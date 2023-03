Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 31 marzo al 6 aprile 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 31 marzo al 6 aprile 2023.

Oroscopo di Branko dal 31 marzo al 6 aprile 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dal 31 marzo al 6 aprile 2023.

Oroscopo Branko Ariete

La settimana si inserisce tra due fasi lunari, entrambe di grande interesse per famiglia e rapporto di coppia. Dopo il Primo quarto in Cancro, la seconda fase è anche più ribelle: Luna piena in Bilancia, ovvero in opposizione, mercoledì 5 e il 6. Prima della partenza per la vacanza pasquale è bene chiarire le collaborazioni, le questioni dei figli, tenere d’occhio la salute. Il problema è Marte quadrato a Giove, due nemici storici. Non rovinate le occasioni d’amore con atteggiamenti intolleranti! INCONTRO SI: Essere un uomo italiano significa essere il migliore, il numero 1. E lui lo è: Leone.

Oroscopo Branko Toro

La Luna delle Palme è già un saluto pasquale: fate pulizia nel cuore per lasciare spazio a una vera serenità. Il cielo di aprile è celeste, splende Venere, vostra stella della fortuna, in sensuale aspetto con Marte e romantica sintonia con Nettuno, avete il finanziario Urano (business), martedì 4 arriva Mercurio e starà con voi fino all’11 giugno! Ma ci sarà anche il Sole, poi Giove, insomma, caro Toro, ora non puoi lamentarti, tutte le stelle ti seguono con amore. Anche lo straniero che arriva dal mare, viene con intenzioni serie – lui vi sposerà. Salute buona. INCONTRO Si: Se incontrate un Pesci. ricordatevi che è sempre un predestinato. Non può essere un altro!

Oroscopo Branko Gemelli

Saturno vuole stabilità in amore e non solo. La soddisfazione del momento e il successo improvviso non hanno garanzia di futuro, Non abbiate fretta di cambiare tutto, di apprendere all’istante, di conquistare al volo un nuovo amore (se non volete recuperare il vecchio), per vivere bene dovete talvolta modificare il vostro vivace carattere. Mercurio sarà qualche settimana in Toro, con altri due pianeti e il Sole, non negativo, ma neppure stimolante. Fanno sperare due Lune che possono fare clamore: Luna delle Palme e Luna piena di giovedì 6. INCONTRO SI: Luna piena in Bilancia annuncia Pasqua, non abusate della sua pazienza, lei vi ama tanto.

Oroscopo Branko Cancro

Se siete innamorati, cominciate a pensare al matrimonio. Certo, Marte nel segno è più portato peri legami liberi, salta di qua e di là. ma a un certo momento se ne andrà verso altri cieli e Giove, Saturno e Urano, Nettuno e Plutone vogliono vedervi sposati, con figli. Vale pure in astrologia il libero arbitrio, sarà per questo che non nascono più figli da noi, ma c’è Venere capace di fare qualche scherzetto… Pasqua bella. sulle labbra avete ancora il sapore di Luna primo quarto, attenti a non esagerare sotto il Plenilunio di giovedì 6. Affari in ripresa. INCONTRO Si: Il giorno del matrimonio ti dirà: “Adesso sei mia!” Il Pesci esprime così il suo amore.

Oroscopo Branko Leone

Un certo reverendo Hardy ebbe successo in Gran Bretagna con il libro “Come essere felici benché sposati” Abbiamo pensato a voi, al vostro matrimonio ancora sottoposto alle critiche di Venere-Toro. Da martedì 4 c’è pure Mercurio (pianeta della parola) da quelle parti, insieme con Urano. Prevediamo stanchezza fisica; recuperate energie e spirito gagliardo la domenica delle Palme, con la bella Luna nel segno che vi seguirà fino al trionfo in Bilancia, la Luna piena del 5 e 6. Partite! La terra trema, ma non sarà niente male la scossa che sentirà il cuore INCONTRO Si: Forse, ripensandoci, avreste dovuto tenerlo più sulle spine, quel Gemelli.

Oroscopo Branko Vergine

Visti i tempi in cui viviamo, cerchiamo di essere misurati con gli aggettivi trionfali, ma ricordando ciò che avete passato con Marte per tanti mesi contro, adesso con Saturno, siamo ben felici di poter annunciare un periodo molto bello. Partiamo dall’amore di Venere, stupenda lunedì 3 e il 4, quando è in trigono con la Luna nel vostro segno (donne vincenti); anche Mercurio raggiunge lo stesso giorno Urano in Toro, Marte fa il ruffiano nel settore degli incontri: attenti, sono previsti incontri di grande respiro anche nel lavoro, in affari. Pasqua, la vostra rinascita! INCONTRO Si: Caratteristica dei nuovi amori: sportivi, atletici, lui è spesso più giovane, forse un Ariete.

Oroscopo Branko Bilancia

Un massaggio aiuta a recuperare elasticità fisica, tranquillità interiore; vero balsamo la Luna in Leone, che chiude marzo e vi regala una domenica di pace. Poi, la Luna che cresce e diventa Piena giovedì 6: Pasqua è annunciata. Altra buona notizia: Mercurio esce dall’opposizione e inizia un transito tranquillo e produttivo in Toro, accanto a Venere e Urano, efficace autodifesa contro Marte arrabbiato in Cancro. Leggero calo nel lavoro, ma mantenetevi fattivi. E primavera, arriva pure un delizioso colpo al cuore! Giove aiuta a trovare, marito, moglie. INCONTRO Sì: Gemelli, intelligenza allo stato puro. Dove non arriva con il fisico, ci mette l’anima.

Oroscopo Branko Scorpione

Domenica delle Palme: amore, facciamo pace. La Luna è molto esigente per tutta la famiglia, particolarmente stressante per le donne, che combattono anche con Venere opposta. Ma pure l’uomo del segno non trova le parole e i tempi giusti per risolvere alcuni vecchi problemi di coppia o di lavoro. La colpa è di Mercurio in Toro, congiunto a Urano, un’opposizione che dura fino all’11 giugno. Per qualche amore sono decisive le notti di inizio aprile, mese che il grande poeta T.S. Eliot definisce come: “Il più crudele dei mesi, genera lillà”. INCONTRO Si: Si, è proprio così, aprile è il mese dei lillà e dell’Ariete: forza, inseguitelo.

Oroscopo Branko Sagittario

Siete inventivi, persino geniali. Il problema è che non sapete far fruttare questo dono che vi ha fatto al momento della nascita Giove. Il vostro padre celeste vi ha fornito anche capacità di seduzione, allegria nel cuore, insaziabilità passionale e culinaria (tanti grandi cuochi sono Sagittario), amore per i viaggi, brevi e lunghi. Ora, in questa settimana di Pasqua, tolto Saturno-Nettuno, tutti i corpi celesti sono a vostro favore. Potete guadagnare, oziare, amare, viaggiare. Splendide Palme, Luna imperdibile per ogni conquista mercoledì 5 e il 6. Un sogno che si realizza. INCONTRO si: Un viaggio in Austria, sulle tracce di Sissi. Il vostro Francesco Giuseppe sarà un Leone.

Oroscopo Branko Capricorno

Avete avuto tanti mesi Marte positivo, ora non dovete lamentarvi se per un certo periodo vi sarà contro. Cercate solo di tenerlo presente quando si trova in conflitto con la Luna. Succederà mercoledì 5 e il 6, quando nasce Piena in Bilancia, che peraltro si oppone pure a Giove, aspetto che invita alla cautela nella salute (digestione) e, sotto il profilo pratico, a tutte le questioni legali. Aprile per i giapponesi è lo mesedalo ligia mib con pania nai piccoli teneri fiori bianchi, giusti per il vostro amore: fiori bianchi per te. INCONTRO SI: Toro, ruvido quando serve, ma preciso nell’avvio del corteggiamento, sbaglia poco.

Oroscopo Branko Acquario

Allontanate chi avreste già dovuto allontanare. Quel riflesso malinconico nei vostri occhi è una vostra peculiarità, quindi non passa, ma puo accendere una nuova luce, una fiamma d’amore. Quasi tutto è possibile, nelle conquiste d’amore, sotto la spettacolare Luna Piena di mercoledì 5 e 6. Nasce in Bilancia, casa delle vostre emozioni intense, sensazioni fisiche indimenticabili. Potreste perfino imbattervi in qualcuno che potrebbe un domani diventare vostro marito (primo, secondo, terzo…). “Pasqua con chi vuoi”, perciò.. via! Lo dice Plutone. INCONTRO Si: Capricorno, ha avuto Plutone nel 2008, può darvi indicazioni utili sulla sua sessualità.

Oroscopo Branko Pesci

La Luna risplende in Leone per le Palme, poi è due giorni opposta a Saturno, lunedì 3 e 4 e infine esplode Piena in Bilancia il 5 e il 6. Annuncio di Pasqua, questa volta una vera rinascita per il vostro segno, che conta sulla straordinaria protezione di Marte, Saturno, Nettuno, Venere, Mercurio e Urano, Giove. Protestate, se credete, ma non contro le stelle che vi hanno organizzato una passerella senza uguali – finalmente capirete che potete considerarvi fortunati a essere nati sotto il segno dei Pesci. Colpi di fortuna a ripetizione da sfruttare al volo. INCONTRO Si: Giove organizza un gran ballo con il re Leone, domenica 2. La Luna ripete in Bilancia il 6.