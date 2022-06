Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 6 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se c’è qualcosa da chiarire in amore conviene parlare perché alla fine del mese ogni scontro può essere risolto. Dopo una situazione astrologica pesante qualcuno si è dovuto fermare ma con Giove nel segno si cambia. Lotte per conquistare un nuovo ruolo nel lavoro ma anche per guadagnarsi un posto al sole in amore. Inizia una settimana che porta novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Negli ultimi giorni avrete costatato un po’ di stanchezza fisica. Non si può dire che questo sia un periodo difficile ma ogni tanto non ce la fate a fare tutto. Questa potrebbe essere una situazione utile per sanare vecchi problemi. Se c’è stata una crisi d’amore adesso sarebbe il caso di ritrovare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si parte alla grande e questi saranno mesi caldi soprattutto per quelli che hanno la possibilità di fare qualcosa di creativo. Quelli che vogliono iniziare un nuovo lavoro, portare avanti un’impresa, concludere un esame o ancora fare una scelta d’amore, adesso devono darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ogni tanto le polemiche superano il tasso di equilibrio e normalità. Il problema è che se siete costretti a chiudere o a rivedere certe collaborazioni è proprio perché in passato, più o meno giustamente, avete sollevato polveroni o mostrato il vostro malcontento. In amore questo è un cielo ancora forte ma comporta qualche ostacolo di tipo pratico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Sole favorevole, Giove amico. Si parte con grande grinta nonostante le vicissitudini del passato. Il lavoro porta un successo da condividere oppure un momento di stallo è superato. Quelli che hanno discusso o hanno avuto problemi di lavoro, entro fine mese saranno più liberi anche perché una collaborazione potrebbe cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per quanto riguarda il lavoro dovete fare scelte importanti, si aprono nuove prospettive. Non è escluso che voi dobbiate effettuare un trasferimento, un cambiamento. Recupero in amore, nuovi incontri favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ogni tanto fate i conti con questo Giove dissonante: chi prima, chi dopo, ha dovuto affrontare una vera e propria prova del destino. Adesso bisogna cercare di tornare ad essere forti. Questa giornata è ancora vittima di qualche pensiero. Se dovete affrontare un discorso d’amore questo mese permette di parlare chiaro: in qualche caso anche troppo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo è un cielo di liberazione, le ultime due settimane non sono state proprio facili da gestire. Tensioni per un nuovo lavoro, un cambiamento di sedo o ufficio, in qualche caso società. Intanto pensiamo all’amore che in queste particolari giornate sarà possibile risvegliare: programmate fin da ora un bel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovete fare chiarezza attorno. Marte continua un transito veramente efficace. Tutti quelli che vogliono fare pace, ritrovare l’amore o incontrare un amico, potranno contare su questa parte di Giugno. Cambiamenti di lavoro e novità, per qualcuno trasferimenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Inizio medio per una settimana ancora piena di dubbi, il che significa che sarà possibile rivedere tutto e per qualcuno ripartire da zero tagliando situazioni che non sono valide, allontanando persone che non vi meritano. In questo periodo dovete cercare di risolvere qualche problema di casa, di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

un cielo particolarmente nervoso quello che da qualche tempo accompagna il vostro segno. Attenzione ai soldi e anche nell’ambito del lavoro. Per natura siete portati a difendere le persone più deboli ma attenzione però che questa buona volontà non sia gestita in maniera malevola da qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si parte con un po’ di stress, questo lunedì vi trova affaticati per via del lavoro o di qualche responsabilità in più. Chi deve portare avanti certi progetti ha davanti a se una fase di grande recupero: chi lavoro grazie a consensi avrà un vantaggio.

