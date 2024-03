Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’8 al 14 marzo 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dall’8 al 14 marzo 2024.

Oroscopo di Branko dall’8 al 14 marzo 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’8 al 14 marzo 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Con la Luna nuova domenica 10 il ciclo annuale si avvia alla conclusione, mentre si avvicina l’inizio della vostra stagione zodiacale. Proprio quel giorno Mercurio arriva nel vostro cielo, primo pianeta a visitarvi nel 2024, segnale di un anno vivace, ricco di idee e divertimento, ma anche di affari e spostamenti. Iniziate a muovere le vostre pedine, non avete pianeti negativi, indice di mancanza di ostacoli e ritardi. Lunedì Venere si posiziona alle vostre spalle, l’amore diventa discreto ma altruista. Eros sempre eccitante. INCONTRO SÌ: Un simpatico Leone attira il vostro sguardo, sarà vostro! Un Gemelli vi incanta.

Oroscopo Branko Toro

Domenica 10 la Luna nuova apre una nuova fase del vostro anno, favorisce gli incontri, vi rende più saggi e posati, ora sapete aspettare, anche se l’attesa d’amore non sarà lunga. Già lunedì 11 Venere è incantevole, vi sorprende e vi seduce con nuovi incontri gentili, le nuove amicizie sono sincere e piacevoli. Ancora un po’ di prudenza è richiesta per la forma fisica, questa fine d’inverno vi ha stancato, occorre una cura ricostituente, fatevela prescrivere. Affari: meglio valutare bene ogni mossa. INCONTRO SÌ: Mercoledì 13 e giovedì 14 un Capricorno vi vuole. Ma un Cancro bussa al vostro cuore.

Oroscopo Branko Gemelli

Una serie di giornate sulle montagne russe, si sale, si scende e si risale così in fretta che vi manca il fiato. La Luna nuova in Pesci, domenica 10, porta a livello di guardia la tensione nervosa, ma lo stesso giorno il vostro protettore Mercurio passa in terreno amico, siete molto lucidi e in grado di trovare soluzioni adeguate, il nuovo vince sul vecchio, voltate pagina, la strada verso il successo è aperta. Non vorreste cambiare strada in amore, anche se da lunedì 11 è Venere che ve lo chiede. Ragionateci su prima di agire. INCONTRO SÌ: Avete bisogno di qualcuno che vi dia sicurezza, un Toro, perché no? Ariete però…

Oroscopo Branko Cancro

Magica Luna nuova domenica 10, vi fa sognare un mondo senza barriere, in cui tutti parlano la stessa lingua, quella delle emozioni, degli affetti. Forse è un po’ irragionevole, certo – proprio lo stesso giorno Mercurio va in Ariete – ma questo cielo apre la vostra corazza mostrando il vostro grande, tenero cuore.Amerete, sarete amati, lo assicura la bella Venere, che lunedì 11 si tuffa nel mare dei Pesci e vi porta con sé. Bel momento per le coppie affiatate, i nuovi incontri continuano a stupirvi.Affari e lavoro: concentratevi. INCONTRO SÌ: Pesci, sono una ca- lamita per il vostro cuore, ma quel Leone insiste, insiste…

Oroscopo Branko Leone

Domenica 10 la Luna nuova profonda e misteriosa, a volte faticate a orientarvi negli strani meandri degli intrecci emotivi, per voi l’amore è allegria, luce, generosità, perché tante complicazioni? Vi piace, però, quel Mercurio che diventa di fuoco lo stesso giorno, porta chiarezza, una discussione franca, non tiratevi indietro anche se qualcuno si mostra aggressivo. Lunedì 11 finisce l’opposizione di Venere, altro indizio che il cielo si sta schiarendo per voi, la primavera è vicina. Affari: ora c’è un nuovo alleato. INCONTRO SÌ: Bilancia, andate sul sicuro. Ma chissà perché vi interessate a un Capricorno…

Oroscopo Branko Vergine

La Luna nuova domenica 10 va affrontata con calma, staccate la spina e andate in campagna, al mare, che vi fa sempre bene, respirate e meditate. Al lavoro e agli affari e ai soldi ci penserete lunedì 11; ora Mercurio non è più ostile, avete la vostra scaltra intelligenza, troverete la via per sistemare tutto, ci riuscite sempre, importante è evitare lo scontro frontale, anche la salute ne risentirebbe. In amore, però, serve un piccolo esame di coscienza, a volte pure voi siete nel torto, ammetterlo sarebbe la cosa migliore. INCONTRO SÌ: Acquario, c’è un conto in sospeso, dentro o fuori? Potete sempre scegliere Scorpione.

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna nuova domenica 10 vi invita a prestare più attenzione al benessere psicofisico; è un buon momento per iniziare una dieta depurativa, disintossicante, per eliminare le tossine accumulate nei mesi invernali e affrontare la prima- vera pieni di energia. Consultate un nutrizionista, non basta eliminare cibi grassi e dolci, ci vuole equilibrio fra i nutrienti. Lo dice anche Venere, che lunedì 11 va in Pesci e vi suggerisce di essere più concreti nella relazione d’amore, il romanticismo non è sufficiente. Lavoro: ci sono armonia e guadagni. INCONTRO SÌ: Vergine, è la migliore delle compagne, ma voi siete tentati anche da un Toro.

Oroscopo Branko Scorpione

In marzo il cielo si muove in fretta. Domenica 10 Mercurio diventa ottimo per il lavoro, crea le condizioni per una fruttuosa collaborazione, la vostra precisione e l’ingegno vi mettono in buona luce con colleghi e datori di lavoro, evitate di diventare troppo critici e autoritari, non tutti riescono a reggere il vostro ritmo. Il 10 c’è pure Luna nuova nel vostro cielo dell’amore: nasce una passione intensa o è la vostra relazione a crescere, lo conferma Venere che lunedì 11 vi riempie d’amore. Salute: alimentazione delicata. INCONTRO SÌ: Venere e Luna nuova in Pesci vi attirano verso questo segno, ma il Capricorno è audace.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna nuova in Pesci domenica 10, Venere nello stesso segno lunedì 11: la vostra parte cavallo-istinto va tenuta a bada, potrebbe portarvi su sentieri impervi, soprattutto se si tratta di relazioni familiari. Dovreste mantenervi razionali in ogni campo, pure con parenti anziani. Per fortuna il nuovo Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste, a ridere anche delle situazioni che vi mettono in difficoltà, escogitare soluzioni creative, anche in amore. Del resto Marte è sempre molto sexy, la vostra primavera si avvicina. INCONTRO SÌ: Bilancia, non perde mai il suo fascino, ma è un Gemelli a farvi uscire di testa!

Oroscopo Branko Capricorno

Nel vostro cielo astrale si affaccia una piccola nube, è il nuovo Mercurio che segnala ritardi nel lavoro, qualche ostacolo nella comunicazione, tensioni con i figli, con gli adolescenti è sempre difficile parlare apertamente, lasciate che tengano qualche segreto per sé. Ma domenica 10 c’è pure la Luna nuova, ottima per concludere affari, contratti, intuire dove si muove il mercato. Lunedì 11 Venere porta bellezza nel vostro cuore, chi vi vuol bene lo dimostra. Non c’è niente di male se volete spendere per un po’ di comfort… INCONTRO SÌ: Toro, vi aiuta ad apprezzare le gioie della vita e dell’amore. Uno Scorpione si fa vivo.

Oroscopo Branko Acquario

Domenica 10 la Luna nuova vi segnala un’opportunità per finanze, investimenti e immobili, prendetela in considerazione. Venere da lunedì 11 vi saluta, ma conferma che c’è del buono, pensateci prima di rifiutare, la situazione familiare non deve costituire un ostacolo per le scelte pratiche e professionali. Anche Mercurio si muove, occupa un segno amico e segnala che il settore degli affari è in piena attività, arrivano risposte e notizie, datevi una mossa. Ma non trascurate l’aspetto romantico dell’amore, il sesso non basta. INCONTRO SÌ: Gemelli, è più pazzo che mai, ma alla fine vi fa sempre divertire un sacco. Un Cancro è lì.

Oroscopo Branko Pesci

Domenica 10 c’è la Luna nuova, l’inizio del vostro anno zodiacale, che sarà a volte impegnativo – è naturale con Saturno nel cielo – ma sempre denso di emozione, ricco di esperienze nuove e di magia. Ora non c’è un solo pianeta negativo per il vostro segno, nemmeno una Luna storta, condizione ideale che vi lascia pienamente liberi di agire, anche in amore. Lo assicura Venere, che la sera di lunedì 11 si trasferisce nel vostro spazio zodiacale vestita di verde e ornata di cuori, con i suoi doni gentili. Non abbiate fretta. INCONTRO SÌ: Cancro, vi sussurra all’orecchio dolcezze, ma le promesse fatte a un Capricorno?