismo una sua proposta. Micaela è decisa a proteggere Samuel e a fermare le intromissioni di Lorenza, ma finisce per complicare ancora di più la carriera del fidanzato.

Diego intanto, confida a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un grande bivio sentimentale.

Bice e Sergio si vedono a casa di Guido e Mariella e, come al solito, il loro incontro si trasforma presto in uno scontro. Stavolta però, le cose potrebbero prendere una piega del tutto inaspèettata.

Al Centro Ascolto, Clara riceve la visita di Marika, che le presenta un’idea imprenditoriale davvero interessante.