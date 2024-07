Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 18 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buone notizie per quanto riguarda il lavoro: gli affari, un progetto e in generale la carriera sono in ripresa con opportunità significative, è il momento di cogliere al volo un’occasione e provare a dare una svolta alla vostra vita. Tanti di voi non sono contenti della loro situazione e sono stanchi di doversi accontentare, è tempo di superare le insoddisfazioni e aprirsi a nuove conoscenze (soprattutto sentimentali). La seconda parte di luglio porta un cambiamento positivo, abbracciate il nuovo con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È tempo di fare tagli necessari nelle relazioni personali perché alcune storie non vi stanno dando più nulla o quantomeno stanno manifestando problemi. Secondo Paoolo Fox bisogna capire se vale la pena provare a riparare (e ritrovare il feeling con la persona che si ha a fianco) o se l’unica cosa da fare è separare le rispettive strade. In ogni caso Venere è favorevole in amore, proprio per questo suggerisce di eliminare ciò che non serve più per andare avanti con leggerezza e abbracciare il nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Prosegue la fase di revisione nei rapporti con gli altri, avete deciso di selezionare le persone di cui circondarvi e di dedicare il vostro tempo solo a chi lo merita. Questo mese favorisce l’amore e invita a scegliere con cura, concentrandosi su poche cose ma fatte bene. Sul lavoro è un periodo “tranquillo”, senza grandi novità ma privo di scossoni quindi godetevi ciò che avete… magari pensando a qualche nuovo progetto da avviare nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È il periodo di abbracciare divertimento e spensieratezza, mettendo da parte malinconie e rimpianti: mettetevi alle spalle tutto ciò che vi ha fatto stare male, vi ha intristito e vi ha distratto. Concentratevi sulla positività e lasciate andare il pessimismo, il vostro percorso d’ora in poi sarà in discesa e alcuni pianeti favorevoli vi aiuteranno nelle vostre cose. Agevolati progetti, intuizioni e nuove idee, in arrivo anche risposte positive ad alcune richieste che avete fatto di recente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mercurio favorevole e Venere attiva per tutto il mese portano novità piacevoli, creando un’atmosfera di freschezza e cambiamento positivo. Oggi sono in arrivo buone notizie che potrebbero riguardare sia la sfera personale che quella professionale, oppure semplicemente momenti belli e intensi da vivere con le persone che amate di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

I sentimenti si risvegliano e potrebbero esserci decisioni importanti per il futuro. Chi ha una relazione stabile, può superare problemi del passato e fare progetti concreti. Per chi è single, potrebbe essere il momento giusto per incontrare qualcuno di speciale. La comunicazione con il partner diventa più profonda, favorendo la comprensione reciproca. Prestate attenzione ai segnali del cuore e seguite il vostro istinto per costruire un futuro armonioso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere rende questa settimana particolarmente intrigante e ricca di sorprese nel campo delle relazioni: è il momento ideale per impegnarsi seriamente nelle relazioni, dedicando tempo e attenzione a chi vi sta vicino. Potreste scoprire sentimenti nuovi e profondi, oppure rafforzare legami già esistenti con una rinnovata passione. Possibili difficoltà di tipo lavorativo, la pressione salirà e rischierete di trascurare gli affetti… fate molta attenzione. La comunicazione aperta e sincera sarà fondamentale per superare eventuali ostacoli e mantenere l’armonia. Siate pronti ad accogliere le opportunità che si presenteranno e a vivere pienamente ogni emozione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Venere favorevole aiuta i nati sotto questo segno portando nuove opportunità e incontri. Evitate di intraprendere nuovi progetti in questo periodo, dice Paolo Fox, meglio rimandare tutto a dopo l’estate quando le condizioni saranno più favorevoli. Prestate particolare attenzione alle spese e alle decisioni finanziarie, potrebbero esserci rischi imprevisti. Concentratevi sul presente e sulle relazioni già esistenti. Dedicate del tempo a voi stessi e al vostro benessere emotivo, ne trarrete grande beneficio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dopo mesi difficili arriva finalmente il recupero. Siete nel mese cruciale per i rapporti lavorativi e le relazioni, l’obiettivo resta quello di portare a termine diversi progetti. Nuove avventure possono rivelarsi importanti. È il momento di cogliere le opportunità che si presentano e di mettere in pratica ciò che avete pianificato. Le collaborazioni potrebbero portare a risultati inaspettati e positivi, siate aperti ai cambiamenti e pronti ad adattarvi a nuove situazioni, poiché questo periodo di crescita può portare a successi significativi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Novità e conferme in arrivo, soprattutto in amore, ma attenzione perché chi convive o si è sposato da poco potrebbe incontrare qualche difficoltà di adattamento. Per coloro che sono in una relazione solida questo periodo potrebbe rappresentare una fase di rafforzamento dei legami. È fondamentale comunicare apertamente e affrontare le sfide insieme per superarle. Le coppie in cui c’è stato un cambiamento importante avranno bisogno di pazienza e comprensione reciproca, essenziali per “prendere le misure” sull’altro e su una nuova situazione di vita quotidiana.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ottime notizie e fine delle ambiguità, Venere nel segno offre un’estate di riscatto e soddisfazioni, ma sarà importante tenere d’occhio le finanze e non trascurare le questioni economiche. Questo periodo favorevole potrebbe portare anche a nuove opportunità lavorative e di crescita personale; in ogni caso cercate di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Approfittate di questo periodo positivo per consolidare le relazioni importanti e realizzare i vostri obiettivi con determinazione e ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è un po’ di nervosismo o insofferenza nell’aria, è importante mantenere la pazienza e lasciare che le cose accadano naturalmente. Le risposte e le opportunità, sia in amore che sul lavoro, arriveranno al momento giusto e dovrete solo armarvi di pazienza. Le giornate del 20 e 21 luglio potrebbero portare buone sorprese e nuove opportunità interessanti per il vostro percorso. Mantenete un atteggiamento positivo e aperto alle possibilità che il destino ha in serbo per voi.

