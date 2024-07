Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 5 all’11 luglio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 5 all’11 luglio 2024.

Oroscopo di Branko dal 5 all’11 luglio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 5 all’11 luglio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 5 Luna nuova disturba ancora la famiglia, punto dolente di questo inizio di luglio. Ma non c’è una vera ragione di preoccuparvi o diventare prepotenti, scegliete la via del dialogo – ora Mercurio è vostro amico senza riserve – anche se a volte è difficile far ragionare parenti anziani o figli adolescenti. Ce la potete fare, la forza dell’affetto che vi lega vince su tutto, pure in amore trionfa la voglia di stare insieme, di ridere più che di litigare. Giovedì 11 Venere diventa magnifica. E che Luna domenica 7 e lunedì 8! INCONTRO SÌ: Giove vi spinge fra le braccia un Gemelli. Ma nel cuore avete sempre spazio per un Leone!

Oroscopo Branko Toro

Il nuovo Mercurio in Leone fa diventare presuntuosi i figli adolescenti e si scontra con Marte nel vostro cielo, cercate di non mostrarvi troppo rigidi, anche voi a volte perdete un po’ il senso della misura… Venerdì 5 Luna nuova accanto a Sole e Venere vi dà una mano, il cuore si scioglie, siete così affascinanti e piacevoli se volete… Questo succede anche in amore, chi si mostra così amico nei vostri confronti forse vorrebbe di più. Che importa se c’è una bella differenza di età? Bene gli affari, i soldi ci sono. INCONTRO SÌ: Con Luna nuova si fa avanti un Cancro, forse non vi fidate di lui… ma dategli una possibilità.

Oroscopo Branko Gemelli

Giove nel segno vi spinge avanti, sia nella professione sia in amore. Non sottovalutate un’opportunità che viene da lontano, anche dall’estero… È vero che avete pochi elementi per controllare e decidere, ma non scartatela a priori. Venerdì 5 Luna Nuova vi sottopone un affare, un investimento, una compravendita, pure in questo caso pensateci bene prima di dire di no. Giovedì 11 Venere va in Leone, per voi è una garanzia di successo nella professione e nel vostro ambiente, ma anche in amore. Fatevi avanti. INCONTRO SÌ: Vi siete mai accorti del Capricorno? L’aria seria nasconde un mondo sexy tutto da scoprire.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 5 è Luna nuova, l’inizio del vostro anno zodiacale Venere è con voi, Marte è magnifico, nel cielo in questi giorni nemmeno una Luna fastidiosa… chapeau! Ci piace la sfera amorosa, se c’è qualcuno che sinora vi è sfuggito non saprà dirvi di no. Ma siete sicuri che sia la persona giusta? Perché Saturno vi vuole con l’anello al dito e il vostro mare è pieno di pesci argentati e screziati di tutti i colori, potete scegliere. Il nuovo Mercurio movimenta la sfera pratica, immobili, compravendite, affari. Ok! INCONTRO SI: Quel Pesci dagli occhi viola sta cercando l’amore, siete voi? Un Sagittario vi vuole.

Oroscopo Branko Leone

Peccato che Marte sia sempre così stancante, perché nel vostro cielo c’è una vivacità che andrebbe sfruttata. È soprattutto Mercurio nel vostro cielo a farvi venire una gran voglia di divertirvi, vi suggerisce nuove idee brillanti, vi mette al centro dell’attenzione, con questo Giove le amicizie sono molto piacevoli e anche i nuovi incontri vi fanno sognare, non fate i timidi! L’amore cresce d’importanza nella vostra vita, giovedì 11 da voi arriva anche Venere… Venerdì 5 la Luna nuova porta un’intuizione importante. INCONTRO SÌ: Correte a calmare un Ariete, nessuno lo fa bene come voi. Anche Bilancia manda un sos.

Oroscopo Branko Vergine

Luna nuova, venerdì 5, nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri è tutto un programma! Nello stesso punto sosta anche Venere sino a mercoledì 10, approfittatene per sciogliervi un po’, ve lo potete permettere. Si dice che il vostro sia un segno di timidi, ma con questo Marte sexy e sfacciato siamo certi che vi farete avanti e vincerete, alla faccia di Giove contrario! Anche nella vita pratica ci sono buone chances, giocatevi bene le vostre carte, che poi sono quelle dell’impegno e dell’affidabilità, nessun altro è come voi. INCONTRO SÌ: Fra un Cancro e uno Scorpione chi scegliereste? Forse un Toro, è più solido. Eppure, chissà..

Oroscopo Branko Bilancia

Questa stagione del Cancro vi sta stancando un po’, è estate, vorreste divertirvi ma c’è sempre qualcosa che ve lo impedisce, il lavoro che chiama, un concorrente da rimettere a posto. Stavolta è Luna Nuova, venerdì 5, c’è qualcuno che vi lancia una sfida, anche se vincete facile non dovete sottovalutarlo, potrebbe ripresentarsi, cercate di chiudere la partita. Per quanto riguarda l’amore, avete troppe cose a cui pensare ora, ma uno spiraglio c’è: quel bel Mercurio che vi fa sentire giovani. E giovedì 11 c’è anche Venere! INCONTRO SÌ: Come dona al Gemelli quel Giove nel segno… è pieno di brio e non morde più di tanto.

Oroscopo Branko Scorpione

Struggente Luna nuova in Cancro, segno amico che vi parla di estero, grandi viaggi, amori stranieri. Siamo d’estate, perché non osare una nuova avventura? Venere è eccellente sino a mercoledì 10, poi vi lancia una sfida d’amore. Potete decidere di accoglierla o lasciarla cadere, il vostro cuore è un lago salato, così aspro e così suggestivo, pochi sanno nuotarvi, ma chi prova l’esperienza non la dimentica. Marte in Toro è ancora faticoso, cercate di non esagerare con nulla, cedete il volante se stanchi. INCONTRO SÌ: Cancro vi piace tutto, lo sguardo, la pelle… Uno Scorpione vuole giocare, il pericolo vi attira!

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 5 Luna nuova vi fa capire che una persona vi ha colpito e non riuscite a dimenticarla, sembrava fosse un calesse invece era davvero amore: se avete dubbi aspettate giovedì 11, quando Venere diventa magnifica e sollecita il vostro istinto da esploratori. Potete anche partire per un viaggio, di lavoro o turismo non importa, è un’esperienza che vi fa scoprire mondi diversi, nuove opportunità di vita e di successo. Ma non esagerate a tavola ed evitate di stancarvi, Marte non è contro, ma vi dà poche energie. INCONTRO SÌ: Partire per il mondo con un Acquario è stimolante. Con una Bilancia, però, ve la godete di più.

Oroscopo Branko Capricorno

Luna nuova in Cancro venerdì 5 punta i raggi sul matrimonio, ne svela i motivi di tensione, le cose non dette che non vi fanno star bene. Pure Venere è un po’ fredda. Ma potete parlare con la persona amata… il dialogo è protetto da Mercurio, spazza via gli equivoci, tiene a bada i fantasmi della gelosia. Se riuscite a fare questo passo, non ve ne pentirete. Ne avrete la conferma giovedì 11, quando la stella dell’amore raggiunge Mercurio in Leone, se il cuore parla al cuore i dubbi spariscono. E quel bel Marte-sex sistema tutto. INCONTRO SÌ: La leggerezza di un Gemelli vi conquista. Eppure un Leone ora può farvi felice.

Oroscopo Branko Acquario

Briefing sul lavoro venerdì 5, con Luna nuova: si parla di voi per un nuovo incarico, un avanzamento. Sappiamo bene che ve lo meritate. ma per ottenerlo ci sarà un po’ da lottare, concorrenti giovani vorrebbero scavalcarvi, e anche se Giove è dalla vostra parte gli ostacoli si superano con fatica. Marte infatti resta contro, incide sulla vostra grinta, ma alla lunga si fa sentire anche per la salute, prudenza alla guida e nello sport. La vita personale sconta qualche tensione in famiglia, l’amore però è sempre caldo e gentile. INCONTRO SÌ: Ariete è nervoso, se riuscite a farlo sorridere sarà vostro per sempre. Ma Cancro batte tutti.

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 5 Luna nuova nel vostro cielo dell’amore, accanto a Venere, è un nuovo inizio che porta felicità, non fatevela sfuggire per colpa di quel Saturno che vi fa vedere nero anche dov’è tutto rosa. È pur vero che Giove in Gemelli non rende tutto liscio come l’olio, ma è solo in famiglia che c’è qualche freddezza, il resto del cielo non presenta disturbi, e avete sempre con voi il vostro magico Nettuno, l’intuito funziona alla grande. Molto bene pure Marte: in posizione amica protegge la passione e la forma fisica, bene lo sport. INCONTRO SÌ: Uno Scorpione pesca nel vostro mare, abboccherete? Un Capricorno, però, insiste.