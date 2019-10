Paolo Fox, oroscopo martedì 15 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Oroscopo Ariete

Serve un pò di attenzione al denaro tra martedì e mercoledì perchè sono due giornate in cui potrai trovarti di fronte a un bivio. A livello emotivo e a livello professionale le cose che sono iniziate il mese scorso potrebbero non andare avanti come tu vorresti.

Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori per parlare d’amore, un amore che sembra rinnovato dopo la crisi di fine Settembre.

Oroscopo Toro

Queste sono giornate in cui avrai la tendenza a puntualizzare tutto quello che fai rischiando di diventare un poco troppo critico. E’ una situazione astrologica sotto pressione particolarmente per le coppie che hanno avuto problemi nel passato.

Sono 48 ore in cui bisognerebbe evitare complicazioni.

Oroscopo Gemelli

Queste giornate producono un effetto di grande energia nella tua vita, e questo oroscopo può essere importante anche per i sentimenti. Tutto sembra andare un pò meglio: le storie che sono nate un mese fa possono continuare solo se c’è intesa importante nella coppia.

Se il cuore è solo non preoccuparti, possiamo dire che entro venerdì un incontro, un’amicizia, potrebbe ancora una volta fare breccia nel tuo cuore.

Oroscopo Cancro

Ancora stelle interessanti per te che in questi gironi avrai una marcia in più: rimanda al fine settimana tutte le discussioni che possono essere risolto con un sorriso. Sono certo che ci sia la possibilità di innamorarsi ancora per chi è solo.

C’è da rivedere una questione di lavoro, imprenditori, liberi professionisti sono chiamati a fare delle scelte importanti.

Oroscopo Leone

Nel tuo cielo c’è molta fatica. Questo è anche indice di agitazione interiore per cui non escludo che tu possa discutere con persone che non sono d’accordo, con persone che in famiglia creano continui disagi.

Una giornata di rallentamenti che va presa per quello che è, non pensare a storie d’amore del passato o a vendicarti di torti subiti.

Oroscopo Vergine

E’ questo il momento in cui ti devi muovere se, come credo, tu vuoi cambiare qualcosa. Sei una persona molto razionale: è il caso di dire che credi solo a ciò che vedi! A questo atteggiamento estremamente razionale bisognerebbe contrapporre anche un pò di speranza, fiducia nel futuro.

Ti devi mettere in gioco. Lancia un progetto e cerca di frequentare più persone.

Oroscopo Bilancia

Ora che sei libero dall’opposizione della Luna, questa giornata regala più energia e possibilità di un incontro. Arrivano due giornate importanti, quelle tra giovedì e venerdì. Insomma via libera alle emozioni con qualche piccolo dubbio solo inerente la sfera economica.

Non escludo che ci sia qualche soldo da spendere, o che tu debba mettere in ordine qualche conto.

Oroscopo Scorpione

Queste sono stelle che ti aiutano a fare grandi progetti per il futuro: dopo un’estate difficile arriva un autunno importante. E arriverà anche un inverno molto fruttuoso. Addirittura potresti persino tornare sui tuoi passi, se hai chiuso una porta alla fine di Luglio, se sei andato via da un gruppo.

Hai qualche novità in ballo: uscirai in maniera molto positiva da tutte le vicende personali e affettive.

Oroscopo Sagittario

Parlare di sentimenti è importante ma tu per innamorarti hai bisogno di vivere un’emozione speciale, di pensare sempre ad un’avventura. Non sei la persona che si accontenta di un amore standard, di un lavoro troppo legato al quotidiano, alla routine.

Ed ecco perché sei sempre alla ricerca di una nuova missione da compiere, di un nuovo percorso da esplorare.

Oroscopo Capricorno

In questa giornata ti trovi in una condizione di grande forza, o quantomeno si sente che le tue parole hanno un peso. Sei noto per parlare poco ma per dire delle cose molto intelligenti e molto precise.

Non serve uno sproloquio, un atteggiamento logorroico per spiegare quello che desideri e quello che vuoi ottenere; bisogna essere stringati in ogni tipo di decisione.

Oroscopo Acquario

Sei governato da Urano, pianete che in astrologia rappresenta l’esplosione, il dato inatteso. Ecco perchè passi periodi in cui ti senti molto tranquillo e altri in cui diventi esplosivo nelle tue azioni e reazioni. In questi giorni tenerti sotto controllo resta difficile, potresti addirittura mandare a quel paese qualcuno, o avere la voglia di farlo senza poi riuscirci.

E’ tempo di cambiamenti che si delineeranno nel tempo.

Oroscopo Pesci

E’ un oroscopo importante per chi deve recuperare un rapporto oppure per chi vuole riavvicinarsi ad una persona, considerando anche che sabato e domenica sono delle giornate molto fruttuose per le relazioni. L’unico rischio è quello di dare spazio a più persone contemporaneamente.

Quando abbiamo un oroscopo un pò confuso si rischia di desiderare trasgressioni. Chi vive una storia da non e non è contento può guardarsi attorno, e questo potrebbe rappresentare non solo un errore ma anche un problema.

