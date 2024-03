Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’1 al 7 marzo 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dall’1 al 7 marzo 2024.

Oroscopo Branko dall’1 al 7 marzo 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’1 al 7 marzo 2024.

Oroscopo Branko Ariete

È un momento di grande libertà personale – come nelle ultime settimane, non avete nessuna stella negativa – quindi è ora di entrare in contatto con voi stessi. Siete un segno del “fare”, ma anche per voi, a volte, è utile riflettere, meditare, scegliere; come suggeriscono Mercurio e Sole non c’è niente di strano se di tanto in tanto avete bisogno di stare un po’ da soli. Non sempre, però! Marte e Venere sono splendenti, vi propongono occasioni per nuovi incontri d’amicizia e d’amore; il lavoro in team è favorito, chiudete un affare all’estero. INCONTRO SÌ: Strani pensieri nascono dentro di voi quando incontrate un Pesci. E se fosse amore?

Oroscopo Branko Toro

Domenica 3 l’Ultimo quarto di Luna in Sagittario vi dice che è ora di prendere una decisione per quanto riguarda l’attività di famiglia: volete rilevarla voi o lasciar perdere? Scegliere vi aiuta a ripartire con entusiasmo, a percorrere strade nuove; è un’iniezione di freschezza e di gioventù, anche se la vostra età non è più “verde”. Individuare la direzione giusta vi spinge anche a scrollarvi di dosso la stanchezza e la pigrizia, Marte è sempre faticoso, non dovete essere pigri, ma nemmeno stancarvi. L’amore è sempre nel limbo. INCONTRO SÌ: Lo slancio del Sagittario è contagioso, se c’è un segno che può trascinarvi è proprio lui!

Oroscopo Branko Gemelli

Non è un brutto cielo, ma a volte sentite pure voi la fatica – mentale, non fisica – di essere sempre sulla cresta dell’onda. Restare fedeli all’immagine che vi siete costruiti di persone allegre, dalla battuta pronta a volte pesa. Succede quando il vostro Mercurio è contro, come ora; vi sentite un po’ annoiati, irrequieti, vorreste qualcosa di nuovo, magari voltare subito pagina, invece dovete aspettare tempi e decisioni degli altri. L’amore, però, è protetto da stelle luminose, così come studi, ricerca, viaggi. Consolidate le relazioni con l’estero. INCONTRO SÌ: Scommettiamo che siete innamorati di una bella Bilancia o di un imprendibile Acquario.

Oroscopo Branko Cancro

Molti influssi di questo cielo segnalano che non dovete smettere di aggiornarvi, non vi conviene restare chiusi nel vostro guscio: anche se tutto funziona a meraviglia, dovete essere sempre un passo avanti agli altri. Puntate sull’estero, affari possibili e opportunità per fare esperienza, aprirvi la mente, il vostro intuito è al massimo. Luna all’Ultimo quarto vi aiuta a chiudere una situazione professionale in sospeso, senza rimpianti. L’amore funziona se è una vera comunione di anime, cercate un dialogo sincero e aperto. INCONTRO SÌ: Partita a scacchi con uno Scorpione, l’amore riesce dove la strategia ha fallito.

Oroscopo Branko Leone

Domenica 3 Ultimo quarto di Luna rianima la vostra sfera amorosa, è ora di prendere l’iniziativa. Avete passato molto tempo a subire e a rifletterci su, ora potete dire la vostra, parlate alla persona amata con il cuore in mano. Ma non è il momento di prendere una decisione drastica, solo di gettare un sasso nello stagno e vedere l’effetto che fa, il cielo è in miglioramento, vale la pena di aspettare. Vale anche per collaborazioni/associazioni, non è tutto bianco o nero, a volte dovete accontentarvi e puntare sul futuro. Cauti alla guida. INCONTRO SI: Cancro, ha qualcosa di speciale, saranno i suoi occhi, il suo abbraccio, vi attrae!

Oroscopo Branko Vergine

Luna nervosa domenica 3, l’Ultimo quarto infastidisce la famiglia, a volte sembra un dialogo fra sordi, non fatevi trascinare da polemiche inutili, finireste per somatizzare. Il weekend, però, è anche il momento di mettere mano a quei lavoretti di manutenzione che rimandate da tanto, vi servirà a distrarvi. Cercate di non concentrarvi troppo sul vostro piccolo mondo, osservare i particolari è giusto, ma non bisogna perdere la visione d’insieme, perché non programmate un viaggio per Pasqua? Martedì 5 e mercoledì 6 la Luna è ricca d’amore. INCONTRO SI: Amerete un Capricorno, ma dovrete trovare il coraggio di farvi sotto.

Oroscopo Branko Bilancia

Ancora un periodo sgombro da nubi planetarie domenica 3 – solo la Luna diventa fastidiosa martedì 5 e mercoledì 6. L’Ultimo quarto del fine settimana è amico: perché non organizzate una gita o una giornata di giochi e relax con gli amici stretti e il vostro amore? Dopo lo svago, però, dovete spingere l’acceleratore per i vostri affari, i colloqui di lavoro, questo cielo fantastico non durerà per sempre, la primavera porterà belle novità, ma pure qualche nuvola, non perdete tempo. Anche in amore sgombrate il campo da dubbi, incertezze. INCONTRO SI: Acquario, è una scelta obbligata, ma se volete qual- cosa di avventuroso, Sagittario!

Oroscopo Branko Scorpione

Domenica 3 l’Ultimo quarto in Sagittario vi chiede di pianificare alcune spese necessarie, la casa ha bisogno di manutenzione, le nuove esigenze familiari richiedono aggiustamenti. Non sbuffate, saranno soldi ben spesi, che frutteranno e vi ripagheranno con gli interessi – quanto vale per voi la possibilità di avere un angolino tutto vostro? Marte è ancora stancante per la forma fisica, non esagerate con cibo, alcol, lavoro, notti brave, dormite il giusto. L’amore? Vi fa sentire giovani, nonostante l’anagrafe. INCONTRO SI: Uno scontro con un Gemelli può nascondere una forte attrazione reciproca. Se no, Cancro.

Oroscopo Branko Sagittario

La vostra Luna di marzo è all’Ultimo quarto, molto pratica e fattiva, anche se un po’ stancante. Dovete approfittare della sua energia per consolidare la vostra posizione nel lavoro, non lasciatevi sfuggire le occasioni di farvi valere che continuano a presentarsi. Candidatevi per nuove responsabilità, incarichi. Anche in amore è ora di giocare il tutto per tutto, Marte e Venere sono ancora eccellenti, non lo saranno per sempre, fatevi avanti, l’azzardo vi dona, è la vostra carica vitale a rendervi irresistibili. INCONTRO SI: Leone, è la vostra preda più ambita, anche se è con l’Ariete che vi divertite di più.

Oroscopo Branko Capricorno

Ancora sette giorni preziosi senza una nube per voi, pure la Luna è sempre amica! Mettete in sicurezza le conquiste ottenute, anche il denaro guadagnato va investito – saggiamente, inutile dirvelo. Sfruttate i primi dieci giorni di marzo per procacciarvi affari, chiudere contratti, siglare, aspettando non otterrete di più. L’amore è sempre ricco di opportunità per chi è solo, divertente, quel tantino imprevedibile che lo rende delizioso. Sta arrivando la primavera, i prati iniziano a fiorire, lanciatevi in nuove avventure! INCONTRO SI: Che cosa troverete nel vostro mare pescoso, un Pesci sexy o una Vergine sperduta?

Oroscopo Branko Acquario

Domenica 3 l’Ultimo quarto di Luna vi porta alla naturale conclusione della fase di corteggiamento: il frutto è maturo, coglietelo senza timore. Se siete felicemente in coppia, fissate la data delle nozze, programmate una convivenza, un figlio, il 2024 è il momento di lasciare il nido per spiccare il volo con la persona del cuore, avete la forza di farlo, non dubitate di voi stessi. Anche nella vita pratica le vostre chances sono ottime, gli imprevisti ci sono, ma il nuovo Plutone vi rende capaci di tutto, cercate di non perdere preziose occasioni. INCONTRO SI: Ariete, vi scalda il cuore, ma il Sagittario vi fa divertire più di ogni altro, la scelta sta a voi.

Oroscopo Branko Pesci

Domenica 3 Ultimo quarto in Sagittario: c’è qualcosa che riguarda la carriera che viene fuori e vi dà fastidio, è un pensiero molesto a cui non dovete dare troppo peso, vi conviene lasciarvelo alle spalle senza rimpianti. Il futuro vi riserva occasioni migliori, è al nuovo che dovete puntare, avete grande fiuto per gli affari. Lo stesso discorso vale in amore: se restate attaccati a ciò che era e non è più, rischiate di impantanarvi in un mondo di ricordi senza troppo senso, cercate nuovi mari dove nuotare liberamente. INCONTRO SI: Toro, è la vostra roccia, il vostro rifugio segreto, lo scoglio a cui aggrapparvi.