Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 26 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana si aprirà con la combinazione astrale di Venere e Luna che vi renderanno molto sensibili agli affetti. In amore attenzione invece alle relazioni concrete.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore sarà favorito nel corso del prossimo fine settimana, a partire da venerdì con Venere che entrerà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, sono in vista delle discussioni…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna nel segno ad inizio settimana vi renderà meno affettuosi e la razionalità prenderà il sopravvento sulle emozioni. Per questo motivo sarete molto nervosi anche sul lavoro. Relax…

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per voi si prospetta una settimana all’insegna dell’amore con Venere nel segno che vi renderà affettuosi e passionali. La Luna nel segno giovedì garantirà splendidi momento affettuosi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La settimana si aprirà con la Luna nel segno che produrrà un influsso frizzante e molto ambizioso. Il senso dell’umorismo sarà molto spiccato già da domani e potrete brillare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Venere assumerà una posizione di trigono favorevole e la sensualità sarà spiccata. Attenzione a non essere litigiosi in coppia: non lasciatevi prendere da eccessivi pensieri. Liberate la mente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nel corso delle prossime ore sarete molto affettuosi e socievoli grazie all’influsso della Luna. Le cose cambieranno durante il fine settimana. Mercurio vi renderà più comunicativi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nel corso delle prossime ore e giornate sarete pronti a dare il meglio di voi: sarete lucidi e concentrati e sul lavoro. In amore la nuova posizione di Mercurio potrebbe chiudervi a una comunicazione costruttiva.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La settimana che sta per iniziare sarà un po’ brusca per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione che potrebbe creare un blocco emotivo Lavoro? Tutto procede per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In arrivo qualche problema, ma grazie agli astri favorevoli supererete tutto alla grande. In amore cercate di non lasciarvi prendere dai dubbi e dalla gelosia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna in gemelli vi garantirà un modo di amare più ironico e controllato. Mercurio nel segno acuirà un modo di amare più libero e intuitivo. Bene il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Durante questa settimana Mercurio passerà in Acquario ma potrete sempre contare su Venere che avrà su di voi un influsso positivo. In amore vivrete un passionalità senza limiti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.