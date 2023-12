Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 1 al 7 dicembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 1 al 7 dicembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 1 al 7 dicembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 1 al 7 dicembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 1° dicembre non siete del solito umore, sarà la Luna capricciosa che bisticcia con Mercurio – la stella degli affari va in Capricorno, in posizione ambiziosa, ma irritante – sarà che qualcuno insiste per contrariarvi e ostacola la vostra ascesa. Ci pensa la magnifica Luna innamorata del weekend, in scatto con Marte, a riportare ottimismo e sorriso sul vostro volto; il 4 Venere diventa molto sexy e avrete la conferma di essere desiderati e amati. Il 5 l’Ultimo quarto consiglia di lasciar andare qualcosa del passato, il futuro sarà migliore. INCONTRO SÌ: Nei vostri pensieri, fra le vostre braccia – chi se non Scorpione?

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 1 Mercurio si sposta in Capricorno, ottima posizione per affari, fortuna, estero. Lanciate lo sguardo lontano dai soliti sentieri, puntate una fiche su nuovi clienti, sui mercati mai esplorati prima d’ora. Nel campo pratico adesso siete imbattibili, le idee non vi mancano e nemmeno il pizzico di fortuna che serve per farle germogliare. Il weekend ha una Luna noiosa, il 4 ci si mette anche Venere, provocante ma poco rilassante, suscita gelosie e tensioni nel matrimonio, in amore. Il 5 l’Ultimo quarto è un balsamo di dolcezza. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi fa sentire giovani, entusiasti. Saranno solo gli affari o c’è qualcosa in più?

Oroscopo Branko Gemelli

Mercurio, vostra stella guida, venerdì 1 passa in territorio neutrale, si occupa di patrimonio familiare, imprese comuni, prestiti, finanziamenti. Tutta la vita professionale ora è molto attiva, anche il lavoro dipendente è particolarmente movimentato – per fortuna, niente noia. In questo campo il 4 arriva pure Venere, che porta soddisfazioni, avanzamenti, nuovi incarichi; tutto ciò che state seminando darà importanti frutti nel 2024. Riservate all’amore il fine settimana, la Luna è magnifica. Il 5 Ultimo quarto, invece, agita casa e famiglia. INCONTRO SÌ: Chi l’ha detto che Toro è sempre placido e lento? Fate una prova, potrebbe sorprendervi!

Oroscopo Branko Cancro

Come sempre è la vostra Luna che scandisce i momenti lieti e quelli inquieti, venerdì 1 è nel vostro cielo e vi rende un po’ ipersensibili, sarà anche Mercurio che va in Capricorno e non aiuta la comunicazione nel matrimonio, tocca a voi fare uno sforzo. Lunedì 4 però Venere trasloca nel punto più affettuoso del vostro oroscopo, suona una perfetta sinfonia amorosa, non chiudetevi nel vostro guscio, fuori è tutto un fermento di incontri, appuntamenti e nuove conoscenze. Ultimo Quarto, martedì 5, vi aiuta a chiudere i conti con il passato. INCONTRO SÌ: Quanto è dolce la Vergine? Lo Scorpione, però, che sex appeal!

Oroscopo Branko Leone

La Luna è nel vostro cielo nel fine settimana: dedicatevi all’amore con tutto il vostro grande cuore, il calore che riuscite a dare scaccia via le nuvole autunnali, non dovete aver timore di perdere, siete sempre tanto passionali. C’è, però, un po’ di maretta in casa, una certa tensione causata dai parenti anziani, da qualche familiare invadente. Voi non vorreste farvi coinvolgere in queste beghe, ma talvolta è molto difficile, se non ci riuscite dovete essere tolleranti con voi stessi, perdonatevi. Investimenti: lunedì 5 dovete scegliere. INCONTRO SÌ: Un altro Leone sarà troppo? Un tentativo andrebbe fatto… La Bilancia però non vi delude mai.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 1° dicembre il vostro caro Mercurio raggiunge l’amico Capricorno, segno che governa la vostra vita amorosa: v’innamorerete come adolescenti anche se la vostra età non è più verde? Noi pensiamo di sì, il 4 Venere si sposta in un punto gentile del vostro oroscopo, vi sentirete apprezzati e amati; sono spesso le piccole attenzioni a darvi sicurezza in voi stessi, a farvi sentire gratificati. Ci vuole, però, ancora tanta santa pazienza in casa, tanto alla fine lo sapete che, come sempre, riuscirete a sistemare tutto, il 5 Ultimo quarto davvero prezioso. INCONTRO SÌ: Cancro, non si può dimenticare facilmente, persino se in passato vi ha fatto un po’ soffrire.

Oroscopo Branko Bilancia

Venerdì 1° dicembre Mercurio fa un balzo in Capricorno. Poi tornerà indietro, ma per ora segnala tensioni in casa e famiglia, con i figli adolescenti. Pure la Luna è un po’ nervosa e voi con lei. Dedicate il fine settimana all’amore e all’amicizia, c’è movimento, viaggi, nuovi incontri interessanti per l’amore o per la professione. Magari ci vorrà tempo, ma di certo saranno fruttuosi. Il giorno 5 Venere vi saluta, diventa forse meno amorosa, ma molto interessante per finanze, investimenti, affari, siete voi però che dovete crederci. Buona la forma fisica. INCONTRO SÌ: L’affetto di un Leone vi fa sentire apprezzati, amati, coccolati, ma ora tocca a voi rassicurarlo.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 1 Mercurio si piazza in un punto interessante del vostro oroscopo ed è molto positivo per voi. Bene i viaggi, gli affari, il denaro circola, esce dalle vostre tasche ma rientra velocemente, firmate accordi e contratti, transazioni immobiliari, sempre dopo aver fatto controllare bene tutte le clausole. Il fine settimana ha una Luna un po’ inquieta, ma subito il giorno 4 arriva una magnifica notizia: è Venere che finalmente entra nel vostro cielo con il suo raggio verde pieno d’amore, quel che ci vuole per rendervi più morbidi e attraenti. INCONTRO SÌ: Vergine, qualcuno di questo segno il 5 torna dal vostro passato e vuol riconquistarvi.

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 1 Mercurio vi saluta e va in Capricorno, segno che governa il vostro patrimonio personale, immobiliare, gli investimenti. Un’intuizione a proposito di un affare è sicuramente sensata, fate le opportune verifiche – Saturno è sempre contro – ma poi andate avanti, se non ora, quando? Ci piace la Luna del weekend, carezzata dagli ultimi raggi di Venere in Bilancia, dovete uscire, divertirvi, incontrare, curate la vostra relazione d’amore. Il 4 Venere passa in posizione silenziosa, non è negativa, muovetevi ora. INCONTRO SÌ: Stavolta tocca a un Ariete, in questo momento l’attrazione fisica fra voi è al massimo.

Oroscopo Branko Capricorno

Avete iniziato il 2023 con Mercurio nel segno ed ecco che la stella degli affari torna nel vostro cielo lunedì 4: è una promessa di successo, idee, invenzioni, affari. Mettetecela tutta, con queste stelle non potete sbagliare, anche il cambio di Luna del giorno 5 è a vostro favore. Il 4, poi, arrivano ottime notizie per la vita di relazione, Venere in Scorpione garantisce nuovi incontri fortunati per la professione come per la vita amorosa; se non è amore, sarà amicizia o viceversa. Guardatevi, però, le spalle, qualcuno potrebbe agire contro di voi di nascosto. INCONTRO SÌ: Il brio di Gemelli farebbe al caso vostro, ma che ne direste di Acquario? Forse, forse.

Oroscopo Branko Acquario

La sostanza di questo cielo non cambia molto: il Sole resta allegro e in sintonia con il vostro spirito, Marte vi rinvigorisce, vi rianima, ma dovete preventivare qualche rallentamento nell’arrivo di notizie, comunicazioni, venerdì 1 Mercurio va in posizione nascosta, lo spostamento non è definitivo, ma vi toccherà aspettare con calma. Il 4 dovete salutare pure Venere, dall’amica Bilancia va in Scorpione, c’è qualcuno che ha voglia di giocare un po’ con il vostro cuore, di farvi ingelosire, forse. Il 5 c’è l’Ultimo quarto: soluzioni patrimoniali. INCONTRO SÌ: Stavolta lancerete l’esca per catturare un Pesci? Ci girate intorno da tanto tempo.

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 1 qualcosa si anima nella vita di relazione, arrivano inviti, nuovi incontri, c’è un bel movimento che vi fa sentire giovani a qualunque età. Che siano buone notizie lo conferma pure Venere, che il giorno 4 si piazza nell’amico Scorpione, un segno che non vi delude mai e che vi porta lontano dalle solite rotte – avete voglia di vedere l’oceano? Sole e Marte sono sempre in Sagittario, irritanti per il vostro segno, ma capaci di smuovere situazioni stagnanti. Se una relazione non va, tagliatela il giorno 5, l’Ultimo quarto vi darà una mano. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi guarda da lontano, ma non parla, forse è timido?