Paolo Fox, Oroscopo venerdì 25 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Venerdì 25 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Sta per avvicinarsi un altro fine settimana in cui l’intolleranza sale: sei una persona carica di spirito di intraprendenza che puo’ iniziare dei progetti con grande vigore. Se pero’ non trova rispondenza con quello che fa rischia di stare male, rischia magari anche di perdere colpi.

Questa sera cerca di non discutere, perche’ se un’agitazione e’ nata nel lavoro e si riversa in amore possono esserci problemi.

Oroscopo Toro

Devi cercare affetti sinceri. Se una storia d’amore non funziona, prima di buttarla all’aria converrebbe aspettare il mese di Novembre, perche’ non avremo piu’ Venere opposta. In questo momento prendi tutto un po’ troppo di petto.

Per le coppie che hanno avuto una crisi o che magari sono un po’ troppo lontane, potrebbe essere un week end di grande fermento. Attenzione nei legami con il segno del Leone e dell’Acquario

Oroscopo Gemelli

Questa di venerdi e’ una giornata un po’ faticosa. Non ci sono ostacoli ai grandi percorsi che si possono finalmente intraprendere a partire dalla fine di quest’anno. Gia’ da Dicembre ci sara’ chi avra’ un bel risultato o allontanera’ un seccatore.

Per quanto riguarda l’amore le coppie forti non temono nulla, tuttavia Novembre sara’ un mese di alterne vicende per quanto riguarda i sentimenti. Se c’e’ qualcosa da chiarire sara’ bene parlare adesso.

Oroscopo Cancro

Cerca di risolvere tutti i problemi rimasti in sospeso: questa giornata di venerdi e’ migliore perche’ sabato e domenica potrebbero essere invece giorni un po’ pesanti. Da qualche tempo tu senti una grande agitazione. Se per esempio sei innamorato di una persona tutto cio’ che e’ importante va sviluppato adesso.

Chi ha due storie nel cuore, una ufficiale e una ufficiosa, deve fare attenzione. Non e’ il caso di fare confusione|

Oroscopo Leone

Tu vuoi sempre apparire il migliore ma in questi ultimi tempi e’ probabile che qualcuno abbia cercato di buttare fango sulla tua vita. I sentimenti hanno bisogno di piu’ vigore e tutto questo comporta una certa esposizione che non sempre e’ positiva.

In altre parole a livello sentimentale non sembra che tu viva una situazione particolarmente coinvolgente oppure la persona che ami e’ lontana. Devi stare attento con Acquario e Scorpione

Oroscopo Vergine

Tu vuoi sempre avere tutto sotto controllo e quindi non ami la falsita’ o le persone che non raccontano cose veritiere. Tuttavia spesso vivi attrazioni speciali per persone misteriose, poco chiare. E tu sei attratto dalle persone complicate, in quanto cerchi sempre di salvare chi e’ nel caos.

Alla fine pero’ il pericolo e’ di restare impantanati in relazioni che non sono come vorresti. E soprattutto di aiutare persone che non cambiano. A Novembre qualche legame potrebbe mostrare la corda.

Oroscopo Bilancia

Tu vuoi costruire qualcosa di importante e spesso per fare cio’ ti unisci a persone che hanno la tua stessa visione della vita, come ad esempio Toro e Acquario.

C’e’ una buona intesa per rapporti interpersonali ma tu hai bisogno di sicurezza: una sicurezza che chiede ma a volte inconsciamente non riesce a dare. In certi legami sentimentali c’e’ da rivedere tutto.

Oroscopo Scorpione

In questo fine settimana puoi dare il meglio di te: avere Sole, Mercurio e Venere nel proprio spazio zodiacale significa prendere anche con piu’ leggerezza le cose. Diciamocelo chiaramente: la vita e’ faticosa per tutti, ci sono perplessita’, e a volte incontriamo delle persone insopportabili.

E’ pero’ anche vero che tu spesso alimenti questa agitazione e prendi tutto un po’ troppo di petto! Un po’ piu’ di fatalismo non guasterebbe

Oroscopo Sagittario

Questa di venerdi e’ una giornata sotto pressione, sotto tono. E forse anche un po’ stancante. Fatto sta che nell’ambito della famiglia, del lavoro, della casa, ci sono tensioni.

Sabato e domenica sono giornate migliori ma questo venerdi riporta alla luce delle forti emozioni che possono essere in qualche caso anche difficili da gestire. Doppia prudenza con Vergine e Gemelli: attenzione allo stato fisico perche’ e’ possibile che sia in calo.

Oroscopo Capricorno

Da qualche mese molti hanno avviato un’attività in proprio. Spesso fai pratica e dopo avere appreso l’arte la metti da parte, salvo poi sfruttarla al momento giusto. Le tue esperienze sono importanti: questo è un periodo interessante, si può costruire un bel progetto.

In amore ci sono state delle perplessità: il fine settimana potrebbe sollevare qualche problema per le coppie che sono in crisi.

Oroscopo Acquario

Fine settimana in recupero anche se in questo periodo l’amore non è che funzioni a meraviglia. Se hai una bella storia, spesso ci sono discussioni su come affrontare il futuro, su come affrontare delle questioni che sembrano difficili da gestire, come ad esempio i soldi e la casa.

Non bisogna fare il passo più lungo della gamba con i quattrini: tra venerdì e domenica è possibile un momento di tensione.

Oroscopo Pesci

Questa è una giornata un pò sottotono a causa della dissonanza della Luna. Quindi è probabile che tu stia trascinando qualche tensione: il fine settimana però promette bene e inoltre se desideri completare un acquisto oppure pensi di poter fare un affare, entro i primi giorni di Novembre potrai riuscirci.

Hai stelle importanti per le relazioni che potrai vivere in maniera molto più serena e tranquilla. Se però c’è qualche indecisione andrebbe risolte immediatamente, prima che arrivi Dicembre.

