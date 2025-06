Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 7 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Anche se non avete più la Luna in opposizione in questo weekend, alcune questioni di natura burocratica o legale potrebbero un po’ turbarvi il sonno rendendo questo fine settimana un po’ complicato. Voi fra l’altro avete un carattere sanguigno e questo non vi aiuta a vivere questa situazione con leggerezza. Il consiglio delle stelle è quello di consultare un esperto evitando di infilarvi in situazioni fastidiose se non addirittura pericolose. Giugno sarà per voi sostanzialmente un mese di trattative piuttosto che di definizione di accordi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La vostra pazienza sarà messa a dura prova da tutta una serie di situazioni indigeste, ma anche da qualche ritardo o da qualche contrattempo. Qualcuno potrebbe andare incontro anche a qualche malessere o ad emozioni forti. Spesso tendete troppo a soffermarvi su pensieri tristi legati al passato e questo non fa altro che aumentare la vostra amarezza e il vostro dispiacere. In genere non siete persone vendicative, ma quando accade qualcosa che non è di vostro gradimento, tendete a rimuginare troppo sulle conseguenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I single dovrebbero cercare di guardarsi attorno anche perché state andando incontro ad un periodo particolarmente fertile soprattutto sul versante sentimentale. L’ingresso di Venere nel segno che avverrà il 4 luglio porterà l’opportunità di fare nuove conoscenze e magari di incontrare una persona speciale che potrebbe rivoluzionare la vostra vita. È vero che provenite da una fase un po’ turbolenta che ha toccato l’apice ad aprile, ma adesso le cose stanno cambiando repentinamente e state ritrovando un certo feeling con la vita e con le persone che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le dinamiche planetarie di questo periodo vi aiutano a ragionare con più lucidità. L’appoggio di Giove dalla prossima settimana vi dà una bella spinta e vi aiuta soprattutto a portare avanti i vostri progetti. Nelle prossime 48 ore vi invitano a spendere una parola in più per l’amore. L’intuizione vi guiderà nelle prossime ore e potrebbe suggerirvi delle mosse che potrebbero rivelarsi vincenti. Pertanto seguite il vostro istinto e non fatevi condizionare da nessuno soprattutto se ci sono scelte importanti da fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Tutta la fatica che avete accumulato di recente adesso potrebbe farsi sentire causandovi dei grattacapi non indifferenti. Sarete un po’ svogliati e poco propensi a fare dei lavori o a vivere delle situazioni stressanti. In questo momento sapete che avete bisogno di riposo e non accettate che gli altri vi rompano le scatole. Ecco perché potrebbe esserci qualche piccola polemica, ma tutto si supererà già con l’inizio della prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo fine settimana si preannuncia davvero positivo per voi anche perché non avete più la dissonanza di mercurio che vi ha tenuto sulle spine per diversi mesi. Dal 17 giugno in poi inizierà una fase di inesorabile recupero che vi aiuterà ad emozionarvi di più e ad avere un atteggiamento meno critico nei confronti di voi stessi e degli altri. Questo vale soprattutto per coloro che provengono da una fase di grande crisi. L’amore potrebbe tornare protagonista adesso che Venere è dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il fine settimana che vi aspetta dovrà essere dedicato soprattutto all’amore. Dovrete cercare, dunque, di ritagliarvi il vostro spazio da dedicare proprio alla persona amata magari declinando qualche invito o rinunciando a portarvi il lavoro a casa. Il 2024 non è stato un anno brillante sul piano professionale, ma il nuovo anno è iniziato per voi sotto i migliori auspici e adesso state cercando di recuperare quello che avete perso l’anno prima.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente potrete dare spazio ad intuizioni che potrebbero rivelarsi assai preziose. La presenza della Luna nel segno è un simbolo di positività e di buona creanza e vi consentirà anche di fare qualche incontro piacevole. Alcuni pianeti che prima erano stati dissonanti, adesso vi daranno una mano a ritrovare l’armonia interiore a patto che mettiate da parte quella diffidenza verso gli altri che vi accompagna da troppo tempo. Cercate di aprirvi alle nuove relazioni e alle nuove conoscenze mettendo da parte lo scetticismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Alcuni schemi preconfezionati spesso condizionano la vostra vita e questo rappresenta sicuramente un errore da non commettere. Liberatevi da condizionamenti e cercate di vivere la vostra vita assecondando i vostri desideri e le vostre inclinazioni. Forse da troppo tempo state facendo le stesse cose, per questa ragione siete un po’ stanchi e demotivati. Avrete bisogno di una bella botta di vita che vi faccia sentire vivi. Dal 10 giugno non ci sarà più Giove ad opprimervi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’aiuto e il supporto della Luna vi aiuterà ad avere intuizioni vincenti nel corso di questo fine settimana. La gestione delle finanze è il vostro chiodo fisso che vi porta spesso a limitare il vostro raggio d’azione ma anche ad essere un po’ tesi e nervosi. Qualcuno sta anche pensando di rivedere una collaborazione che non funziona e che negli ultimi tempi ha portato solo incomprensioni e grattacapi, senza portare profitti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un weekend che potrebbe risultare un po’ confuso e agitato. La dissonanza di Marte e della Luna porta anche tensione e insonnia. Forse avete in mente degli obiettivi che al momento sono irraggiungibili e questo vi rende un po’ frustrati. Anche in amore c’è qualcosa da rivedere anche perché ultimamente siete stati un po’ tesi e nervosi. Il vostro atteggiamento caustico non vi aiuta di certo ad affrontare con leggerezza questa fase caratterizzata da contrattempi e malintesi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo fine settimana avrà un significato importante per voi grazie alla Luna attiva e altri pianeti in aspetto positivo. Le difficoltà a livello professionale che avete incontrato la scorsa settimana, diventeranno presto un lontano ricordo. In amore potrebbero arrivare conferme, ma anche belle novità soprattutto per i single che vogliono rimettersi in gioco. Con queste stelle sarebbe davvero un peccato chiudersi in casa ed evitare contatti con l’ambiente esterno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.