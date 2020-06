Paolo Fox, Oroscopo 23 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: martedì 23 giugno 2020

Martedì 23 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho spiegato più volte che sei un combattente: quando porti avanti una battaglia ci sono dei momenti di grande stanchezza in cui quasi si vorrebbe buttare tutto alle ortiche! Ma tu non sei cosi arrendevole, anzi, ti dispiace dare ragione a quelli che in questo periodo cercano di metterti in un angolo.

Oroscopo Toro

Fortunatamente da venerdì torna una buona vitalità, anzi direi direttamente di rimandare tutte le cose che ti interessano alle giornate di venerdi e sabato. E’ un periodo molto particolare perché entro Novembre dovrai definire bene tutto quello che desideri anche perché poi potrebbe esserci qualche fastidio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei molto vitale! Se c’é una cosa bella di questo segno é la mancanza di noia, e anche quando la noia entra nella tua vita, cerchi di eliminarla al più presto. Va detto che le prossime tre giornate sono protette anche per quanto riguarda le relazioni ed i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tu fai sempre riferimento alla tua emotività: quando hai paura di essere ferito inizi ad avere degli atteggiamenti che gli altri non comprendono. E da qui viene fuori quella proverbiale considerazione sul tuo segno che riguarda il fatto che sei il lunatico per eccellenza!

Oroscopo Leone

Luna nel segno fino a giovedì! Ora puoi davvero farti valere, puoi capire quello che desideri, cercare anche delle soluzioni. Peccato che nell’ambito del lavoro ci siano forti conflitti, in casi estremi la volontà di andare via da un posto.

Oroscopo Vergine

In questi giorni hai un grande debito nei confronti di te stesso: quello che hai fatto e che hai preparato nel corso degli ultimi tempi, deve essere immediatamente messo in gioco, altrimenti rischi di penalizzare la tua vita e magari pensare di non essere stato al momento giusto, nel luogo giusto e con la persona giusta!

Oroscopo Bilancia

Se c’é un segno che in questi giorni sente davvero il peso di tutto quello che é capitato negli ultimi mesi é proprio il tuo! Non entriamo nel dettaglio delle situazioni di carattere fisico o che riguardano la famiglia, però ci sono alcune situazioni che restano appese.

Oroscopo Scorpione

In questi tre giorni fino a giovedì devi stare tranquillo: tu sei un segno che ama la battaglia, sei governato da Marte, però ci sono dei periodi in cui preferisci evitare discussioni anche perché sai come sei fatto: quando le cose non le capisci, quando hai a che fare con persone che ritieni stupide, finisci per innervosirti, per alzare la voce.

Oroscopo Sagittario

E’ un bel cielo con una Luna favorevole almeno fino a giovedì. Non posso dire tutte le cose che stai facendo andranno a buon fine, anche perché tra l’altro per molti questo è un periodo di attesa, ma c’è una bella volontà e un discreto ottimismo, e questo mi piace!

Oroscopo Capricorno

Sei molto motivato! La saggezza impegna il tempo e il tuo è il segno del tempo che passa. E proprio per questo a volte ti ritrovi grande e con qualche rimpianto, perché ritieni di non avere fatto bene l’adolescenza, di essere stato un pò troppo serio fin da giovane o magari di essere stato sempre pieno di responsabilità fin dai primi anni di vita!

Oroscopo Acquario

Almeno fino a giovedì sarai un pò fuori di testa, nervoso e forse anche stanco. La stanchezza può derivare da tanti motivi diversi; quelli che sono stati chiusi per tanto tempo, adesso desiderano evadere: solo che muoversi e compiere spostamenti, in questo periodo pesa!

Oroscopo Pesci

Se c’é stata un’amarezza nell’ambito del lavoro, se pensi di avere perso qualcosa, fai attenzione perché all’ultimo minuto molto potrà essere recuperato. Magari rispetto ad una cosa che non puoi più fare arriverà un’altra notizia che ti permetterà di fare altro..

