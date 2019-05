Oroscopo 2019 di Paolo Fox: lunedì 20 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

Questa settimana comporta qualche momento di agitazione ma il tuo oroscopo resta decisamente di grandi speranze. Quelli che hanno già vissuto una storia importante agli inizi di Maggio, possono continuare a sperare in un buon futuro. Bisogna anche aggiungere che ora Venere è in un altro segno non è più nel tuo spazio zodiacale, ma questo non limita la tua capacità di amare.

Venerdì e sabato, lo anticipo fin da ora, saranno giornate importanti anche per le relazioni con gli altri.

Oroscopo Toro

Questa nuova settimana parte un pò in ribasso, ma c’è un bel recupero da martedì e mercoledì. In generale possiamo dire che ora sei più forte. Il fatto che Venere transiti nel segno comporta un piccolo privilegio, ma ora devi cercare di ambientarti perchè da qualche mese la tua vita sembra cambiata. Ad esempio, i liberi professioni che erano rimasti fermi da troppo tempo, ora possono programmare una seconda parte dell’anno decisamente migliore.

La tua vita è cambiata anche per azioni che non sono state direttamente desiderate da te ma nel caso, dal destino! Sei una persona nuova. In amore hai la necessità di ottenere conferme.

Oroscopo Gemelli

Si apre una settimana importante e forse anche risolutiva! Intendiamoci non si possono risolvere i grandi problemi legati a contratti e situazioni lavorative rimaste in sospeso. Però si torna a fare quello che si desidera o quantomeno si torna ad essere più produttivi. Sappiamo che gli ultimi mesi hanno portato difficoltà, chi è stato male e non ha potuto seguire un lavoro, chi ha dovuto affrontare un blocco dall’esterno e ha dovuto lottare per eliminarlo.

Ora si inizia a pensare anche all’amore: prime buone notizie dal giorno 21!

Oroscopo Cancro

La settimana si apre all’insegna di piccole tensioni da superare. E’ probabile che se lavori a stretto contatto con altre persone, soci e collaboratori, ci sia un disagio, che deve essere debellato al più tardi entro la fine dell’anno. Stai pensando che in certi ambienti non ci vuoi più stare! Però, come si dice, necessità fa virtù!

Nell’ambito del lavoro non è possibile rinunciare a tutto ma si possono cercare nuove collaborazioni. In ogni modo, è un momento molto stancante!

Oroscopo Leone

Si apre una settimana interessante: in questo lunedì ti do cinque stelle di forza. Questo Giove in ottimo aspetto regala al tuo segno buone carte per avere successo, ma vanno giocate bene! L’unico modo per dissipare tanta energia e tanta fortuna è quello di fare dei progetti un pò troppo ambiziosi o strampalati.

E’ una settimana in cui si finisce per discutere anche per imporre la propria volontà, ma differenza delle prima parte di Maggio, ora i risultati arrivano!

Oroscopo Vergine

La settimana inizia sotto tono per poi recuperare a partire dal weekend. Sono giornate molto confuse, e probabilmente non sai neanche tu l’origine di questa confusione. Potresti ritrovarti a discutere con persone che sono lontane dalla tue idee ed opinioni.

Nonostante una Luna favorevole, tra martedì e giovedì ci sarà da mettere a posto qualche situazione difficile!

Oroscopo Bilancia

Queste giornate di inizio settimana sono di recupero, anche se parziale, perchè penso che i problemi maggiori non siano ancora superati. Parlo di problemi sul lavoro e nel rapporto con gli altri. Più che pensare ad una settimana difficile devo fare riferimento ai primi quindici giorni del mese che sono stati veramente complessi.

E qualche problema è rimasto, appunto, e bisogna cercare di risolverlo. E’ come se tu stessi aspettando risposte che non arrivano. Ci vuole un pò di pazienza!

Oroscopo Scorpione

E’ una settimana che ti favorisce, specie se intendi finalmente chiarire qualcosa che non va. Ultimamente, infatti, sei stato oggetto di parecchie opposizioni planetarie che potrebbero aver portato diverse perplessità nell’ambito del lavoro ma anche in amore; sei vittima di qualche ripensamento. Ora non è che le cose si sistemano dall’oggi al domani, ma in questo lunedì parti con una certa energia in più, e quindi tutto quello che poteva farti male fino a qualche giorno fa, ora ti disturba meno.

Nei rapporti sentimentali ci vuole un pò di pazienza affinché le cose maturino. E se c’è uno strano gioco d’amore, non bisogna portarlo al limite della sopportazione!

Oroscopo Sagittario

Inizia una fase di rinnovamento, ma anche di grande stanchezza, perchè tutto ciò che si sta facendo in questi giorni comporta stress. Giove nel segno porta una caduta in piedi! Quindi, anche se devi affrontare dei cambiamenti, personali o di lavoro, alla fine saranno validi ed interessanti. In questi giorni si discute con grande fervore del tuo futuro, e il fatto che inizino ad esserci delle opposizioni planetarie conferma che devi recuperare un pò di ottimismo.

Sembri molto arrabbiato e probabilmente anche innervosito perché avevi certe aspettative ed invece sei stato tradito!

Oroscopo Capricorno

Sei in vena di progetti importanti! E non potrebbe essere diversamente visto che Venere e Saturno sono in ottimo aspetto. Quelli che hanno vissuto una crisi d’amore possono recuperare il rapporto o quantomeno hanno potuto recuperare un pò di fiducia in se stessa! In entrambi i casi si ottiene un grande miglioramento perchè si può credere in un nuovo amore oppure si può rilanciare un progetto che era stato abbandonato tra fine Aprile e inizio Maggio, punto massimo della crisi!

La Luna sta per entrare nel tuo segno e questo garantisce almeno tre giorni di forza!

Oroscopo Acquario

In questi giorni ti trovo arrabbiato e interdetto, perché a fronte di alcune tensioni che ci sono state, soprattutto nelle ultime due settimane, ancora non sono arrivate risposte e soluzioni. Però arriva un momento più efficace per le trattative, per gli accordi e contratti.

Si inizia a intravedere un miglioramento per le questioni pratiche, mentre l’amore resta ancora oggetti di qualche osservazione un pò troppo critica, non solo da parte tua!

Oroscopo Pesci

Si apre una stagione di profonda riflessione! Queste non sono certe giornate facili, specialmente per quelli che devono concludere un accordo, che devono firmare un contratto. E’ probabile che ci sia una forte tensione: c’è chi è indeciso se continuare o no un lavoro, oppure aspetta una risposta che non arriva mai, e che comunque sarà difficile ottenere prima di venerdì.

Bisogna tenere tutto sotto controllo, anche i rapporti familiari e d’amore.

