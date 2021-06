Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 27 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La prima parte di questa domenica é ancora sottoposta a stress: credo che molti mi daranno ragione se dico che é da venerdì che le cose non vanno, che ci sono stati parecchi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ meglio che tu dica quello che desideri nella prima parte di questa giornata perché già da dopo pranzo potrebbe subentrare una certa fatica, sonnolenza oppure pigrizia! In realtà potrebbero nascere anche piccole complicazioni in casa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pieno di idee e di iniziative ma sei frenato dalla burocrazia, da qualche capo od alcune situazioni che non si chiariscono. E un buon momento, di grande creativita’ ma anche di piccoli disagi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai provando a capire come la pensa una certa persona! Probabilmente da venerdì hai attuato una strategia per mettere un po’ di zizzania benevola in un rapporto!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei sottoposto ad un certo stress! Poi quando ci sono persone che non ti danno retta, che navigano un po’ troppo contro di te, é normale sentirsi sottotono. In ogni modo, il pomeriggio di questa domenica nasce con qualche turbamento, con qualche idea strana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Al mattino vai forte poi nel corso di questa domenica perdi colpi! In realtà ci sono ancora da risolvere piccoli problemi contrattuali, finanziari, ma veramente piccole cose!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ da venerdì che ti trovo molto affannato, molto stanco, polemico, nervoso, forse semplicemente contrariato! Se al tuo fianco c’é una persona che non la pensa come te, al mattino consiglio di lasciarsi scivolare le cose addosso e semmai riprendere il discorso dal pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Mi auguro che tu non abbia perso tempo in questo fine settimana! So che alcuni di voi vivono una profonda emotività, sono molto timidi nonostante un’apparente aggressività, e quindi se in amore ci sono perplessità, cose poco chiare, si mettono da parte per paura di sentirsi sconfitti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei in recupero con un pomeriggio molto importante soprattutto nei rapporti interpersonali. Io spingo guardarsi attorno tutti quelli che hanno perso l’amore per strada o che hanno vissuto crisi. Perché da questa particolare domenica e per molte settimane, avremmo stelle importanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei meno pensieroso perché la Luna esce dal segno! Il pomeriggio risulta più sereno. Venere non é piu’ contraria e io mi auguro che tu abbia portato avanti un rapporto anche se in maniera conflittuale o con qualche silenzio di troppo, perchè dalle prossime ore le cose vanno meglio!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore ti trovo stordito, stanco, forse anche un po’ polemico! In questi giorni vorresti vivere qualcosa di nuovo ma attento a non fare come forse hai fatto in passato, cioè a non vivere una trasgressione e il desiderio di libertà in maniera confusa!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo momento é vero che dal punto di vista lavorativo o finanziario non ci sono grandi garanzie o magari una tua richiesta non é stata accettata, ma il tempo cambia le cose! E più ci avviciniamo alla seconda parte dell’anno e più ci saranno buone iniziative.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!