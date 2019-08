Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 21 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: mercoledì 21 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 21 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Buone notizie e soddisfazioni per tutti quelli che hanno un’attività in proprio o che vogliono guadagnare di più! Possiamo parlare di una fine di Agosto interessante e di un Settembre sperimentale, specialmente per il lavoro. Per molti le vacanze sono finite e naturalmente questo un pò dispiace, inoltre in questa settimana sono già previste riunioni importanti di lavoro.

L’amore non premia come vorresti. Forse c’è una nuova passione ma devi ancora capire come viverla al meglio. Dopo un Agosto fin qui pesante, ora potresti aver ritrovato un sentimento.

Oroscopo Toro

Non ci dimentichiamo dei sentimenti visto che in questo mercoledì Venere cambia improvvisamente atteggiamento nei tuoi confronti e diventa molto più positiva! Certi rapporti conflittuali non è che si risolvono in poche ore. Però sarà possibile vivere un atteggiamento più lineare.

Insomma, a livello sentimentale si può fare e avere di più. I nuovi sentimenti sono importanti! Se c’è stata una separazione è arrivato il momento di dire basta e di togliersi qualche seccatore di torno.

Oroscopo Gemelli

Non posso escludere un pò di tensione, un pò di nervosismo che in questi giorno attanaglia tutti voi, al punto che alcune relazioni sentimentali potrebbero essere rimesse in discussione.

Ci vorrà tanta pazienza, tanta prudenza per evitare problemi e discussioni serrate. Fai attenzione soprattutto nel fine settimane.

Oroscopo Cancro

Non voglio assolutamente scoraggiare le persone che hanno un’attività, però pare che ci siano alcuni blocchi o che alcune situazioni siano arrivate ad un punto di non ritorno. Questo vale anche per chi ha avuto un buon incarico o una buona occasione: tu hai fatto il possibile ma in molti momenti ti è sembrato di nuotare controcorrente.

Cosa che non ti dispiace ma che in qualche modo costa fatica. In amore può nascere qualche piccolo fastidio se hai a che fare con Pesci e Gemelli.

Oroscopo Leone

A te non piace passare inosservato, ma nelle prime due settimane di Agosto potrebbe essere accaduto proprio questo! Non preoccuparti troppo, però perchè le vittorie sono dietro l’angolo. Nel fine settimana avremo un miglioramento anche per quanto riguarda le relazioni sociali.

Viaggi importanti e comunicazioni favorite. E’ un momento in cui puoi anche ricevere qualche soldo, un rimborso, oppure ripartire nel lavoro agli inizi di Settembre con qualche condizione più favorevole per te.

Oroscopo Vergine

E’ una giornata buona per fare proposte. Siamo ancora ad Agosto, periodo di vacanze, ferie, però credo che molti di voi già pensino a come sistemare al meglio certe questioni di carattere pratico e lavorativo. Non solo perchè questo è nel dna di un segno che non sta mai fermo a livello mentale, ma anche perché è giusto così visto che potrebbero nascere buone occasioni.

E questo vale anche per gli studenti, per chi deve portare avanti un grande progetto familiare o personale. Sono 48 ore importanti anche per le relazioni sociali.

Oroscopo Bilancia

Mercoledì e giovedì avremo una situazione dissonante per quanto riguarda il settore delle finanze. Solitamente, tu puoi anche metterti da parte i soldi per un pò, ma se trovi qualcosa che ti piace non resisti e lo compri! D’altronde, l’edonismo e la bellezza fanno parte di questo segno; se c’è qualcosa che magari non è proprio necessario ma che ti appassiona, comunque lo desideri.

In queste 48 ore, mercoledì e giovedì, bisogna stare attenti a discussioni che riguardano anche la famiglia. Chi è in coppia da tempo deve stare ancora più accorto. C’è qualche tensione da risolvere.

Oroscopo Scorpione

Già da qualche mese c’è aria di scompiglio! Se nell’ambito del tuo lavoro è cambiato tutto, anche perchè hai avuto a che fare con nuovi dirigenti, con un nuovo ufficiali, potresti chiederti molti perché. E quando ti fermi a pensare non sei né socievole né particolarmente sereno.

Stai studiando nuove strategie, vorresti fare cose nuove, ma ti ritrovi sempre nella stessa situazione. Bisogna stare attenti a tutti questi perché! Sarà meglio evitare che questa tensione si riversi in amore.

Oroscopo Sagittario

Fino ad ora hai cercato di evitare molte questioni personali ed emotive, ma adesso tutto è davanti a te, come un muro da superare! Da qui alla fine dell’anno dovrai affrontare diverse situazioni importanti. Fatto sta che in questi giorni torna qualche pensiero negativo, qualche livore, soprattutto se ritieni di non essere stato utilizzato al meglio o se pensi che qualcuno abbia creato problemi nella tua vita.

In amore, le storie difficili devono essere controllate e gestite con molta attenzione.

Oroscopo Capricorno

Inizia ufficialmente la tua fase di recupero! E’ chiaro che sarà diversa per ogni persona, nel senso che chi ha un lavoro come dipendente può essere promosso, mentre per chi lavora in proprio in vista dell’autunno potrà avere una buona creatività. La vita professionale sarà il punto di riferimento per i prossimi mesi.

Se il tuo cuore è troppo solo non pensare che vada bene così. Troppo spesso ti sento dire che si sta bene da soli. Ma se c’è stato un momento di isolamento bisogna recuperare, perchè a breve inizia una fase di grande interesse a livello affettivo e emotivo.

Oroscopo Acquario

Anche se il periodo sembra meno confuso rispetto al recente passato, queste due giorni potrebbero riportare di nuovo qualche piccola afflizione.

Sono 48 ore in cui bisogna tenersi lontani da problemi e situazioni che possono comportare stress. Il tuo fisico mi sembra un pochino più debilitato, ecco perchè ti consente di fare solo lo stretto necessario!

Oroscopo Pesci

Tutti quelli che hanno un problema legale, una vertenza aperta, entro la fine di Agosto possono avere un buon risultato. Ma se ci sono tensioni sul lavoro, adesso non sarà più possibile reggere alle provocazioni. Potresti dire basta o affrontare un testa a testa finale!

La maggioranza delle situazioni andrà a buon fine e molti di voi chiuderanno l’autunno da vincitore. C’è gente che vuole sempre cercare la polemica con te, ma più creano polemica e più ti rafforzano! Sarà un grande autunno!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!