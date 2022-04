Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 21 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il segno dell’ariete oggi, nonostante questa tensione che arriva dall’esterno, regge bene. Penso che tu sia stato male, ritengo ci siano state delle difficoltà nel corso degli ultimi sette o otto giorni ma ci sarà un recupero da sabato. L’importante è sapere che ci stiamo avviando verso un periodo migliore

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il segno del toro in questa giornata di giovedì ha una bella carica positiva che può sviluppare, sia per quanto riguarda l’amore sia per quanto riguarda anche le buone idee, che possono arrivare all’improvviso. Se una persona ti ha messo da parte presto si renderà conto di avere fatto un errore, e quindi non ti arrabbiare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cari gemelli, le giornate migliori di questa settimana sono quelle di sabato e domenica.. E lo dico fin da giovedì in modo che si possa organizzare un qualcosa di bello, magari un appuntamento piacevole. I sentimenti ultimamente sono stati un po’ spinosi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno zodiacale del cancro ogni tanto è normale che viva dubbi anche particolari. Sappiamo che questo segno zodiacale non riesce mai ad essere troppo superficiale e ciò accade anche con gli interrogativi esistenziali, o a cui nessuno sa rispondere. Ma è proprio questa la caratteristica, cercare delle risposte che gli altri non cercano, appassiona.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il leone dovrebbe iniziare a guardare al periodo da maggio in poi con grande entusiasmo, perché ci sarà veramente una piccola o grande gratifica. Per il Leone superare un avversario o mantenere un patto o riuscire in caso di una sostituzione a fare ancora meglio è importante!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il segno della vergine sta dando da tempo il meglio di sé, forse è stato un po’ giù di corda. E anche questa giornata mi sembra un po’ faticosa perché stai cercando di fare tante cose. Sai benissimo che quando ci sono dei problemi è più utile affrontarli con rigore con logica piuttosto che con rabbia o agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Alla bilancia chiedo di resistere alla tentazione di buttare all’aria tutto e al contrario, di cercare soluzioni per problemi passati e presenti. Chiedo soprattutto di non dare spazio all’orgoglio, che spesso porta cattivi consigli.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Scorpione, queste due giornate sono importanti, tra giovedì e venerdì abbiamo un cielo di forza che riguarda anche le relazioni interpersonali. Quando sei convinto di un amore o sai di avere a che fare con delle persone che ti vogliono bene tu sei tranquillo. Però se pensi di essere stato preso in giro o comunque non ti fidi più di un accordo o una persona, allora diventi piuttosto ombroso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario è pronto alla grande liberazione. Credo proprio che dal 10 maggio (data importante anche a livello sociale) queste stelle iniziano a procurarti quella dose di coraggio, di energia, di forza che sarà poi un tema dominante nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno queste 48 ore con la luna nel segno sviluppano una serie di buone emozioni, e spero anche qualche risposta in più. Non escludo che se hai una collaborazione che non funziona o c’è una società che non va o ancora se ultimamente ti sei sentito privato della tua libertà, da maggio tu voglia dire stop a tutte le provocazioni!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per l’acquario il fine settimana è valido, anche perché la luna sarà nel segno tra sabato e domenica. Quindi invito fin da questa giornata di giovedì a programmare qualcosa di bello! Posso dire che in questo momento l’acquario ha una grande voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per il segno dei pesci oggi anche il Sole inizia un transito importante, possiamo dire che sta per avviarsi una fase di rinnovamento. E questa volta anche importante per quanto riguarda i sentimenti, Venere e Giove sono ok, peccato quel Marte contrario che ogni tanto porta dei ricordi spiacevoli.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.