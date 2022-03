Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 31 marzo 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 marzo 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi è piena di insegnamenti preziosi e raggiungerete un ulteriore meta verso la maturità. Nascondete molto bene la vostra stanchezza ma avrete bisogno di recuperare il sonno perduto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il vostro morale è promettente, quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Tutto tornerà a posto se agirete. La vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

L’azione pura e dura sarà il vostro motto oggi ma avrete comunque bisogno di riposare e di recuperare. Il vostro corpo vi indicherà la via da seguire; ascoltate ciò di cui ha bisogno per risolvere alcune vostre carenze in minerali.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarete ammirati per il vostro spirito – nessuno sarà in grado di dirvi di no! Siate pazienti, però, non tutti saranno in grado di mantenere il ritmo. Prestate attenzione al fegato e agli eccessi in tavola.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non fidatevi di tutto quello che sentite, verificate i fatti prima. Il vostro atteggiamento positivo e la vostra forza di carattere colmerà la vostra mancanza di energia, ma avete bisogno di dormire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa volta rifiutate con un sorriso. La vostra calma sarà disarmante. Sentite il bisogno di eccellere e di dimostrare cosa siete capaci di fare, ma attenti a non esaurirvi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avete ragione a non dar retta ai pettegolezzi; informatevi di più. Sarete più ricettivi al clima umido, l’umidità e ai batteri. Abbiate cura di voi e non prendere freddo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.