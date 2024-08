Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 4 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Negli ultimi giorni le liti nelle coppie sono state piuttosto frequenti. In questo fine settimana, secondo Paolo Fox torna però la voglia e il desiderio di stare insieme e soprattutto di appianare i contrasti per ritrovare l’intesa. Con Sole, Luna, Giove e Marte dalla vostra parte, ci saranno tutte le condizioni per ritrovare l’amore anche per quei cuori solitari che ormai hanno accumulato un po’ di sfiducia nell’amore nel corso degli ultimi anni. Cercate di essere più intraprendenti e non fatevi condizionare da chi cerca di mettervi da parte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La quadratura della Luna potrebbe mettervi in condizione di vivere qualche situazione poco chiara che richiederà un approfondimento. Le polemiche che potrebbero sorgere in questa giornata domenicale, potrebbero diventare incontrollabili ed avere esiti sconfortanti. Meglio, dunque, non avventurarsi in discussioni delicate e fare buon viso a cattivo gioco. Tra il 6 e l’8 agosto, chi svolge un lavoro autonomo, potrebbe avere un appuntamento cruciale per il proprio futuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa splendida Luna aumenterà la stima in voi stessi, anche se ultimamente siete stati molto impegnati e lo stress si fa sentire. Se avete l’esigenza di chiarire qualcosa con qualcuno, sarà meglio cercare di farlo con estrema urgenza. Agosto potrebbe essere un mese critico per le coppie in bilico, anche a causa della vostra eccessiva inflessibilità. Forse dovreste anche ascoltare le esigenze del partner, evitando di concentrarvi troppo solo sulle vostre.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In campo sentimentale potrebbero esserci delle grandi novità a tutti i livelli, soprattutto per chi ha la voglia di rimettersi in gioco. Secondo l’oroscopo del giorno, Venere favorevole potrebbe portare qualche vantaggio in più sotto tanti punti di vista. Dalla settimana prossima, il supporto di Venere sarà fondamentale anche per quelle coppie in crisi che devono ritrovare smalto. Coloro che già da adesso stanno lavorando ad un progetto importante, in autunno potrebbero ottenere dei bei successi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il transito di questi pianeti favorisce la vostra vita sentimentale, ed esalta anche il vostro fascino e il vostro carisma. Pertanto sarà più facile riuscire a fare nuove conquiste. Ci sarà anche la possibilità di nuove collaborazioni. Dovrete cercare soltanto di alleggerire il vostro animo, soprattutto se nell’ultima parte di luglio avete vissuto momento di agitazione. Cercate di prendere con le pinze le relazioni con persone dell’Acquario e dello Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa fase della vostra vita sarebbe meglio privilegiare i sentimenti rispetto a tutto il resto. Anche perchè nel lavoto tutto sembra essere più statico e ultimamente state vivendo qualche battuta d’arresto che vi ha un po’ intristito. Da lunedì 5 agosto, Venere transiterà nel segno e vi offrirà nuove opportunità in campo sentimentale. Spetterà a voi saperle sfruttare, magari mettendo da parte quella sfiducia in voi stessi che perdura da tempo, soprattutto nelle persone che sono reduci da una dolorosa separazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La nuova posizione di Giove darà il via libera alle belle emozioni, pertanto dovrete cercare di recuperare soprattutto se siete fermi da un lungo periodo. Dovreste cercare di cancellare un ricordo che fa male o una storia che non ha funzionato. Insomma, meglio resettare tutto e concentrarsi sul futuro, altrimenti rischierete di rimanere prigionieri del passato. E’ venuto il momento di rimettersi in gioco senza riserve.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna contraria vi rende un po’ oppositivi e di malumore. Non avrete voglia di stare in mezzo agli altri, preferirete starvene un po’ per conto vostro. Secondo l’Oroscopo del giorno, non mancheranno momenti di tensione in famiglia. Forse ultimamente vi siete presi cura di qualcuno che non è stato bene, ma non vi siete sentiti gratificati per ciò che avete fatto. L’agitazione potrebbe essere una cattiva consigliera. Se c’è una scelta da fare, meglio ponderare bene ogni mossa e non essere precipitosi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti che avranno un impatto importante sul vostro futuro. Adesso è venuto il momento di programmare cose nuove anche in vista del prossimo autunno. In amore qualcosa potrebbe essersi rotto, soprattutto nelle coppie di lunga data. In questo caso sarebbe meglio essere sinceri e non trascinare in avanti una storia che non funziona più. Cercate di evitare crisi e contrattempi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Agosto è un mese in cui dovrete cercare di recuperare sul piano sentimentale oppure potrebbe capitarvi di avere a che fare con una persona che non si è comportata in modo sincero e leale nei vostri confronti. Dovrete cercare di mettere da parte il lavoro, almeno in questa giornata di domenica, dedicando maggior tempo alla famiglia e al partner. I single dovrebbero cercare di guardarsi attorno e di essere più intraprendenti evitando di farsi prendere dalla sfiducia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere opposta vi sta causando delle divergenze non facili da appianare, sia in famiglia che in ambito lavorativo. Soprattutto le coppie che stanno insieme da tempo hanno registrato un calo della passione. Già da lunedì avrete dei pianeti che vi aiuteranno ad appianare i contrasti e a recuperare un certo smalto nella coppia. Chi ha avuto un figlio di recente, adesso è più stimolato ma anche molto agitato per le nuove responsabilità che gravano sulle proprie spalle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Agosto sarà un mese decisamente polemico in cui non mancheranno le tensioni in famiglia. Magari state solo cercando di mettere alla prova un rapporto di coppia e questo atteggiamento potrebbe irritare il partner. Bisogna spazzare via quelle ambiguità che nell’ultimo periodo vi hanno disorientato un po’. Se ci sono dei problemi nel rapporto di coppia, sarà il caso di cambiare registro e adottare un’altra strategia. Cercate di allontanarvi un po’ dalla monotonia facendo delle cose nuove.

