Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 15 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 15 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi vi invita a ritrovare slancio e determinazione. In ambito lavorativo potreste sentire il desiderio di rimettere ordine in alcune questioni rimaste in sospeso: anche se è domenica, la mente corre ai progetti futuri e alle decisioni da prendere. In amore serve più dolcezza; chi vive una relazione stabile ha bisogno di rassicurazioni, mentre chi è solo potrebbe avvertire un leggero senso di impazienza. La salute appare in ripresa, ma cercate di non strafare!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si respira un’aria più distesa rispetto ai giorni passati. Sul lavoro state cercando certezze e stabilità, e presto potrebbero arrivare conferme importanti. In amore c’è bisogno di dialogo: alcune incomprensioni recenti si superano con calma e disponibilità all’ascolto. Per quanto riguarda la salute, il fisico risponde bene, ma evitate eccessi a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La vostra mente è vivace e ricca di idee. Anche se la giornata è dedicata al riposo, non smettete di pensare a nuovi progetti professionali: c’è voglia di cambiamento e di stimoli diversi. In amore siete più comunicativi del solito, qualità che aiuta a chiarire eventuali dubbi. I single potrebbero vivere un incontro interessante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono protagoniste. Nel lavoro sentite il bisogno di maggiore riconoscimento e state valutando nuove strade. In amore, invece, emerge una forte esigenza di sicurezza: chi è in coppia desidera conferme concrete, chi è solo deve superare qualche timore del passato. La salute richiede attenzione all’umore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete una buona carica e una forte voglia di affermazione. Nel lavoro state preparando il terreno per una fase più dinamica; alcune risposte tardano, ma la determinazione non vi manca. In amore siete passionali, ma anche un po’ esigenti: cercate di non pretendere troppo dal partner. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State cercando equilibrio e chiarezza. Sul lavoro è il momento di pianificare con attenzione le prossime mosse, senza lasciarvi distrarre da dettagli secondari. In amore avete bisogno di stabilità: le relazioni solide si rafforzano, mentre quelle incerte richiedono una riflessione sincera. La salute migliora, anche se lo stress accumulato nei giorni scorsi si fa ancora sentire.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di oggi favorisce il dialogo e la comprensione. Nel lavoro state valutando nuove collaborazioni o cambiamenti che potrebbero rivelarsi vantaggiosi. In amore si apre una fase più serena: chi ha vissuto tensioni può ritrovare armonia. I single dovrebbero lasciarsi andare senza troppe esitazioni. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete profondi e determinati come sempre, evidenzia l’oroscopo del giorno. Nel lavoro state affrontando scelte importanti, e la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. In amore c’è bisogno di maggiore fiducia: evitate gelosie inutili e parlate apertamente di ciò che vi turba. La salute è in miglioramento!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete voglia di libertà e di nuove esperienze. Sul lavoro non sopportate più situazioni limitanti e state pensando a soluzioni alternative. In amore siete più spontanei e desiderosi di condividere momenti leggeri; le coppie ritrovano entusiasmo. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La determinazione non vi manca e state costruendo qualcosa di importante sul piano professionale. Anche se la giornata è tranquilla, la mente resta concentrata sugli obiettivi. In amore potreste apparire un po’ distaccati: provate a mostrare maggiormente ciò che sentite. La salute richiede attenzione alla schiena e alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il desiderio di cambiamento si fa sentire con forza. Nel lavoro avete idee innovative che meritano di essere sviluppate; presto potrebbero arrivare occasioni interessanti. In amore siete più imprevedibili del solito: chi vi sta accanto deve comprendere il vostro bisogno di indipendenza. La salute è discreta, ma non trascurate troppo il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete particolarmente sensibili e intuitivi. Nel lavoro cercate conferme e stabilità, ma non sempre tutto procede come vorreste: abbiate pazienza. In amore le emozioni sono intense; le coppie vivono momenti di grande complicità, mentre i single possono fare incontri significativi. La salute è buona.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.