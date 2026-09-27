Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 27 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 27 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa domenica è tempo di una buona dose di energia e determinazione. È il momento giusto per affrontare una questione rimasta in sospeso, ma senza lasciarsi trascinare dall’impulsività. In amore, un chiarimento potrebbe aiutare a fare maggiore luce su una situazione recente: parlare apertamente sarà più utile che reagire d’istinto. Sul lavoro arrivano idee e opportunità interessanti, soprattutto per chi ha una proposta da mettere sul tavolo. Attenzione soltanto ai piccoli contrattempi. Per il benessere, cercate di alternare gli impegni a momenti di pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi invita alla prudenza, soprattutto quando si tratta di denaro, organizzazione e questioni concrete. Meglio evitare decisioni affrettate e puntare su ciò che offre maggiori garanzie. In amore sentite il bisogno di stabilità e di risposte chiare. Se negli ultimi giorni c’è stato qualche malinteso, un confronto tranquillo può aiutare a ritrovare serenità. Nel lavoro la pazienza resta la vostra carta vincente e vi permette di affrontare anche eventuali difficoltà pratiche. Il corpo, invece, chiede di rallentare: dormire di più e curare l’alimentazione può fare la differenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una domenica vivace. In amore prevale un atteggiamento leggero e spontaneo, anche se sarà importante scegliere con attenzione le parole. Una battuta fuori posto potrebbe infatti creare qualche incomprensione. Sul lavoro la fantasia vi aiuta a trovare soluzioni originali e a chiudere alcune situazioni lasciate in sospeso. La forma fisica appare buona, ma la mente potrebbe essere ancora sotto pressione. Una passeggiata, dello sport o qualche ora all’aria aperta possono aiutare a liberare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di oggi porta maggiore sensibilità e il desiderio di comprendere meglio ciò che accade nei rapporti personali. In amore potreste sentire la necessità di fare chiarezza e capire quali sentimenti meritano di essere coltivati. Per le coppie è un momento utile per ritrovare vicinanza e complicità; alcune relazioni, invece, potrebbero arrivare davanti a una scelta importante. Nel lavoro sarà l’intuito a indicarvi la direzione quando le alternative sembrano numerose. Non sottovalutate le vostre sensazioni. Per ritrovare equilibrio, infine, concedetevi qualche momento lontano dal rumore e dagli impegni quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Una domenica con una presenza forte e magnetica. La vostra sicurezza può attirare attenzione e consensi, ma in amore sarà necessario evitare che l’orgoglio prenda il sopravvento. La passione non manca, tuttavia anche una piccola discussione potrebbe diventare più grande del necessario. Nel lavoro cresce la voglia di puntare in alto e di mettere a punto nuovi obiettivi. È una buona giornata per ragionare sulle prossime mosse e valorizzare le proprie capacità. L’energia fisica è buona, ma non conviene sprecarla tutta nelle prime ore della giornata: dosare le forze vi aiuterà a evitare un calo in serata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ordine, concretezza e attenzione ai dettagli sono i punti di forza di questa domenica. Avete la possibilità di mettere un po’ di chiarezza sia nelle questioni pratiche sia nei pensieri che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni. In amore potreste apparire più distaccati o razionali del solito. Nel lavoro la concentrazione è elevata e permette di occuparvi anche di compiti complessi, contratti o progetti impegnativi. La salute non presenta particolari criticità, ma è importante concedere alla mente qualche ora di vero riposo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore ci sono buone possibilità di vivere momenti piacevoli insieme al partner, soprattutto lasciando da parte dubbi e indecisioni. Nel lavoro potrebbero comparire nuove prospettive o collaborazioni da valutare con attenzione. La diplomazia sarà fondamentale per gestire eventuali cambiamenti. Per il benessere, invece, non trascurate né la postura né il bisogno di recuperare energie dopo un periodo particolarmente intenso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le emozioni sono particolarmente intense e possono spingere verso un desiderio di cambiamento. In amore è possibile che emergano gelosia, insicurezze o il bisogno di avere tutto sotto controllo. Sul lavoro la determinazione non manca e vi permette di difendere le vostre idee anche quando incontrate qualche resistenza. È una giornata positiva per affrontare ciò che richiede carattere. Per ritrovare tranquillità, dedicate parte del tempo a un hobby o a un’attività capace di distrarvi davvero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa domenica può portare nuove idee, curiosità e il desiderio di uscire dalla solita routine. In amore siete disponibili e sinceri, anche se potreste avere bisogno di qualche spazio personale per ricaricarvi e riflettere. Nel lavoro non mancano gli spunti interessanti: chi è disposto a mettersi in gioco può trovare nuove occasioni per ampliare i propri orizzonti. L’importante è non confondere il coraggio con la fretta. Per il benessere, stare all’aperto, camminare o praticare attività fisica può restituirvi energia e buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete le idee abbastanza chiare sugli obiettivi da raggiungere e preferite concentrarvi su ciò che può offrire risultati concreti nel tempo. In amore cercate rapporti affidabili e autentici, mentre le situazioni poco chiare sembrano interessarvi sempre meno. Nel lavoro la costanza continua a dare i suoi frutti: gli sforzi compiuti in passato possono tradursi in risultati visibili. Non dimenticate però di ascoltare il corpo. Dopo tanto impegno, anche il riposo deve trovare spazio nella vostra giornata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questa domenica potreste avvertire ancora più forte il bisogno di libertà e di novità. In amore sarà utile trovare un equilibrio tra esigenze personali e vita condivisa, evitando che la routine diventi motivo di malumore. Sul lavoro la creatività è uno dei vostri punti di forza: nuove idee e soluzioni alternative possono aiutarvi ad affrontare una situazione in modo diverso dal solito. Cercate però di non sovraccaricare la mente. Per il benessere è consigliabile dedicare tempo ad attività rilassanti che permettano di allentare la tensione accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore prevalgono romanticismo e sincerità, ma sarà importante non costruire aspettative troppo lontane dalla realtà. Guardare una situazione per ciò che è vi aiuterà a evitare inutili delusioni. Nel lavoro la creatività può rivelarsi preziosa per superare qualche incertezza e trovare una soluzione a un problema apparentemente complicato. Anche l’intuito può offrirvi indicazioni interessanti. Per concludere la giornata nel modo migliore, cercate un po’ di silenzio e di tranquillità: ne avete bisogno per recuperare energie.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.