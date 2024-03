Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 22 al 28 marzo 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 22 al 28 marzo 2024.

Oroscopo di Branko dal 22 al 28 marzo 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 22 al 28 marzo 2024

Oroscopo Branko Ariete

La primavera non vi delude, il cielo è solido, concreto, fattivo, la vostra stagione procede senza una sola stella contraria, condizione ideale che vi consente di portare avanti i progetti senza veri ostacoli, il successo è a portata di mano. La stella più interessante è Mercurio, pianeta degli affari e comunicazione – nella nostra epoca strettamente legati – che resta nel vostro segno sino a metà maggio, vi fa brillare sui social e nella vita di relazione. Non badate alla Luna piena di lunedì 25, vuole solo provocarvi! INCONTRO SÌ: Bilancia, è una promessa passionale. E cosa vorrà mai quel Pesci?

Oroscopo Branko Toro

Il cielo è in deciso miglioramento. Ve ne accorgete subito sabato 23, quando Marte termina il fastidio in Acquario e approda nel gentile mare dei Pesci. Il “grande freddo” che avevate patito, gli attacchi di cui siete stati fatti oggetto, i problemi anche fisici iniziano a sparire, finalmente respirate. Risalgono anche i vostri affari, Mercurio nel campo pratico vi aiuta nei commerci, negli investimenti, nelle compravendite. Lunedì 25 la Luna piena fa luce sulla vostra situazione lavorativa, mentre Venere protegge amore e amicizie, procura nuovi incontri. INCONTRO SÌ: Ora Capricorno è meno freddo e distante. Ma voi forse preferite la Bilancia.

Oroscopo Branko Gemelli

Il tepore che viene dalle stelle in Ariete, Sole e Mercurio, anima la vostra primavera, è soprattutto il settore delle relazioni a trarne profitto. Voi siete un segno eternamente “giovane”, afferrate subito i trend delle nuove generazioni, capite dove tira il vento. Mercurio è ottimo sino a metà maggio, avete tempo per spingere gli affari, ma vi conviene creare ora una nuova rete di contatti utili per la professione. Vi sarà molto utile, perché Marte diventa faticoso da sabato 23. Lunedì 25 la Luna piena accarezza l’amore.

INCONTRO SÌ: Pazzi d’amore per un Ariete, che vi vuole tutto per sé. Voi però non potrete dire di no al Leone.

Oroscopo Branko Cancro

Venere è incantevole, Marte lo diventa sabato 23 mattina, prima del risveglio. Questi forti influssi provenienti dai Pesci chiedono di rinnovarvi, richiamano verso l’estero, luoghi molto lontani, incoraggiano a riprendere studi interrotti. In amore possono dare molto, ma vogliono più impegno e serietà da parte vostra, siete disposti a rischiare? Sole e Mercurio nel campo del successo segnalano attacchi della concorrenza, avete rivali giovani e agguerriti, ce la volete e potete fare. Figli adolescenti da prendere con le pinze. INCONTRO SÌ: Non vi accorgete che una Vergine vi chiede aiuto e amore. Forse preferite il Sagittario?

Oroscopo Branko Leone

La primavera si scalda e non è soltanto il Sole che brilla in Ariete a riaccendere l’entusiasmo, c’è pure Mercurio, impegnato in un transito positivo sino a metà maggio. Le novità più interessanti vengono dall’estero, c’è un grande rinnovamento da portare avanti an- che della vostra immagine pubblica, svecchiate il look, il modo di parlare, circondatevi di giovani. Da sabato 23 Marte non è più negativo, potete iniziare a riprendervi; sono previsti momenti molto coinvolgenti in amore, dovrete e vorrete condividere tutto con la persona amata. INCONTRO SÌ: Cancro, vi lancia messaggi in codice. Bilancia, se fate il primo passo.

Oroscopo Branko Vergine

Mercurio in Ariete vi permette di fare il punto sulla situazione patrimoniale di famiglia, si trovano soluzioni vantaggiose per questioni ereditarie. Lunedì 25 la Luna piena vi chiede di fare un check sui vostri investimenti, degli immobili. È un buon momento per riflettere su voi stessi, leggere nel vostro cuore, che cosa desiderate davvero? Siete soddisfatti della vostra situazione affettiva? Analizzare non vuol dire vedere tutto nero, ma cercare soluzioni condivise, ora il matrimonio è disturbato pure da Marte, restate ottimisti. INCONTRO SÌ: Scorpione, è tanto eccitante quanto imprevedibile. Piuttosto scegliete il solido Capricorno.

Oroscopo Branko Bilancia

Dovete sempre essere ben chiari quando comunicate con gli altri, Mercurio in Ariete è fastidioso, crea malintesi, ritarda l’arrivo di notizie, complica le pratiche burocratiche, non cedete al nervosismo. Sabato 23 Marte va in Pesci: non è negativo, ma invita a occuparvi della vostra salute e della bellezza, dovete dormire di più, mangiare meglio, eliminare le tossine accumulate d’inverno. La Luna piena nel vostro cielo, lunedì 25, vi conferisce un tocco languido che conquista, quando sorridete siete più belli… INCONTRO SÌ: Lasciatevi rapire dal Sagittario, ma tenete le redini in mano. Un Leone vi lancia un’esca.

Oroscopo Branko Scorpione

La primavera finalmente porta via quel Marte faticoso, ora potete respirare e soprattutto amare, che eros! La situazione astrale è sempre più interessante, in primo luogo per l’amore – non sentite pure voi il suono della marcia nuziale? Gli amori di lunga data vogliono trovare uno sbocco, crescere, non tiratevi indietro o rischiate di perdere qualcosa di veramente valido. Intensificate la ricerca di un impiego, la situazione è più propizia, candidatevi, sostenete colloqui, i giovani, in particolare, hanno buone possibilità. INCONTRO SÌ: Ariete, è così frizzante, ma avete buone chances anche con un Gemelli, fatevi avanti.

Oroscopo Branko Sagittario

Potete finalmente sgombrare dagli equivoci quel campo di battaglia che è diventato il vostro rapporto con i familiari, è tutto confuso, pure il matrimonio ne risente, è un peccato, avreste tutte le opportunità per stare bene con chi amate e vi ama. Un grande Mercurio può fare la differenza, ottimo sino a metà maggio, potete difendervi e rimediare alle vostre gaffe. La Luna piena di lunedì 25 può portare un magnifico incontro, tenete aperto il cuore alle novità, agli altri. Più attenzione per la salute, Marte da sabato 23 vi stanca molto.

INCONTRO SÌ: Perdetevi nei prati in fiore con il vostro amore di sempre, Ariete!

Oroscopo Branko Capricorno

Il Sole primaverile accentua le tensioni in famiglia, faticate a dialogare con i più giovani, vi conviene armarvi di pazienza perché Mercurio è fastidioso sino a metà maggio; la burocrazia rallenta permessi e autorizzazioni che coinvolgono l’abitazione. Mantenete la calma soprattutto lunedì 25, perché la Luna piena è fortemente irritante. Da sabato 23 però potete contare su un magnifico Marte, che raggiunge Venere in Pesci: l’amore vi ripaga e vi suggerisce di non prendere tutto di petto, a volte le vie traverse sono le migliori. INCONTRO SÌ: Un viandante bussa alla porta, se è un Toro dovete accoglierlo. Un Gemelli vi incuriosisce.

Oroscopo Branko Acquario

La situazione astrale continua a evolversi, per voi c’è qualcosa di molto stimolante in questo cielo di primavera, Mercurio in Ariete sino a metà maggio vi mostra che

siete popolari nella vostra cerchia, avete un giro affidabile su cui contare, pian piano dovrete allargarlo. Sabato 23 Marte vi saluta e passa nel segno dei Pesci, ma non è negativo, sono in previsione uscite per migliorie e investimenti, ma i soldi rientrano, Venere vi supporta. Lunedì 25 brilla per voi una magnifica Luna piena: se amate qualcuno dimostratelo ora, senza aspettare! INCONTRO SÌ: Leone, lo odiate, lo amate, alla fine lo mettete nel sacco. Bilancia, usato sicuro.

Oroscopo Branko Pesci

Sabato 23, con l’arrivo di Marte nel vostro cielo, sarete eletti principi dell’amore. Sono ben quattro le forze celesti presenti nel vostro segno, per di più illuminate da Giove e Urano: potete davvero trasformare completamente la vostra esistenza, sposarvi, andare a convivere, divorziare, risposarvi, far nascere un erede ma anche fondare una start up, non ci sono limiti alle possibilità! Sole e Mercurio si danno da fare nel campo pratico, affari in espansione, investimenti che fruttano, commerci ok. Compratevi una casa. INCONTRO SÌ: Toro, è il compagno di sempre che non vi delude mai. Ma un Cancro vi tocca l’anima.