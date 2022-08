Oroscopo Paolo Fox di martedì 23 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è dissonante, siete un po’ nervosi e state facendo delle battute che potrebbero infastidire chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle sono dalla vostra parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Favoriti i nuovi incontri: non sottovalutateli. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e da quello che volete: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore cercate di risolvere un problema perché non riuscite a trovare la giusta armonia. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore cercate di parlare, di chiarire qualcosa che non va. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la prossima settimana sarà quella vincente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna è dalla vostra parte, l’amore procede a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate sono interessanti, soprattutto se avete in mente un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna è dissonante per cui attenti ai ritardi nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio inizia un transito importante, potreste pensare di organizzare qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore sarà meglio evadere un po’, liberare la mente. Per quanto riguarda il lavoro, pensate già a settembre e pianificate il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La fine del mese sarà speciale per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano e i grandi progetti sono dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è ancora in opposizione in amore, cercate di portare pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le polemiche e le discussioni quanto più vi è possibile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore prestate attenzione alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Favoriti i nuovi incontri in serata, cercate di lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, momento interessante in autunno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.