Paolo Fox, Oroscopo 8 novembre 2020.

Oroscopo oggi Paolo Fox di domenica 8 novembre 2020

Domenica 8 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Conto alla rovescia: manca poco più di un mese e finalmente Giove e Saturno non saranno più contrari! Certo, non aspettarti che in tre settimane cambi la tua vita, però é probabile che tu abbia già una scadenza, che magari nei prossimi giorni tu abbia un nuovo programma in partenza o che tu abbia anche una grande scelta da fare entro la fine dell’anno.

Oroscopo Toro

Ti basta poco per innervosirti! Se scopri una bugia o vedi che certe situazioni non sono chiare, diventi particolarmente nervoso! Sabato e domenica sono giornate in cui tutti voi dovreste contare fino a dieci prima di parlare. C’é un pò di agitazione anche a livello fisico, forse anche un certo malessere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Stai cercando di portare avanti certi progetti ma é probabile che tu stia collaborando con persone che non sono del tutto coerenti. In ogni modo, non preoccuparti troppo perché il prossimo sarà un anno di lenta ma graduale crescita. Sarà un 2021 favorevole per chi vuole sposarsi, convivere, fare un figlio o un altro figlio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai passato una settimana turbolenta: rendersi conto che in un certo ambiente non si sta più bene senza avere la possibilità di scappare da quell’ambiente, é un problema serio! Però queste stelle parlano di un anno importante, il 2021: e quindi se puoi cambiare, e parlo anche dell’amore, cerca di farlo!

Oroscopo Leone

In questa giornata sei protagonista grazie ad una Luna che attraversa questo segno in maniera molto diretta. Non si può negare che solo quando vivi emozioni in forma passionale sei davvero contento e soddisfatto! Relazioni importanti, amicizie che non sentivi da tempo, incontri favoriti!

Oroscopo Vergine

Come dicevo 24 ore fa, hai trascorso una settimana molto pesante perché gli inizi sono stati frastornati, e poi da venerdì é arrivato un momento di forza! Se possibile, cerca di sfruttare questo momento per le nuove idee, per programmi e progetti. Tutto ciò che parte ora sarà molto importante per il futuro.

Oroscopo Bilancia

Questo fine settimana parla di emozioni condivise, di relazioni giuste da vivere. Il fatto di avere anche una Luna favorevole parla d’amore. In famiglia c’é bisogno di riavvicinarsi: ma dopo un Ottobre vissuto male, Novembre può salvare alcune coppie!

Oroscopo Scorpione

Sei molto agitato: se dovessi dare retta al tuo istinto non ti muoveresti da casa! Se devi lavorare anche nel fine settimana o comunque se devi muoverti, prendere l’automobile, spostarti, c’é questo senso di ansia che cresce e che va limitato: soprattutto non va scaricato in amore!

Oroscopo Sagittario

Per quanto riguarda le relazioni sociali e i sentimenti, ogni cosa che fai in questo periodo puo’ permettere un piccolo grande avanzamento in vista del prossimo anno. Non scoraggiarti e dimentica i tristi trascorsi, soprattutto se in amore ci sono state grandi difficoltà. A volte anche tu non sei deciso nell’imporre la tua volonta’!

Oroscopo Capricorno

Sei meno pensieroso! Sono contento perché le scorse giornate sono trascorse in maniera piuttosto nervosa, e quando sei agitato forse non te ne rendi conto ma crei il vuoto attorno a te, perché le persone non riescono a capire quello che pensi.

Oroscopo Acquario

Sei sottoposto a diverse pressioni in questo fine settimana stancante. A volte non ti rendi conto che sei fatto di carne ed ossa, quindi cerca di non programmare un fine settimana troppo pesante, troppo stancante, altrimenti rischi di perdere colpi e soprattutto di sentirti molto nervoso con tutti!

Oroscopo Pesci

Hai bisogno di qualcosa di nuovo, non dico per forza di emozionante, ma quantomeno di curioso. Novembre e Dicembre saranno mesi che ti vedranno di nuovo protagonista in amore: ma se nel mese di Ottobre una storia é finita o ci sono state delle perplessità, sei solo tu che puoi decidere se continuare oppure no.

