Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 10 al 16 febbraio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 10 al 16 febbraio 2023.

Oroscopo di Branko dal 10 al 16 febbraio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 10 al 16 febbraio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Indovina chi viene a cena martedì 14? La Luna in trigono a Giove, uno degli aspetti più belli per l’amore e per il resto della vita che entra in un nuovo movimento professionale l’11. Non subito, perché il giorno è agitato dalla Luna in Bilancia, ma già il 12 sentite il nuovo stimolo di Mercurio in Acquario. Termina così il fastidio che vi ha provocato, specie nella professione e negli affari; arriva una nuova possibilità di avanzamento. Nessuno vi fermerà più! L’Ultimo quarto in Scorpione, poi il sostegno di Marte e Saturno, rendono San Valentino la festa dell’amore. Sport. INCONTRO SÌ: Acquario, aria rarefatta e fuoco appena acceso, un binomio d’amore che divampa.

Oroscopo Branko Toro

Se la professione riserva un po’ di grane, cercate di organizzare un incontro chiarificatore con un collaboratore stretto (oppure un parente) venerdì 10. La Luna è in Bilancia ottima anche per le discussioni finanziarie, ma già il giorno seguente l’influsso cambia: Mercurio lascia la sicura posizione in Capricorno e passa nel volubile Acquario, mentre all’orizzonte appare l’Ultimo quarto in Scorpione! Luna matrimonialista o divorzista, richiede ai coniugi di non alzare il tono per non compromettere l’altra sensuale Luna che si presenta a San Valentino, con la dolce Venere. INCONTRO SÌ: Venere in Pesci, influsso fortunato, lasciatevi rapire da un gesto, da uno sguardo.

Oroscopo Branko Gemelli

Visti nella fredda luce di Venere non sembrate grandi amanti, ma chi vi conosce bene va oltre le apparenze e sente il fuoco che arde (Marte), i pensieri pazzi (Urano), la fame di conquista (Giove). Luna opposta a San Valentino, che mai vorrà? Vi critica per recenti comportamenti specie con il coniuge. Non manca un po’ di veleno nell’ambiente professionale. Ma è proprio l’attività a essere sollecitata da venerdì 10, il giorno dopo Mercurio si congiunge a Saturno e forma un trigono vincente per affari, speculazioni, viaggi, fortuna! INCONTRO SÌ: Scorpione! Voi due non avete calmi ricordi d’amore, ma la Luna calante scaccia le ombre.

Oroscopo Branko Cancro

Né di Venere né di Marte”, ricordate il proverbio? Venerdì 10, effettivamente, dovete usare cautela alla guida e durante i viaggi, la Luna non è molto disponibile e Mercurio ancora si oppone da Capricorno. Il 12, però, la Luna inizia a cambiare fase in Scorpione, mentre Mercurio è già diventato positivo e forma con Venere e Urano un mix formidabile per riprendere la corsa al successo, che ha registrato fermate nelle ultime settimane (salute?). Quanto sarà romantico il giorno di San Valentino dipende da voi, Venere offre un giorno di passeggiate. INCONTRO SÌ: Optate per qualcuno capace di stravolgere tutte le regole del corteggiamento… Scorpione!

Oroscopo Branko Leone

Le fasi lunari negative richiedono cautela nella forma fisica, portano disturbi di stagione, fastidi di vario tipo. Vi tocca l’Ultimo quarto in Scorpione domenica 12 e il 13, che coincide con il passaggio di Mercurio in Acquario. Non scoraggiatevi, sono gli ultimi eventi contrastanti del vostro inverno turbolento. Imponetevi un ritmo di lavoro, e di vita, sopportabile; sappiate gioire di una sorprendente stagione amorosa, i pianeti che incidono sulla felicità di coppia sono in aspetto formidabile: Giove che vi porterà un nuovo amore se siete soli. Quando? Il 14 febbraio. INCONTRO SÌ: Che giorno è, che anno è? San Valentino, 2023, Luna follemente innamorata in Sagittario.

Oroscopo Branko Vergine

Così, per sport, potreste anche accettare un corteggiatore sotto la Luna del weekend, ma ricordiamo che si tratta di una fase calante, che è invece importante per attività e affari. Momento prezioso per le firme grazie al passaggio di Mercurio dal campo della famiglia a quello del lavoro e della salute, l’Acquario. Mentre tanti sognano un grande colpo professionale-finanziario, voi lo potete realizzare il 12, 13, 16. Queste date sono utili per un controllo della salute, specie per gli “anta”. I grandi amori vivono nelle piccole case, ridimensionate la voglia di sfarzo. INCONTRO SÌ: Seguendo Mercurio arriverete nello spazio dell’Acquario. Una bussola per non perdervi.

Oroscopo Branko Bilancia

San Valentino è la vostra festa, siete figli di Venere, ora in Pesci è più orientata al lato pratico della vita, che è proprio il favore che ora chiedete alla stella della fortuna: relazioni più facili in ambito personale e pubblico. Venerdì 10 la Luna nel segno annuncia il ritorno del positivo Mercurio (dopo oltre 2 mesi di transito contrastante), che passa vicino a Saturno in Acquario, campo dell’amore. Certo, la Luna ultimo quarto non è il massimo per cercare l’amore, ma voi avete pure il richiamo di Marte, appassionato il 14. Nell’ambito delle amicizie un nuovo amore. INCONTRO SÌ: Barbault definisce l’uomo Gemelli “le petit diable”, un simpatico diavoletto.

Oroscopo Branko Scorpione

Tra le date importanti del 2023 bisogna inserire il 7 marzo – Saturno passa in Pesci, ma anche questo San Valentino rappresenta un evento significativo della vostra evoluzione. L’Ultimo quarto di Luna nel vostro segno domenica 12 e il 13 chiude una stagione di vita che vi avrà anche dato molto (dipende dalla vostra età), ma non la libertà di realizzare le vostre segrete ambizioni. Quante volte avete esclamato: “Oh, fortuna, io sono sveglio ma tu non ti fai ancora vedere!”. Venere è fortuna, Marte è passione. Mercurio invece è impegnativo in famiglia. INCONTRO SÌ: Oh splendore degli astri, l’Ariete è proprio per me! Grazie Marte.

Oroscopo Branko Sagittario

Giove vi regala ottimismo e vi fa sentire più giovani e capaci di buttarvi nella vita con impeto. Ma se siete partiti al galoppo verso l’altra parte del mondo, rallentate – il cielo non vi vuole irresponsabili. C’è sempre Marte opposto, Venere in Pesci con Nettuno e Saturno si prepara all’ingresso in quel mare che – attenti! – nasconde pure tesori per voi, non solo intoppi. L’euforia di Giove si unisce al volo professionale e felice di Mercurio, martedì 14 la Luna nel segno e l’incanto d’amore ha in sottofondo una musica da camera che richiama sensazioni dimenticate. INCONTRO SÌ: Vi piace Brahms? Amori con persone molto diverse da voi: Vergine, Pesci, Gemelli.

Oroscopo Branko Capricorno

Le stelle vi aiutano a stare in equilibrio con l’alimentazione: pensateci voi perché Giove in Ariete vi rende affamati e voraci, affatica il fegato. Almeno venerdì 10, con la Luna negativa, non caricatevi di troppi impegni nel mondo esterno, negli affari e nel lavoro conviene attendere Luna ultimo quarto, che si forma tra il 12 e il 13. Dopo oltre 2 mesi nel segno, Mercurio si sposta in Acquario, ma resta sempre favorevole, vi invita a proseguire sulla strada intrapresa. Romantico abbandono il 14, Venere congiunta a Nettuno, inizia il gioco dell’amore in tono soffuso. INCONTRO SÌ: Pesci, che cosa è che lo tiene sempre occupato? La vita, forse.

Oroscopo Branko Acquario

A passi veloci andiamo verso l’uscita di Saturno. La bella notizia è Mercurio, che arriva nel segno, dopo settimane di sosta in Capricorno, quindi possiamo parlare della congiunzione con Saturno fino al 2 marzo. Avrete una sola occasione di concludere a vostro favore e con grande profitto una trattativa d’affari, un salto di qualità nel lavoro che state inseguendo da tre anni! Il via arriva lunedì 13, Ultimo quarto in Scorpione, cala il sipario del passato, Marte apre sul futuro. Indimenticabile Valentino, fidanzatevi. INCONTRO SÌ: La Luna in Sagittario chiama pure Ariete, Leone, Bilancia, Cancro e Acquario.

Oroscopo Branko Pesci

Preparatevi lunedì 13 febbraio per quello che sarà un trampolino di lancio verso il futuro, che dire “nuovo” non è proprio sufficiente. La vita cambierà con Saturno. Intanto sfruttate la Luna ultimo quarto nel segno dello Scorpione, potente sul piano della carriera e degli affari, valida guerriera nei confronti della concorrenza, passionale in amore. Una scenata di gelosia, un insignificante contrattempo il 14 nulla tolgono al vostro amore. Venere annuncia eventi emozionanti anche lontano, Nettuno ricorda che non è il viaggio che conta ma il porto. INCONTRO SÌ: Navigando con i tre segni d’acqua – Cancro, Scorpione, Pesci – tutto è più piacevole.