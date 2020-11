Paolo Fox, Oroscopo 9 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 9 novembre 2020

Lunedì 9 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La vostra onestà sarà esplosiva ma vi permetterà di avvicinarvi di più alle persone più sincere che conoscete. Non cercate disperatamente di capire i dettagli futili. Siete nervosi a causa della vostra stanchezza, concedetevi una pausa!

Oroscopo Toro

Troverete difficile tenere i piedi per terra e la testa sarà completamente tra le nuvole oggi. Non sarete in grado di tenere il passo con il vostro ritmo e dovrete compensare con un pò di riposo. Il relax sarà quello che vi serve.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il vostro comportamento impulsivo rischia di creare delle liti. Tenete a freno le parole per evitarlo. Vi siete trascurati ultimamente e dovreste pensare di recuperare il tempo perso. Consultate un dentista per un controllo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sapete approfittare al massimo della vostra vita, e gli altri vorrebbero somigliarvi. Usate questo pregio per andare d’accordo con chi vi sta vicino. Vi sentirete meglio, dovreste approfittarne per dedicarvi a voi stessi e alla vostra apparenza. Vi darà dei punti in più!

Oroscopo Leone

Avete impostato la barra estremamente elevata. Dovreste fare affidamento solo su voi stessi per raggiungere il vostro obiettivo, arriverete alla meta. La vostra dieta sta recentemente causando problemi digestivi ed è ora necessario di rimediarvi.

Oroscopo Vergine

È il momento di considerare la possibilità di un grande cambiamento… Le vostre ambizioni sono sane, procedete così. Una sensazione di mancanza porterà ad un passeggero momento di stanchezza. Una cura di vitamine sarà la benvenuta per mantenere il corpo attivo.

Oroscopo Bilancia

Non esiterete a dire alcune verità a coloro che vi mettono in dubbio per gelosia. Non accettate consigli che non si applicano letteralmente a voi. Ascoltate il vostro corpo e le sue esigenze.

Oroscopo Scorpione

State per entrare in una nuova fase, in cui la vostra vita affettiva porterà più soddisfazioni, siate ricettivi! I dubbi che avete stanno minando la vostra energia, quando in realtà ne avreste bisogno. Isolatevi un po’ e cercare di essere più ottimisti.

Oroscopo Sagittario

Troverete soddisfazione esattamente laddove vi aspettavate di trovare dei problemi da risolvere. Sarete più efficaci se ridurrete la marcia. Rallentate il tempo e ritroverete la vostra energia.

Oroscopo Capricorno

Fate la cosa giusta a concentrarvi sul passato, per fare un bilancio. Finché non trattenete dei sensi di colpa inutili. Sarebbe utile essere obiettivi sulla vostra dieta, correggere gli squilibri che causano problemi.

Oroscopo Acquario

Diffidate degli intrighi rischiosi e ipotetici. Non fatevi distrarre da questioni senza senso, avete bisogno di un margine di riflessione. La vostra energia vitale è in miglioramento, la manterrete dormendo di più.

Oroscopo Pesci

Una buona notizia è in vista e l’atmosfera di oggi stimola la vostra fiducia. Sfruttate al massimo la relativa calma e cercate di capire quali sono le vostre mancanze alimentari.

