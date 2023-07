Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 2 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani, se non farete attenzione, rischierete di diventare fin troppo egocentrici e impositivi con chi vi circonda a tal punto da consumare le loro energie. Tenete a bada i vostri nervi!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi si profila una buona giornata ma piuttosto impegnativa. Sarete messi alle strette dalle stelle e vi ritroverete a fare una scelta importante su due piedi. Per fortuna non vi mancherà la lucidità necessaria.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi riuscirete a schivare un grave errore grazie al vostro intuito e al vostro enorme senso pratico. Un po’ di stanchezza potrebbe emergere, dovuta agli alti e bassi continui.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per oggi non soltanto uscirete alla grande da alcuni diverbi che nasceranno intorno a voi, ma sarete proprio voi a risolverli con saggezza e buonsenso. Sarete bravissimi a calmare gli animi degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se oggi avrete la forza di restare coerenti e fedeli ai vostri principi, potreste vivere una giornata speciale. Non date retta alle persone che vi attorniano. Una grande armonia è dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non assecondare l’impulso a voler aiutare a tutti i costi una persona che non vuole essere aiutata, sennò avrete una grande delusione. In questi giorni non vi manca la calma e la voglia di fare, ma dovreste fermarvi per schiarirvi le idee.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarete utili a qualcuno e questo fi farà sentire bene con voi stessi. Purtroppo però avrete la sensazione che tutto sta andando avanti troppo a rilento e al prezzo di molta energia psicofisica.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi la dea bendata guarderà direttamente dalla vostra parte e si accorgerà di voi. Preparatevi a qualche colpo di fortuna inatteso. Grazie a questo la vostra fiducia crescerà a dismisura.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Al via una giornata entusiasmante dal punto di vista relazionale. Potrete allacciare nuovi contatti che vi apriranno porte inaspettate. Nuove frizzanti amicizie in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi fareste meglio a non consumare inutilmente le vostre energie, lasciando in coinvolgere in discussioni senza senso. Sarà importante trovare un giusto equilibrio tra lavoro e amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Migliora la fiducia in voi stessi vertiginosamente. Sarà il giorno ideale per chiarire un fraintendimento con un collega o collaboratore. Riuscirete a intendervi con facilità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra pazienza sarà giunta al limite e non sarete più disposti ad accettare i comportamenti sciocchi di certe persone. Nel corso della giornata deciderete di dettare alcune regole necessarie.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.