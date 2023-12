Oroscopo Paolo Fox di oggi, giorno di Natale: lunedì 25 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna favorevole e Mercurio attivo nella giornata di Natale, in più dal 29 dicembre arriva una Venere splendida: se dovete fare qualcosa come chiudere un accordo, definire un progetto o chiarire un malinteso sarà meglio stringere i tempi. Tutto ciò che nascerà nelle prossime ore avrà un gran bel risultato, persino se in amore c’è da recuperare. Lasciatevi trascinare dall’entusiasmo!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo periodo natalizio vi permetterà di verificare la tenuta di alcuni rapporti. In questi giorni avete bisogno di sentirvi gratificati e compresi, emozionarvi in positivo ed essere finalmente sereni, ma soprattutto evitare qualsiasi screzio, polemica o nervosismo. Possibili soluzioni legali o burocratiche entro i prossimi cinque mesi grazie a Giove nel segno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna nel segno vi darà “il La” per rivelare la vostra generosità, magari anche perdonare qualcuno che negli ultimi mesi vi ha fatto arrabbiare. Nelle coppie in crisi, inoltre, un gesto di incoraggiamento e vicinanza aiuterà un eventuale riavvicinamento! Serata particolare per voi ma solo se avete a che fare con gravi problemi sentimentali, questo Natale potrebbe sembrarvi più difficile o amaro del solito perché potreste notare un crollo nelle vostre barriere difensive.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Fatevi guidare dall’ottimismo in queste feste natalizie! L’augurio è che attorno a voi ci siano le persone giuste, in modo da viverle al meglio e con il clima più adatto. Saturno favorevole, inoltre, vi permetterà di portare avanti e magari anche completare ciò che avete avviato nel corso degli ultimi mesi. Ora c’è più tempo da dedicare all’amore!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Natale sarà senz’altro sereno e positivo, preludio ad un ottimo 2024 che vedrà il suo meglio in primavera: è lì che arriveranno le migliori opportunità, dovrete farvi trovare pronti e cogliere al volo quelle occasioni! State facendo piazza pulita di tutto ciò che è inutile e che non volete conservare, la Luna positiva aiuterà l’umore e illuminerà il vostro cammino oltre che risulterà importante per donarvi voglia di fare! In amore un prudente distacco da un problema aiuterà a guardare con un’ottica diversa l’evoluzione di una storia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Attenzione a un piccolo dubbio d’amore in questa giornata di Natale, qualcuno potrebbe sentirsi più solo e quindi riflettere sulla tenuta di una storia! I separati e chi ultimamente ha pensato troppo al lavoro dovrebbero riequilibrare i loro interessi. Il successo comunque non ci manca, vi “basterà” cambiare passo e diversificare un po’ il lavoro entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovete fare una promessa a voi stessi per il 2024: non essere più pessimisti né farvi condizionare dal passato, solo così potrete davvero cambiare le cose! Sarà importante anche avvantaggiarvi riguardo un progetto e far valere le vostre esigenze. Avete raggiunto un buon equilibrio riguardo le relazioni e i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Natale con Venere in opposizione per i nati sotto questo segno, fino al 29 dicembre potreste dover convivere con dubbi e tensioni. Evitate di mettere in discussione un amore o essere esageratamente critici perché si tratta di un periodo passeggero. La Luna stasera vi renderà sensibili all’amore e a un’emozione da vivere con una persona conosciuta da poco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per persone vitali e creative come voi è importante fare progetti, avete buone idee da sviluppare nel corso dei prossimi mesi e sarete supportati da Marte e Mercurio! Tenete alta l’attenzione in amore, soprattutto dal 29 con Venere che entrerà nel segno. Nelle relazioni in cui non ci sono problemi, ma magari un po’ più di tempo da passare insieme, è in arrivo la possibilità di un riavvicinamento o di uscire dalla burrasca.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete bisogno di un periodo di riflessione. Il 2023 vi ha portato qualche risorsa in più da sfruttare al meglio il prossimo anno, ci vorrà solo maggior considerazione dell’amore. Se c’è una persona che vi piace avvicinatevi, chi invece sta pensando ad una separazione potrebbe tornare sui suoi passi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vi piace sperimentare e fare cose che vi distinguano, ma cercate di dare spazio a tutte le novità senza però perdere contatto con la realtà e prendendo le distanze dalle complicazioni. In amore vi sentite più disponibili, è tempo di recuperare intimità e passione dopo un periodo di “lontananza” per via di una serie di fattori. A Capodanno la situazione si farà interessante non solo per le le coppie ma anche per i single che potranno vivere emozioni forti, o magari trovare una persona carina da frequentare…

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Tanti di voi saranno impegnati con il lavoro anche a Natale, in un anno che ha portato qualche cambiamento importante, e c’è qualche preoccupazione in più in questo periodo ma nulla di particolare. Tuttavia attenzione a possibili discussioni nelle coppie, potrebbe capitare di non essere d’accordo su come trascorrere le festività o essere in pena per qualcuno che non sta bene… cercate però di mettere da parte questi disagi e pensare a svagarvi un po’. Dal 27 inizierete a recuperare quindi tenete duro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.