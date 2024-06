Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 30 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Anche nella prima parte della giornata odierna avrete la Luna dalla vostra parte a darvi manforte. Siete piuttosto energici e determinati, ma per questo motivo potreste anche tendere a strafare o a parlare più di quello che dovreste. Sarebbe meglio parlare solo quando è realmente necessario, evitando di dire cose di cui potreste pentirvi. Se c’è una decisione importante per il vostro futuro, sarebbe meglio rifletterci bene e ponderare ogni aspetto e ogni possibile conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovreste evitare di prendere decisioni troppo drastiche che potrebbero riguardare il lavoro. E’ vero che in questo momento vorrestre stravolgere la vostra vita, ma è altrettanto vero che agire d’istinto rischia di avere conseguenze deleterie per i vostri interessi. Un’ex potrebbe tornare a tormentarvi e a crearvi dei disagi soprattutto se ci sono questioni ancora irrisolte. Da luglio avrete Venere dissonante, ecco perchè dovreste cercare adesso di chiarire definitivamente una incomprensione con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giove nel segno vi porterà una bella energia in corpo e una grande vitalità. Luglio sta per arrivare e sarà pieno di impegni con qualche gatta da pelare. Chi si è separato da poco adesso avrà un forte desiderio di rimettersi in gioco per riprovare il brivido di sentirsi realmente innamorati. I prossimi saranno giorni proficui soprattutto per chi ha un forte desiderio di confrontarsi con gli altri in modo costruttivo. Le stelle vi consigliano di frequentare persone nuove e positive.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Spesso è proprio il passato a fregarvi. Chi proviene da esperienze sofferte tende poi a somatizzarle, facendosi condizionare negativamente. Secondo l’Oroscopo del giorno, adesso è venuto il momento di archiviare il passato e rimettervi in gioco, anche perchè le stelle del momento favoriscono i single che sono alla ricerca del nuovo amore. Non abbiate il timore di innamorarvi ancora e di darvi ancora una nuova possibilità. Anche nel lavoro ci sarà modo di trovarvi di fronte a nuove opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarà una giornata “double face” quella di domenica. Nella prima parte sarete determinati ed energici, mentre nella seconda parte della giornata dovrete fare i conti con la Luna dissonante che vi renderà un po’ tesi e irrequieti. Cercate di trascorrere questa giornata dedicandovi ad hobby rilassanti evitando escursioni faticose o altre scorribande che potrebbero mettere a dura prova il vostro fisico. Il mese di luglio sarà all’insegna dell’amore soprattutto per chi sta ancora cercando l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento state avvertendo la necessità di pianificare perbene la vostra vita. Non vi piace vivere alla giornata o veleggiare senza una meta ben precisa. Voi amate avere ben chiari in mente i vostri obiettivi da raggiungere. Potrete finalmente pianificare il futuro con quelle persone che per voi rappresentano un punto di riferimento ineludibile. Tra luglio e agosto avrete delle stelle che vi aiuteranno ad aumentare la vostra produttività e che premieranno le vostre ottime intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ vero che nella seconda parte della giornata di domenica non avrete più la Luna in aspetto dissonante, ma è altrettanto vero che dovrete ancora fare i conti con una Venere dissonante che vi rende un po’ scontrosi e nervosi. Dovrete cercare di tenere lontane dalla vostra vita quelle persone che sanno tirare fuori solo il peggio da voi. Qualcuno proverà a mettervi in cattiva luce. Il consiglio delle stelle è quello di farvi scivolare addosso le critiche, rispondendo alle provocazioni con stile e maturità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nella seconda parte della giornata la Luna tornerà ad essere opposta e questo potrebbe causarvi qualche comprensibile contrattempo. Ci sono dei progetti in ballo che per voi sono cruciali, ma questo non vuol dire che dovrete prendere delle decisioni affrettate. Meglio ponderare bene ogni mossa valutando accuratamente i pro e i contro, soprattutto se ci sono spese ingenti da fare. Nei prossimi giorni avrete sicuramente stelle molto più promettenti che premieranno le vostre intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dopo alcuni giorni decisamente pesanti, torna la voglia di mettere voi stessi al primo posto, curando di più il vostro aspetto fisico e il vostro umore. L’arrivo di Luglio vi permetterà di recuperare quel sano ottimismo che rappresenta forse il vostro punto di forza. Anche nelle situazioni più controverse, voi non perdete la voglia di andare avanti e di mettere in mostra il vostro talento e il vostro carisma. Luglio sarà un mese molto suggestivo soprattutto per chi sta cercando l’anima gemella e vuole rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Finalmente state riuscendo a ritrovare lo smalto dei giorni migliori dopo un periodo decisamente sottotono. Adesso avrete la possibilità di rilassarvi un po’ di più concedendo più spazio alla vostra famiglia e a quelle persone che per voi contano di più. Dopo aver lavorato alacremente, adesso state finalmente raccogliendo i frutti di quanto avete seminato e questo vi aiuterà anche a recuperare un po’ di amor proprio e farvi stare bene con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se avete accanto a voi persone troppo pesanti che non fanno altro che ricordarvi i vostri fallimenti o che mettono in discussione la vostra autostima, sarebbe meglio allontanarle definitivamente. Non è quello di cui avete bisogno in questo momento. A Luglio avrete Venere in opposizione e questo non vi aiuterà di sicuro a vivere l’amore in maniera rilassata. Incombe su di voi un periodo fatto di conflitti e di tensioni nella coppia, ecco perchè urge un rapido e sincero chiarimento.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Finalmente arrivano delle stelle molto promettenti che potrebbero consentirvi di svoltare quando ormai mancano poche ore all’inizio del mese di luglio. Secondo l’Oroscopo del giorno, vi aspetta un’estate molto intrigante sotto tanti punti di vista. Ci sarà un forte desiderio di emozionarvi a darvi manforte e a farvi stare bene con voi stessi. Chi proviene da una dolorosa separazione, avrà un forte desiderio di rimettersi in gioco e di ritrovare lo spirito giusto per vivere appieno la passione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.