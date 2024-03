Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 15 al 21 Marzo 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 15 al 21 Marzo 2024.

Oroscopo di Branko dal 15 al 21 Marzo 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 15 al 21 Marzo 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Già venerdì 15 avvertite qualcosa di inebriante nell’aria, con la Luna in Gemelli che forma il Primo quarto nella notte fra sabato e domenica. È il profumo della primavera che arriva, è la vostra stagione che comincia, mercoledì 20, con il cielo completamente sgombro da nemici astrali e la Luna nel vostro settore dell’amore, della creatività e del divertimento: sarà per voi un compleanno davvero memorabile. Mercurio nel cielo vi fa sentire giovani a qualsiasi età; Marte vi assicura energia fisica e passionale, amerete e sarete amati. INCONTRO SÌ: Sagittario, un compagno di sempre; nuovi incontri, scegliete un Acquario.

Oroscopo Branko Toro

Siete ancora al centro di attacchi alla vostra figura pubblica, anche sui social non ve ne fanno passare una. Ma che ci volete fare, sono tutti invidiosi della vostra bellezza, del vostro successo e fanno i moralisti perché non sanno dove attaccarvi, sono solo capaci di chiacchierare, presto si stancheranno, non fatene una malattia. In amore è il momento di voltare pagina: se qualcuno vi ha fatto soffrire, guardatevi in giro, c’è chi vi apprezza davvero, lo testimonia la vostra Venere che vi propone nuovi incontri, nuove simpatie, nuovi flirt. INCONTRO SÌ: Domenica 17 la Luna al Primo quarto in Gemelli attira il vostro sguardo verso questo segno.

Oroscopo Branko Gemelli

Domenica 17 la Luna al Primo quarto nel vostro cielo vi rivela che avete ancora una carta da giocare e noi siamo certi che sarà vincente. La primavera che arriva vi porta belle notizie; già mercoledì 20 il Sole diventa amico, tutto vi sembrerà più fresco, luminoso. Forse vi sentite un po’ soli, è Venere che si affianca a Saturno. Anche se non mancano attrazioni e incontri passionali, voi ora vorreste qualcosa di più, nel vostro cuore si nasconde un romantico. Professione e affari: cercate collaboratori nuovi, scegliete un team, l’unione fa la forza. INCONTRO SÌ: Un Gemello vuole Acquario, l’altro sceglie Bilancia. Noi vi consigliamo un Capricorno.

Oroscopo Branko Cancro

Venere è incantevole, sensibile, languida, anche un filo malinconica, abbracciata com’è a Saturno, sembra vi chieda di andare lontano, di guardare ad altre terre, a nuovi amori, a nuove vite. Se non c’è nulla di veramente importante che vi trattenga, preparate lo zaino e partite, vi aspettano strane ed eccitanti avventure. Non tutto sarà semplice e piano, la stagione dell’Ariete prepara qualche sfida, ma che noia sarebbe la vita senza qualche brivido? La Luna al Primo quarto domenica 17 nasconde un segreto, sarete capaci di scoprirlo? INCONTRO SÌ: Toro, è il vostro porto sicuro, con lui non sbagliate mai. Ma quanto vi turba uno Scorpione?

Oroscopo Branko Leone

Domenica 17 la Luna in Gemelli, Primo quarto, promette incontri, relazioni con perso- ne importanti, amicizie, forse un nuovo amore. Venere un po’ ambigua, maliziosetta, vi stuzzica e si fa rincorrere, gioca con il vostro cuore, ma fa anche sul serio. Risponderete al suo richiamo? Intanto la ruota celeste gira e mercoledì 20, dà inizio a un nuovo anno zodiacale, il Sole approda in Ariete, amico e compagno di viaggi, arriva nuova forza, anche se Marte è ancora faticoso, non dovete stancarvi troppo, prudenza alla guida. INCONTRO SÌ: Pesci, chissà che alla fine non finisca nella vostra rete! Sorella Vergine, invece, è già vostra.

Oroscopo Branko Vergine

La Luna al Primo quarto in Gemelli, domenica 17, porta nuovo stress, anche se passeggero. Prendete un calmante naturale, dovete dormire di più, cercate di tenere a bada il lavorio mentale con dieci minuti di meditazione la mattina, prima di alzarvi dal letto, e la sera, appena vi coricate. Questo vi aiuterà anche nella relazione d’amore: se l’altra persona a volte vi sembra chiusa e ostile, non dipende da voi, forse vi sta solo mettendo alla prova. Mercoledì 20 c’è l’Equinozio di primavera, arrivano notizie interessanti, qualcosa si sblocca. INCONTRO SÌ: Se vi piace un Cancro, portatelo al mare, godetevi insieme i primi raggi primaverili.

Oroscopo Branko Bilancia

Bella la Luna al Primo quarto che domenica 17 allarga il vostro orizzonte, vi apre a nuove prospettive. Datevi una mossa, è vero che l’inizio della primavera non è proprio ideale per voi, ma non fatevi spaventare dal rinnovamento, avete passato un paio di mesi di calma totale e il nuovo Sole in Ariete, da mercoledì 20, vi irrita ma vi risveglia anche. Negli affari ci vuole un po’ di prudenza, non siate rigidi con collaboratori e soci, ogni tanto potete fare qualche concessione. Vale anche nel matrimonio e con i figli. INCONTRO SÌ: Tornate sempre fra le braccia di un Acquario. Per cambiare che ne dite di un Leone?

Oroscopo Branko Scorpione

La primavera si avvicina, anzi è già qui – l’Equinozio è previsto mercoledì 20, prima dell’alba – la vostra mente è già in piena attività e voi mordete il freno. Vi conviene pazientare ancora un po,’ Marte è sempre faticoso per la forma fisica, ma anche per l’armonia familiare, prima di agire mettete a punto i progetti, trovate soluzioni, che ci sono, ve lo assicuriamo. Dedicate, invece, più tempo all’amore, Venere è dolce e avvolgente, una relazione cresce non solo con la passione fisica ma pure vivendo momenti romantici. INCONTRO SÌ: Primo quarto in Gemelli vi fa pensare a questo segno. Ma non tralasciate Cancro.

Oroscopo Branko Sagittario

Tutto il weekend la Luna è irritante, domenica 17 forma il Primo quarto in Gemelli, il cielo vi chiede ancora pazienza in casa e famiglia, nel matrimonio, nelle collaborazioni, sembra che tutti abbiano perso il senso della misura – e voi, lo avete ancora? C’è da farci sopra una bella risata, è questo il segreto per restare sereni nel nostro pazzo, pazzo mondo. Mercurio eccellente vi spiana il terreno negli affari, anche in amore le parole sono importanti, potrete farvi perdonare tutto. Mercoledì 20 c’è l’Equinozio, viva la primavera! INCONTRO SÌ: Marte sempre molto sexy vi invita a prendere in groppa un Acquario. Ma col Leone che farete?

Oroscopo Branko Capricorno

Primo Quarto di Luna in Gemelli domenica 17: annuncia un’interessante opportunità nel lavoro, può essere un’assunzione, un incarico, uno scatto di carriera. Per la conferma definitiva, però, dovrete forse attendere un pochino, Mercurio provoca ritardi nelle nomine e comunicazioni. Il resto del cielo è sempre sul bello stabile, anche se si annuncia per mercoledì 20 l’Equinozio di primavera, sempre un po’ irritante per i rapporti con i vostri familiari. Splende l’amore con Venere in Pesci: che sogno! INCONTRO SÌ: Pesci alla fine conquista il vostro cuore. A meno che non si presenti una Vergine.

Oroscopo Branko Acquario

Domenica 17 la Luna al Primo quarto nel vostro settore dell’amore: che dire, se non che amerete più che mai? Se siete ancora soli, potreste ritrovarvi innamorati e appassionati all’improvviso, se durerà a lungo dipenderà soprattutto da voi, il nuovo Plutone vi rende magnetici e le tentazioni sono tante. Situazione un po’ strana nelle finanze, evitate mosse stravaganti, ci sono buone entrate ma anche uscite impreviste, dovete avere l’occhio lungo e un gruzzoletto da parte per ogni evenienza. Mercoledì 20 Equinozio: tutto ok! INCONTRO SÌ: Vergine, vi sussurra parole d’amore, che ne dite? Scorpione, che follia intrigante!

Oroscopo Branko Pesci

Domenica 17 il Primo quarto di Luna mette alla prova la vostra pazienza, in casa emergono tensioni che non sospettavate. Non ingigantite i problemi, siete amati e apprezzati, lo conferma Venere nel vostro cielo che continua ad apparecchiarvi nuove occasioni per trovare la persona giusta. O forse volete la Luna, ed è per questo che non vi accontentate mai? Interessante la sfera pratica, il patrimonio cresce e gli investimenti fruttano, mercoledì 20 inizia la primavera, e vi porta una gran fortuna. INCONTRO SI: Ariete, è difficile resistere al suo fascino. Un giro di danza col Leone vi tenta troppo.