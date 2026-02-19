Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 19 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 19 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sentirete crescere dentro di voi un’energia particolare, che vi spinge a voler risolvere questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro sarà importante mantenere la calma: qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma con la vostra determinazione riuscirete a farvi valere. In amore c’è bisogno di chiarezza. La salute richiede un po’ più di attenzione al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi invita alla riflessione, soprattutto in ambito professionale. Potreste sentirvi un po’ rallentati, ma si tratta solo di una fase utile per riorganizzare le idee. Sul lavoro conviene puntare sulla concretezza, evitando discussioni inutili. In amore il clima è più disteso. La salute è discreta, ma cercate di non appesantirvi con tensioni che non vi appartengono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avvertirete un forte desiderio di cambiamento. Nel lavoro si profilano contatti interessanti o nuove strategie da valutare con attenzione. È il momento di osare con intelligenza. In amore potreste sentire il bisogno di leggerezza: il dialogo sarà fondamentale per evitare fraintendimenti. La salute è buona, ma attenzione allo stress mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni saranno protagoniste e vi renderanno particolarmente sensibili. Sul lavoro è richiesta pazienza: alcune situazioni non si sbloccano con la velocità che desiderate, ma la costanza darà i suoi frutti. In amore cercate di non chiudervi; condividere ciò che provate vi aiuterà a rafforzare il legame. La salute secondo è stabile, anche se un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire nel corso della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avrete voglia di primeggiare e di dimostrare il vostro valore. In ambito professionale potrebbero arrivare conferme o responsabilità nuove che vi stimoleranno parecchio. In amore siete chiamati a trovare un equilibrio tra orgoglio e disponibilità: ascoltare l’altro farà la differenza. La salute è buona, ma evitate eccessi e cercate di dosare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La precisione sarà la vostra alleata principale. Sul lavoro riuscirete a sistemare questioni pratiche che vi hanno dato pensieri nelle ultime settimane. In amore c’è bisogno di maggiore spontaneità: non analizzate ogni parola, lasciate spazio anche al cuore. La salute richiede attenzione all’alimentazione e ai ritmi quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà una giornata che vi invita a cercare armonia. In ambito lavorativo potreste trovarvi a mediare tra posizioni diverse, ma la vostra diplomazia sarà preziosa. In amore si respira un’aria più leggera, soprattutto se avete superato recenti incomprensioni. La salute è in ripresa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sentirete un’intensità particolare che vi spinge a prendere decisioni importanti. Sul lavoro è il momento di tagliare ciò che non funziona e di concentrarvi sugli obiettivi concreti. In amore la passione non manca, ma attenzione alla gelosia o a reazioni mpulsive. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di libertà e di novità sarà forte. In ambito professionale potreste valutare nuove collaborazioni o percorsi diversi rispetto al passato. In amore cercate di non promettere più di quanto possiate mantenere; la sincerità sarà la chiave. La salute è buona, ma è importante non trascurare l’attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La determinazione vi accompagna e vi permette di affrontare questioni lavorative con grande senso di responsabilità. È una giornata utile per fare scelte concrete e pianificare con lungimiranza. In amore potreste apparire un po’ distaccati: provate a mostrare anche il lato più tenero. La salute richiede attenzione alla schiena o alle articolazioni, evitando sforzi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avrete idee brillanti e voglia di condividerle. Sul lavoro è il momento giusto per proporre soluzioni innovative o per dare spazio alla creatività. In amore cercate stabilità senza rinunciare alla vostra indipendenza: un dialogo aperto vi aiuterà a trovare il giusto equilibrio. La salute è buona, ma evitate di fare troppe cose contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità sarà amplificata e vi renderà particolarmente intuitivi. Nel lavoro affidatevi alle vostre percezioni, ma senza trascurare i dettagli pratici. In amore potreste vivere momenti di dolcezza e maggiore comprensione reciproca. La salute è nel complesso positiva.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.