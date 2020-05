Paolo Fox, Oroscopo 24 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 24 maggio 2020

Domenica 24 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é una giornata veramente molto efficace perché avremo ben quattro pianeti favorevoli. Devo solo ricordarti di sistemare certe questioni legali o finanziarie. Quindi, se in passato hai sbagliato qualcosa, anche involontariamente, se si è dato fiducia a persone che non erano affidabili, ora puoi pagare uno scotto proprio dal punto di vista tecnico. Sarà meglio affrettarsi a rimettere in ordine tante cose. In questo fine settimana non parliamo di questioni pratiche, parliamo invece di amore che puo’ tornare in auge. Possibili riavvicinamenti!

Oroscopo Toro

Devi cercare di mettere da parte qualche soldo! Queste 48 ore sono veramente importanti per farsi venire in mente una buona idea! Chi stava aspettando un’assegnazione, un cambiamento, forse è un pò in ritardo con i tempi, come sto dicendo da tempo, ma non bisogna assolutamente disperare. In amore, mantieni quello che hai!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei al centro di una situazione astrologica molto importante perché in questo fine settimana avremo ben quattro pianeti nel segno, tutti in buon aspetto a Saturno! Non dico che in 48 ore si risolvono tutti i problemi della vita, perché evidentemente alcuni nodi sono arrivati al pettine! Questo significa che anche nell’ambito del lavoro e delle relazioni questo fine settimana può essere importante, perché ti permette di gestire al meglio ogni cosa e di programmare specialmente da lunedì prossimo un bel risveglio. Anche l’amore sara più appassionato!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai vivendo molti tormenti interiori! Attenzione sempre alle carte, alla burocrazia; chi in passato ha commesso un errore, probabilmente ora dovrà metterci una toppa. L’influenza di Giove costringe alcuni segni come il tuo, assieme ad Ariete e Bilancia, a rivedere alcuni accordi, alcuni rapporti con certe persone. Doppia prudenza in amore: direi nulla di nuovo sotto il sole!

Oroscopo Leone

In questo momento le relazioni sentimentali e d’amicizia sono quasi più importanti di tutto il resto! Forse perché stai cercando solidarietà da parte persone che si amano o che vorresti amare, mentre per quanto riguarda il lavoro, ho spiegato che ci sono alcuni tormenti e forse alcune situazioni andranno cambiate da qui a tre mesi. E non certo per colpa tua!

Oroscopo Vergine

Come sai considero il tuo segno come uno dei più forti del 2020, però in questi giorni stai affrontando tutto con grande tensione. Se lavorate nel weekend o se magari siete alle prese con qualcosa d’importante, vi renderete conto proprio di questa elettricità! Potresti sentirti senti fuori gioco, ma io penso che non hai nulla da temere: si tratta solo di resistere alle provocazioni! Alle coppie che hanno già avuto problemi nel recente passato, consiglio di stare piu’ sereni possibile!

Oroscopo Bilancia

In questo fine settimana hai un bellissimo cielo, ideale per gli incontri! Per quello che si può fare, ovviamente, visto che ancora ci sono dei limiti, però visto che da Giugno pare che saremo tutti un pò più tranquilli, anche tu potresti mettere in gioco alcune situazioni familiari, personali e di lavoro che avevi trattenuto, bloccato negli ultimi mesi. Sabato e domenica sono giornate piene di emozioni!

Oroscopo Scorpione

In questi due giorni devi farti bene i conti! E’ probabile che tu stia accanto ad una persona che non sta bene o che nel recente passato ha avuto problemi. In queste 48 ore, quindi, raccomando di evitare compromessi, di evitare accordi che non sono stabili. Inoltre, nell’ambito del lavoro sai che nei prossimi quattro mesi qualcosa cambierà. Se hai a che fare con Sagittario e Vergine, consiglio molta prudenza!

Oroscopo Sagittario

Sei molto confuso! Se di solito sei una persona forte e devo dire anche baciata dalla sorte, ora sembra tutto molto strano, tutto molto limitato! Non c’é una situazione definita per quanto riguarda il tuo futuro, perché tutto è in evoluzione! Fortunatamente, alla fine si cade in piedi, ma posso capire che questo fine settimana sia nervoso: sono 48 ore che richiedono molta prudenza anche nei rapporti interpersonali!

Oroscopo Capricorno

Stai vivendo una situazione di grande agitazione perché come al solito ti prefiggi di raggiungere alte mete! Ricordo che questo è il segno degli ambiziosi, è il segno di coloro che non si fermano, ma ogni tanto una piccola pausa sarebbe consigliata, proprio per riflettere meglio su quello che devi fare. Non vedo grandi stelle per i sentimenti ma neanche situazioni compromettenti. Quindi, chi ha una storia la continua, chi non ha una storia forse non la cerca e aspetta che sia il fato a decidere!

Oroscopo Acquario

Puoi vivere un fine settimana importante: è chiaro che bisogna anche tutelarsi! Tu non vai volentieri a fare controlli, di solito vivi alla giornata e spesso rimandi le situazioni che ti riguardano, mentre invece sei sempre molto vicino a situazioni e problemi che hanno le persone attorno a te! Ma ora bisogna essere un pò non dico egoisti, ma pensare un pò di più a se, a quello che si desidera fare. Saturno, entrando nel segno, ti obbliga ad una revisione dei conti e soprattutto a rivedere certi progetti personali e di lavoro. Molti cambieranno strada!

Oroscopo Pesci

Devi affrontare questo fine settimana come se fosse una prova! E’ chiaro che ognuno vive situazioni diverse, ma le coppie in crisi, le relazioni difficili, sono quanto mai agitate. Sono 48 ore nelle quali potrebbe capitare quella situazione in cui si dice la famosa parola di troppo! Stai considerando facili alcune situazioni che invece non lo sono, e non si cerca di andare avanti. Fai attenzione ad eventuali piccoli fastidi fisici: ricordo che caviglie e piedi sono sempre punti deboli di questo segno.

