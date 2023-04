Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 14 al 20 aprile 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 14 al 20 aprile 2023.

Oroscopo di Branko dal 14 al 20 marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 14 al 20 aprile 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Il 2023 è un anno particolare per voi. Questa settimana, che apre con Luna futurista il 14 e chiude il 20 con l’uscita del Sole dal segno più la vostra Luna nuova bis (dopo quella del 21 marzo), è perfetta. D’accordo, Marte agita i sentimenti e porta in primo piano la famiglia, rapporto genitori-figli, anziani di casa… ma voi sarete all’altezza di tutto. Grandi profitti e molte occasioni di nuovi amori, ma se avete già qualcuno fatevi avanti con la proposta di matrimonio. Date spazio anche alla fantasia, accende l’amore, l’eros. INCONTRO SÌ: Leone è fatto di fantasia, acrobazia felina, imprevedibilità. Pronto a ripartire.

Oroscopo Branko Toro

Sopportate con pazienza la pesante Luna del 14-15, che agita l’ambiente di lavoro, camminate con attenzione perché avete la testa da qualche altra parte, come spesso vi accade. E invece no, bisogna arrivare al 20 in ottima forma fisica e mentale: alle ore 10 e 14 inizia la nuova stagione del vostro compleanno. Che, sottolineiamo, voi festeggiate con tutti i pianeti in aspetto positivo, mentre attendete l’arrivo del grande Giove previsto per maggio. Non mancano occasioni di combinare nuovi affari, avrete fortuna e felicità. Donna Toro, fanciulla in fiore. INCONTRO SÌ: Gemelli, bisogna sempre verificare qualcosa, ma è un amore molto avvincente e appagante.

Oroscopo Branko Gemelli

Se proprio volete sistemare una questione lavorativa-finanziaria, tra venerdì e sabato, quando Luna è in Acquario, potete farlo. Ma la stessa Luna chiama verso la famiglia e, soprattutto, verso l’amore. Il cielo della vita sentimentale è un festival di fuochi d’artificio. Cambiano le parole d’amore? No, sono più o meno le stesse per tutti, ma cambiano sapore secondo le labbra da cui escono. Le vostre sono come una fragola d’aprile, dal gusto anche un po’ aspro, ma disarmano chiunque. Inatteso successo professionale nei giorni 18, 19, 20. INCONTRO SÌ: Cosa succede? La seconda Luna nuova in Ariete è per entrambi una miniera da scoprire.

Oroscopo Branko Cancro

Tutto diventa più energico grazie alla forza che vi fornisce Marte (speciale il trigono che forma con Saturno, per voi che inseguite obiettivi al di sopra delle vostre possibilità economiche attuali). Il lontano, l’estero, i grandi e piccoli viaggi sono il vostro lasciapassare per la fortuna, non solo nel lavoro, ma soprattutto in amore. L’ultimo serio richiamo verso la famiglia e verso tutte le questioni legali vi arriva il giorno 20, portato dalla Luna nuova nel segno dell’Ariete. Proprio il giorno in cui il Sole torna splendido dal segno del Toro. Le stelle amano fare scherzi… INCONTRO SÌ: ma con l’amore non si scherza, ammonisce la sempre bella e sempre innamorata Vergine.

Oroscopo Branko Leone

Giovedì 20 Sole inizia il transito in Toro, dove sono già Mercurio e Urano: chiaro il richiamo su professione e ambiente in cui nasce e cresce il vostro successo, che sarà sottoposto a diversi cambiamenti prima dell’estate. Consigliamo di fare un riepilogo delle cose da fare, o da impostare, nei tre giorni di Luna in Ariete 17-19. Nascerà Luna nuova per la seconda volta nello stesso segno, quasi volesse darvi una seconda possibilità. Ci piace molto Venere in Gemelli, siete innamorati e riamati, Giove porta uomini importanti e benestanti alle belle leonesse. INCONTRO SÌ: Gemelli. Il suo numero è 77, cioè “diavoletti” per la Smorfia napoletana. Infatti sono due…

Oroscopo Branko Vergine

Come per la dolce Dorothy Gale quando entra nel bosco di Oz: il problema lo risolvi solo se lo attraversi. Questa primavera ne avete affrontati e risolti parecchi: altre prove sono previste da Saturno nel futuro, ma intanto ora avete un’eccezionale compagnia astrale che vi permette di liberarvi di zavorre che risalgono a tanto tempo fa. Questo amore, questo matrimonio bisogna rinnovarlo, intensificarlo… Così dice Venere in Gemelli. Marte davvero unico aiuta a ricostruire i rapporti, Giove manda un influsso fantastico anche per il lavoro e i soldi. Vittoria giovedì 20! INCONTRO SÌ: aprile dolce dormire? Sì, ma dipende dalla compagnia… Toro fa parte della stagione.

Oroscopo Branko Bilancia

In Austria aprile è definito “sarto estroso e gaio”, il che si adatta bene al vostro segno che in questo mese inizia a cucire nuove imprese professionali. Gli ultimi giorni sono vivaci grazie a Venere che chiama la fortuna, mentre Mercurio si congiunge a Sole in Toro il 20. Arrivano messaggi riguardanti concorrenti e avversari (più di quanto immaginiate), ma ci sono pure segnali interessanti per prossime collaborazioni. Venere prende il ruolo di Marte, ora non troppo amico, e vi porta una nuova relazione carica d’intensità. L’impatto sulla vostra vita sarà forte. INCONTRO SÌ: lezioni di canto in amore. Maestro concertatore, Gemelli.

Oroscopo Branko Scorpione

Bisogna mettere in preventivo stress in aumento, tosse fuori stagione e mal di gola, ormai siamo nel mese del Toro. Il Sole va in opposizione il 20, insieme con Urano e Mercurio, e fanno prevedere scossoni nelle collaborazioni. Ma non in negativo, Giove e Marte sono in grado di creare posizioni invidiabili ai liberi professionisti e ai manager. La Luna può creare tensioni con le donne, il 14-15, ma poi dà vita a una nuova pagina domestica e amorosa. Nettuno aggiunge che dal giorno dell’abbandono è successo di tutto, meglio puntare sulle novità. INCONTRO SÌ: giovedì 20, seconda Luna nuova in Ariete. Vi chiederà di unirvi a lui per salvare il pianeta.

Oroscopo Branko Sagittario

Il valzer del Gattopardo, ovvero la conclusione di un’epoca, di un periodo della vostra vita, di un modo di intendere l’amore e il matrimonio. Ma anche un’occasione per dare una svolta a tutta la vostra situazione. Questo è il messaggio delle stelle, che vi guardano durante il passaggio del Sole dal segno dell’Ariete al Toro. Sempre con la vigile protezione del vostro personale guardiano, il grande Giove. Venere è in opposizione, al momento sarà bene non mettersi in affari con le donne. Deve ancora arrivare un nuovo grande amore? Arriverà. INCONTRO SÌ: Ariete usa i muscoli finché serve alla battaglia, poi con il pennello dipinge la donna.

Oroscopo Branko Capricorno

Il vostro Ultimo quarto di Luna del 13 ha lasciato il suo effetto nel mondo: speriamo per voi che non sia troppo forte, specie sul piano della famiglia e della salute. Bisogna ancora proseguire con cautela, anche se il 20 il Sole entra nel segno del Toro portando una bella energia. Ma dobbiamo tenere conto di Giove e di Marte che proseguono in posizione disarmonica. Chi l’avrebbe detto, un tempo, che potesse essere così facile portare fuori dal seminato anche il coriaceo, inflessibile Capricorno? Solo in amore, per una passione folle, vi è permesso cedere. INCONTRO SÌ: Toro per sempre. Presentatevi senza cellulare, è un appuntamento serio. Solo voi due.

Oroscopo Branko Acquario

Venerdì 14, dopo la fase Ultimo quarto, Luna nel vostro segno, il risveglio avviene pure con Venere in aspetto formidabile dalla “casa” del piacere, Gemelli. Partecipa con entusiasmo Giove, insieme con il Sole ancora in Ariete fino al 20, mentre a sorpresa nasce una seconda Luna nuova, ottima per avviare complesse trattative. Sistemate tutte le questioni legali e domestiche, si prevedono problemi. Ora dovete dare corpo alle idee, alle intuizioni. Tra i sogni depositati in un angolo del vostro cuore è molto intenso il desiderio di matrimonio, di un figlio. INCONTRO SÌ: Plutone-Sole, inizia la quadratura mai vista. Avvicinatevi ai due plutoniani, Ariete e Scorpione.

Oroscopo Branko Pesci

La missione che le stelle vi assegnano sin dalla nascita è anche quella di dare forza e aiuto agli altri, compito che svolgete con umanità e generosità. L’altruismo sarà premiato anche nel lavoro. Cresce di importanza la vostra figura professionale, sarà incredibilmente positiva l’influenza dal segno del Toro: Sole, Mercurio, Urano. C’è di che diventare milionari. Conquiste amorose propiziate da Marte e da Nettuno, il 16 e il 17 una grande Luna nel vostro mare – è come una seppia che allontana con il suo spruzzo nero i corteggiatori non graditi… INCONTRO SÌ: Toro, attento e senza fronzoli, ci mette il fisico e lascia che le donne gli balzino addosso.