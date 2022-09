Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 28 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ora che la Luna non è più opposta potete togliervi belle soddisfazioni. Magari può essere un momento propizio per trovare l’anima gemella. Il periodo è all’insegna del recupero. Sul lavoro potete contare su Giove che vi aiuterà a portare avanti un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna è in opposizione e questo non è mai un buon segno. In amore c’è forte confusione e tanto stress. Sul lavoro, dovete essere sereni e tranquilli, almeno fino fine mese! Poi le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ad ottobre sarete travolti dalla passione. Il partner sarà contento, se ne avete uno, perché passerete nottate intense e focose. Se invece siete single, potreste accontentarvi di una scappatella notturna con qualche amante occasionale. Decisioni difficili in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore non siate frettolosi e rabbiosi. Pensate di più prima di agire. Sul lavoro non arrabbiatevi inutilmente. Rischiate di commettere gravi errori. Poi ve ne pentirete.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Con questa Luna dissonante è facile innervosirsi e perdere la pazienza anche per piccole cose. Cercate di parlare di più ed essere diplomatici, specie in amore. Sul lavoro il recupero migliore arriverà il prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le cose vanno particolarmente bene in amore, soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione. Sul lavoro potete pensare al futuro con maggiori certezze ed entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore dovete lasciarvi andare di più, altrimenti rischiate di rimanere single a vita. Dovete soltanto trovare un chiaro punto di riferimento e perseguirlo. Sul lavoro, occhio alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con la Luna così positiva non potete fare altro che ottenere grandi cose. Iniziate ad essere più sinceri con chi vi circonda. Sul lavoro cercate di recuperare un po’ di serenità,

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore state ottenendo piccoli ma significativi successi. Le stelle vi proteggono anche sul lavoro. Ottime opportunità per chi deve avviare un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Grandi opportunità in amore. Se il passato è stato doloroso e state soffrendo, forse è il caso di rimettersi in pista e non piangere troppo sul latte versato. Sul lavoro, tutto sarà più facile dal prossimo anno

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con Venere che torna dalla vostra parte, potete togliervi belle soddisfazioni. Dunque lasciatevi andare in amore. Sul lavoro, c’è chi vuole cambiare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Potete finalmente superare una crisi in amore e recuperare il rapporto con il partner. Parlatevi e chiarite. Sul lavoro ci sono tanti progetti da varare e questo vi mette in agitazione e ansia.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.