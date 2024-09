Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 22 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi potrai godere della benevolenza di una bellissima Luna, per lavorare su nuovi progetti o per dedicarti ai rapporti, ai nuovi contatti. Oltretutto, stai per sbarazzarti dell’opposizione di Venere: finalmente anche in amore e in famiglia potrai recuperare più serenità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Come suggerisce l’oroscopo di oggi faresti bene a fermarti per rivedere alcune questioni di denaro o personali rimaste irrisolte. Eventuali contenziosi legali o economici saranno superati prima di quanto credi. Ormai il peggio è alle tue spalle.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi dovrai fare i conti ancora con Mercurio dissonante. Il tuo pianeta guida sta provocando un po’ di confusione nella vita professionale, non hai del tutto le idee chiare sul da farsi. Per fortuna, la Luna nel segno ti infonderà una buona dose di energia e di entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se da un lato sei una persona molto creativa, dall’altro lato tendi e diventare troppo suscettibile. Faresti bene a usare cautela, specie se negli ultimi giorni hai perso la pazienza con qualcuno nel lavoro. Sfrutta il weekend per parlare di amore. Ti aspettano settimane all’insegna di grandi emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore sta per partire un periodo piuttosto delicato, in cui non tollererai di essere contraddetto: sii prudente. Se gli inizi dell’anno hanno comportato qualche uscita economica di troppo, d’ora in avanti dovrai fare più attenzione e cercare di compensare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi la Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccolo fastidio. Sii prudente: il fine settimana potrebbe trovarti nervoso, affaticato o più esigente del solito. Meglio evitare le polemiche in famiglia, se non vorrai discutere nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna e Giove in aspetto favorevole, Venere nel segno, anche se ancora per poche ore. Approfittane, per dedicarti a qualche nuovo progetto o per portare l’amore in primo piano. Prima che finisca il 2025 potresti accettare una nuova offerta di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente la Luna non sarà più opposta: potrai recuperare la tranquillità che ti è mancata nelle ultime ore. Venere sta per entrare nel tu cielo: ti aspettano settimane particolarmente promettenti dal punto di vista relazionale e affettivo. Saranno favoriti gli incontri, le amicizie, i contatti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Durante il weekend dovrai avere prudenza doppia: la Luna in opposizione ti renderà più stanco e agitato del dovuto. Meglio fare lo stretto indispensabile e rimandare ogni appuntamento gravoso alla prossima settimana. In questo periodo dovresti ritagliarti più momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi le stelle ti incoraggiano ad accettare una mediazione e non stare sempre sul chi va là. Nei prossimi giorni dovresti dare più spazio all’amore e mettere in pausa gli impegni pratici. Favoriti i nuovi incontri per chi è solo da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giove in aspetto armonico a favorire le idee, la creatività. Non dovresti essere troppo superficiale con i soldi: tieni sotto controllo le uscite. Se da tempo ti stai trascinando alcune situazioni poco chiare in famiglia, dovrai fare attenzione, evitare di sollevare polemiche inutili..

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le capacità non mancano certamente, nemmeno le buone ispirazioni. Nei prossimi giorni potrai fare notevoli progressi, sia nella vita pratica che in quella sentimentale. Incontri piacevoli, novità di lavoro all’orizzonte. Se ti piace qualcuno, dovresti uscire allo scoperto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.