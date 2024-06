Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 14 al 20 giugno 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 14 al 20 giugno 2024.

Oroscopo di Branko dal 14 al 20 giugno 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 14 al 20 giugno 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Ci stiamo avvicinando alla stagione del Cancro ed è normale che inizi a presentarsi qualche nuvola in un cielo che è stato sereno così a lungo. Dopo il Primo quarto di venerdì 14, che porta novità nel lavoro, qualcosa succede in casa, con i familiari, i figli, si annunciano spese extra. Ma voi siete Ariete, non vi farete spaventare da Mercurio e Venere, che lunedì 17 diventano disarmonici… Una sfida è benvenuta, soprattutto quando siete in grado di vincerla! Anche in amore, vi piace qualcuno che non potete avere… O sì? INCONTRO SÌ: Cancro, è molto provocante. Ma avete un’altra sexy alternativa, l’Acquario.

Oroscopo Branko Toro

Il Primo quarto di Luna, venerdì 14, porta una dolce novità per il vostro amore, che vede anche l’arrivo, lunedì 17, di Mercurio e Venere a braccetto nell’amico Cancro, due stelle che rendono gentile quel Marte così passionale nel vostro segno. Che luce meravigliosa brilla per voi in questo cielo già estivo! Amerete con tutti voi stessi, così tanto da mettere da parte denaro e affari, che però continuano a prosperare, anche gli investimenti fruttano bene. In previsione brevi gite e trasferte per lavoro. Eros e forma fisica al top. INCONTRO SÌ: La Luna in Bilancia nel fine settimana vi fa sentire un brivido. Capricorno, è lì che vi aspetta.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 14 il Primo quarto di Luna vi provoca – familiari stretti e figli sono fatti apposta per stuzzicare i vostri punti deboli – resisterete alla tentazione di rispondere a tono? Noi vi consigliamo di trattenervi, di sorprenderli con una calma e un aplomb che di solito non vi appartengono. La Luna nel weekend vi ripagherà con gli interessi e tanto amore. Lunedì 17 Venere e Mercurio traslocano in Cancro, vostro settore pratico: si presentano interessanti occasioni di affari e investimenti, il denaro circola. Bene. INCONTRO SÌ: Siete abituati a farvi travolgere da un Ariete! IlToro però è così passionale!

Oroscopo Branko Cancro

La Luna primo quarto venerdì 14 vi dichiara che siete apprezzati da chi vi circonda, forse lo sapevate già. La conferma giunge lunedì 17, con Venere e Mercurio che arrivano nel vostro cielo e portano allegria, affetto, simpatia, fortuna. La prima stella a presentarsi è Venere – il pianeta della comunicazione la segue tre ore dopo – questo è un segnale di fortuna nella vita amorosa. Giovedì 20 c’è il solstizio, inizia l’estate e la stagione del vostro compleanno, nel cielo neanche una stella negativa. Auguri! INCONTRO SÌ: Scorpione, il suo aculeo non vi punge mai davvero. Sagittario, è sperso ma sexy…

Oroscopo Branko Leone

Occhi aperti venerdì 14: la Luna al Primo quarto nel settore pratico, è un faro puntato su affari, investimenti, compravendite immobiliari, controllate bene tutto, ma poi firmate, vale la pena. Il weekend, invece, ha una Luna piena d’amore, non vi pentirete di un atto generoso rivolto alla persona del cuore. Lunedì 17 il cielo cambia, prima, Venere, poi, Mercurio si spostano in Cancro, giovedì 20 c’è il solstizio… L’estate è qui, anche se non è ancora il vostro turno di trionfare. Cautela per la forma fisica, Marte è difficile. INCONTRO SÌ: Gemelli, è garanzia di incontri piacevoli, puntate su di lui. Ma un Sagittario è nel vostro cuore.

Oroscopo Branko Vergine

C’è il vostro Primo quarto, venerdì 14, primo segnale di un cielo che cambia e diventa gentile. Avete già Marte stupendo, lunedì 17 anche Venere e Mercurio si schierano dalla vostra parte, rafforzano i legami di amicizia, le reti di relazioni utili per lavoro e affari, procurano occasioni di nuovi incontri, le persone vi apprezzano come meritate. Giovedì 20 inizia l’estate, il solstizio vi porta sempre buone notizie e un po’ di ottimismo, Saturno c’è, ma non si sente in questo momento. Programmate un viaggio, l’estero vi porta fortuna.

INCONTRO SÌ: È il Toro il vostro segno portafortuna, adesso, sexy e affettuoso com’è. Cancro, è ok!

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna forma il Primo quarto alle vostre spalle venerdì 14: tenete gli occhi aperti e segnatevi i sogni, c’è un messaggio che vi arriva, cercate di capire quale. Nel weekend la Luna è nel vostro cielo, dedicatelo all’amore, non aspettate a dichiararvi; lunedì 17 Venere e Mercurio anticipano la stagione del Cancro, giovedì 20 c’è il solstizio, non perdete l’occasione. Questo è sempre un periodo un po’ faticoso per voi, ma ricco di stimoli e sfide che riguardano il successo; concentratevi, le difficoltà ci sono, e anche le occasioni.

INCONTRO SÌ: Ariete, è una battaglia continua ma anche un turbine di emozioni. Scorpione, vi tenta molto.

Oroscopo Branko Scorpione

Peccato per quel Marte faticoso, ma voi non dovete lasciarvi condizionare. Siete Scorpione, è vero, ma ora potete resistere alla tentazione di danneggiarvi con le vostre mani… Venerdì 14 un magnifico Primo quarto di Luna vi promette amore, incontri, serenità; quindi lunedì 17 prima Venere poi Mercurio si stabiliscono nel vostro amico Cancro, giovedì 20 c’è il solstizio, sono tutti elementi di forza e fortuna per voi. Guardate lontano, favorite le trasferte all’estero, i contatti con ambienti nuovi, uscite dalla vostra comfort zone. INCONTRO SÌ: Tra Cancro e Pesci è difficile scegliere, sono entrambi languidi e sensuali, vi fanno impazzire.

Oroscopo Branko Sagittario

Ha da passà ‘a nuttata”, penserete forse venerdì 14, con un Primo quarto di Luna che certo si fa sentire. E puntualmente ‘a nuttata passa, per l’esattezza lunedì 17, con Mercurio e Venere che lasciano l’opposizione e approdano in acque tranquille, seguite il 20 dal Sole. Il solstizio vi permette di voltare pagina, il nuovo cielo vi aiuta a trovare fondi per un progetto (personale o lavorativo) e un sostegno alle vostre decisioni, ci vuole fiducia, pure Saturno diventa meno severo quando vede quanto vi state impegnando. INCONTRO SÌ: Un fine settimana con la Bilancia vi fa scoprire questo segno. Amerete, riamati, un Leone.

Oroscopo Branko Capricorno

Come ogni anno, la stagione del Cancro porta qualche tensione nella coppia, nel matrimonio, di certo siete ben preparati ad affrontarle. Vi suggeriamo di trascorrere una serata incantevole con il vostro amore venerdì 14, un magnifico Primo quarto di Luna illumina questo Marte così erotico, sono momenti che si ricordano a lungo e aiutano a superare le piccole crisi. Lunedì 17 prima Venere e, poi, Marte diventano opposti, giovedì 20 tocca al Sole, anche le collaborazioni e le associazioni diventano complicate. Ma la forza c’è. INCONTRO SÌ: Il fascino di un Pesci non si dimentica. La Vergine vi dirà di sì.

Oroscopo Branko Acquario

Salutate le stelle che si congedano dal vostro amico Gemelli – ma Giove resta! – sono Venere e Mercurio che vanno in Cancro lunedì 17 e il Sole che forma il solstizio giovedì 20, è stata una grande stagione d’amore. Ma prima potete godervi un magnifico week end, pieno di romanticismo, sono emozioni che restano e consolidano le relazioni. Le stelle in Cancro però non sono male, rendono semplice la routine quotidiana, proteggono il lavoro, vi consentono di candidarvi per incarichi interessanti e promozioni, avanzamenti. INCONTRO SÌ: Gemelli, resta sempre al primo posto. Difficile però non pensare più ad un Ariete.

Oroscopo Branko Pesci

Voi Pesci avete sempre una caverna sottomarina in cui rifugiarvi, lontani da tutto e da tutti, quando il mare è in tempesta. Riposatevi nel vostro angolino – anche una pausa d’arte, un gruppo di meditazione, un resort – venerdì 14, il Primo quarto mette tensione nel matrimonio, non parlate troppo, certe verità restano. Non è il caso di drammatizzare, sta per iniziare la stagione del Cancro, segno che influenza positivamente il vostro amore, lunedì 17 arrivano Venere e Mercurio, poi il 20 ci sarà il solstizio. Ok, ok, ok.

INCONTRO SÌ: Cancro, accoglietelo come merita. Il Capricorno però è così affidabile che vi lasciate andare.