Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 17 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 17 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con Mercurio nel segno e marte favorevole, non tarderanno ad arrivare momenti di dolcezza e di tenerezza nella vostra vita. Torna anhe una grande voglia di rimettersi in gioco. E’ un ottimo oroscopo per chi vuole cambiare lavoro e per chi sta cercando qualcosa di nuovo a livello professionale. Avrete stelle che favoriscono anche i nuovi amori e che quindi premieranno soprattutto coloro che stanno ancora cercando l’anima gemella o coloro che sono reduci da una separazione e desiderano rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Rimanere intrappolati nel passato non è di certo una buona idea per i nati sotto il segno del Toro, soprattutto in questo momento. Spesso vi capita di avere sempre le stesse opinioni o di rimanere ancorati a ciò che è stato. A volte bisognerebbe spalancare la porta verso il futuro e lasciarsi il passato alle spalle senza rimuginarci attorno. Tutto quello che è accaduto negli ultimi tempi porterà una nuova visione della vostra esistenza. Chi ha avuto a che fare con dei collaboratori poco onesti, adesso vorrà scrollarsi di dosso rancori e polemiche. Questo è un cielo propizio anche per le coppie che vogliono procreare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo periodo non mancano di certo le tensioni nella vostra vita. Vi sta capitando spesso di interagire con persone prepotenti o che pensano di saperla più lunga. E’ difficile essere accomodanti quando si ha a che fare con questo genere di persone. Il consiglio delle stelle è quello di farvi scivolare le cose addosso. Alcuni ritardi o alcune situazioni poco chiare potrebbero indispettirvi parecchio. A volte però bisogna saper fare buon viso a cattivo gioco per non smarrire la bussola.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se il mese di marzo ha portato dubbi in amore, il nuovo mese è importante per riqualificare l’amore o per aiutarvi ad accettare dei compromessi. Tutti coloro che hanno problemi in amore, forse dovrebbero rivedere certi atteggiamenti. Il fatto stesso di dedicare più tempo al lavoro che alla vita privata, potrebbe portare nuove tensioni nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si sta creando una bella concentrazione di pianeti davvero propizia che vi aiuta ad essere più decisi e perfino spavaldi. Anche coloro che hanno dei motivi di preoccupazione, fra poco potranno voltare pagina e avere più coraggio. Cercate di fare pulizia nella vostra vita mettendo da parte quelle persone che sono nocive per la vostra vita, mentre dovrete cercare di valorizzare coloro che invece si sono dimostrate dolci e cordiali con voi. E’ arrivato anche il momento di avanzare richieste e proposte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non c’è più il cielo conflittuale di qualche giorno fa. Adesso siete decisamente più sereni e concilianti con gli altri anche perchè da adesso sarà più facile affrontare le negatività con più calma. E’ vero che le certezze che aspettavate da tempo non sono arrivate, ma questo non deve indurvi a perdere l’autostima. Dal 20 aprile avrete stelle che vi aiuteranno a ripartire e a rimettervi in gioco soprattutto se ultimamente vi sono accadute cose poco piacevoli che hanno frenato le vostre ambizioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento sarebbe opportuno fermarsi e fare un po’ il punto della situazione, tracciando un bilancio della vostra vita. A breve non avrete più l’opposizione di alcuni pianeti che in passato hanno portato problemi fisici o nelle relazioni interpersonali. Ci sono delle scelte da fare entro giugno che sono fondamentali per il vostro futuro lavorativo. Cercate di non soprassedere se ci sono degli ostacoli che possono impedire la realizzazione dei vostri sogni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Soprattutto coloro che hanno avviato da poco un progetto di lavoro, saranno costretti adesso a dover apportare dei miglioramenti o ad aggiustare il tiro. Secondo l’Oroscopo del giorno, il vostro punto forte è il fatto di non curarvi delle persone che vi criticano. Se qualcuno ha cercato di mettervi in imbarazzo, siete stati bravi a fare buon viso a cattivo gioco e a guardare avanti. Tutto quello che nasce in questi giorni in amore potrebbe avere davvero un futuro interessante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Marte sta per entrare in aspetto positivo facendo compagnia ad un Mercurio già in aspetto positivo. E’ un cielo che presenta sostanziali differenze rispetto al periodo a cavallo tra la fine di febbraio ed inizio di marzo quando ogni cosa sembrava remarvi contro. Tanti di voi sono stati male e hanno dovuto affrontare serie difficoltà, adesso però inizia una fase di recupero graduale. E’ comunque tornato anche il coraggio che in queste ultime settimane è mancato. Se non c’è chiarezza in amore adesso non siete più disposti a soprassedere e vorrete vederci chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il mese di marzo è stato davvero pesante dal punto di vista relazionale. Il lavoro in questo momento occupa il primo posto nella vostra vita, ma non dovrete mettere da parte il vostro lato spirituale. Dal punto di vista emotivo c’è ancora una certa ruggine da smaltire. Le relazioni di lunga data hanno accusato una brutta battuta d’arresto nelle ultime settimane. Nel corso di queste festività pasquali ci sarà modo di tentare un recupero, magari organizzando qualcosa di stimolante.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State percorrendo strade innovative che potrebbero portarvi davvero lontano. Il vostro cielo è davvero azzurro soprattutto se si parla di lavoro e di creatività. Gli incontri di questi giorni avranno qualcosa di speciale grazie a questi pianeti che favoriscono la comunicazione. Dal punto di vista economico c’è qualcosa da rivedere anche perchè avete speso troppo ultimamente. Dal punto di vista fisico potrebbe affiorare un po’ di stanchezza e di stress. Dolori e mal di schiena potrebbero complicare i vostri piani.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Coloro che provengono da una fase conflittuale in amore dovrebbero cercare adesso di dire la verità, cercando di capire cosa è mancato nel rapporto di coppia. Chiudersi nel mutismo non servirà a nulla, anzi potrebbe peggiorare la situazioni. Entro domenica quelle coppie che hanno ancora voglia di stare insieme, potrebbero ritrovare la voglia di abbracciarsi e di emozionarsi insieme. Resta ancora qualche ruggine nei rapporti con Sagittario e Gemelli.

