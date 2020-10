Paolo Fox, Oroscopo 15 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 16 ottobre 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata con la Luna in opposizione potrebbe far riemergere alcune provocazioni e situazioni che sembravano sconfitte definitivamente. In realtà siamo sull’altalena: fino alla prima parte di Dicembre non dovrai avere fretta! Credo che l’unico modo per sconfiggere gli avversari e per ritrovare la fiducia necessaria per andare avanti é non pretendere risultati immediati. Più avanti ci sarà un grande momento, una grande svolta!

Oroscopo Toro

Il tuo é sempre il segno dell’amicizia e dell’affetto concreto: quando vuoi bene di una persona ti leghi per anni! Ecco perché questa Venere molto favorevole potrebbe indicare a molti di voi la strada della riconciliazione in amore, ma anche la possibilità di recuperare un sentimento. Non tutti hanno avuto problemi ma ricordo che il mese passato ha creato delle distanze d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti meriti proprio un momento di forza in più perché sono state giornate pesanti, mentre posso dire che queste sono giornate decisamente più intriganti. Anzi, sarà anche possibile risolvere un piccolo problema nato nel corso delle ultime ore. Quindi, nonostante in amore ci siano ancora tante perplessità, possiamo dire che si viaggia meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non hai ancora completato quella battaglia che comunque sarà vinta alla fine dell’anno: ecco perché ci sono giornate in cui ti senti molto forte ed altre in cui ti senti più debole. Devo dire che queste sono giornate in cui cala un pò di energia, in cui potresti sentirti contro tutti anche se non é così.

Oroscopo Leone

Avrai due giorni di forza e di successo! Queste sono giornate in cui l’energia a livello amoroso e anche lavorativo non manca, però c’é da fare un discorso importante perché sono convinto che presto ci sarà un cambiamento di lavoro non voluto da te. Quindi, quello che potrebbe pesare in questi giorni é il fatto di dovere accettare delle condizioni che altri hanno deciso per te, ma reagire male o comunque intestardirsi nel voler procedere in situazioni complesse potrebbe essere rischioso.

Oroscopo Vergine

Continui un percorso piuttosto importante: io spero che in questi giorni molti abbiano la voglia di vivere al meglio tutto quello che capita non giocando dietro le quinte oppure in difesa. Le storie d’amore che sono state rafforzate potrebbero fare ancora più effetto. Quello che cerchi in questo momento é una grande e importante realtà che se ci fai caso é già sotto i tuoi occhi.

Oroscopo Bilancia

Con la Luna nel segno in questa giornata puoi cercare di risolvere certi piccoli problemi; sono ore piuttosto interessanti. E questa giornata sarà migliore perchè questa sera potrebbe esserci un piccolo calo a livello fisico, generale. Posso dire che sei ad un punto di svolta anche per quanto riguarda alcune questioni di lavoro: ci sono stati dei forti ritardi ma entro due mesi ci saranno anche grandi opportunità.

Oroscopo Scorpione

In questi giorni sei ancora più intuitivo: il fatto che Mercurio transiti nel segno non può che comportare una visione del futuro molto saggia, quindi puoi fare scelte giuste. Puoi anche risolvere un problema personale, legale o finanziario.

Oroscopo Sagittario

Hai vissuto due giorni pesanti, ma questa giornata può offrire qualche soluzione in più. Certo é che andare avanti in questo periodo non é facile, soprattutto se la prima parte dell’anno ha comportato una pausa, perché si recupera ma male!

Oroscopo Capricorno

Sei sotto stress! Questa é una settimana importante: ti ho messo al primo posto in classifica, però anche quando abbiamo giornate di grande riferimento, delle settimane di forza, può capitare qualche momento di sbando. E cosi, nonostante questa voglia di andare avanti, questa grande energia, in queste 48 ore potresti vivere delle tensioni.

Oroscopo Acquario

In questi giorni sarà molto importante credere nel futuro. E come se il 2021 consolidasse una tua posizione ma portasse anche finalmente alla realizzazione di un grande sogno. Per portare avanti questo progetto che hai in mente non basta semplicemente dire si, bisogna cambiare vita.

Oroscopo Pesci

Maturi emozioni migliori nei riguardi degli altri ma dovresti capire che cosa é accaduto soprattutto martedì e mercoledì, giornate conflittuali, difficili e provocatorie. Quando non riesci ad avere l’attenzione di una persona, soprattutto in amore, diventi improvvisamente molto spigoloso perché vuoi capire come reagisce il partner, perché vuoi sapere in che modo la pensa.

