Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va ddal 24 al 30 maggio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 24 al 30 maggio 2024.

Oroscopo di Branko dal 24 al 30 maggio 2024.

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 30 maggio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Che cielo frizzante! La settimana inizia sotto i raggi della Luna ancora piena nel vostro amico Sagittario: in che modo volete cambiare la vostra vita? Intanto stanno di certo cambiando le relazioni con le persone vicine a voi, c’è un’intesa, un’unità di intenti che è difficile trovare, e che vi porta benessere e fortuna. Riallacciate o rinsaldate le relazioni con i fratelli e i familiari più giovani, stare insieme vi mette allegria. Sabato 25 c’è un nuovo Giove, magnifico per l’amore, che dolcezza e che passione! INCONTRO SÌ: Bilancia, non è più un sogno proibito. Mano nella mano con un Leone.

Oroscopo Branko Toro

Sabato 25 il grande Giove vi saluta e si trasferisce in Gemelli, segno che rappresenta il vostro settore pratico, il patrimonio, gli investimenti, gli immobili, insomma il punto del cielo che per voi brilla come oro zecchino. Siamo certi che questa notizia non vi dispiacerà. Intanto c’è sempre Mercurio l’affarista nel vostro cielo, è un momento prezioso per tratta- re, concludere, firmare transazioni e accordi commerciali, forse ora siete un po’ troppo materialisti, ma è comprensibile. Lo capirà pure la persona amata. INCONTRO SÌ: Non dimenticatevi della vostra cara Vergine, ma nemmeno di un Pesci…

Oroscopo Branko Gemelli

Venere la bella è nel vostro cielo, sabato 25 arriva anche un grande Giove, pieno di allegria e voglia di vivere, fare, godere. È per voi un momento di straordinario successo, tutti lo riconoscono, finalmente. In amore non riuscite a stare fermi, volete di più, siete forse un po’ troppo ingordi? Marte passionale vi rende sfacciati più del solito, non riesce a contenervi nemmeno il freno di Saturno, cercate di non esagerare specie giovedì 30, con l’Ultimo quarto, qualcosa potrebbe rompersi. INCONTRO SÌ: Acquario, è la prima scelta, ma anche il resto dello zodiaco vi segue e vi ammira.

Oroscopo Branko Cancro

Maggio è un momento davvero dinamico, la grande novità del mese arriva sabato 25, con il padre Giove che lascia il Toro e trasloca in Gemelli, proprio alle vostre spalle. Da lì il pianeta dell’ottimismo è meno attivo, ma resta un alleato prezioso, che si attiva quando ne avete davvero bisogno. Questo cielo vi rende altruisti, risveglia la voglia di spiritualità, la capacità di essere empatici, date senza aspettarvi nulla in cambio, ma se ne avrete bisogno, sarete ripagati con gli interessi. Giovedì 30 un dolce Ultimo quarto. INCONTRO SÌ: Pesci, si ricorda di voi, perché dubitate? Toro, ma quanto è sexy?

Oroscopo Branko Leone

È un cielo vivace, pieno di luce, già estivo per il vostro cuore… Nella notte fra sabato 25 e domenica 26 il prospero Giove lascia il Toro e si trasferisce nell’amico Gemelli, punto del cielo che vi porta incontri, amicizie, nuove conoscenze che possono trasformarsi in amore. Lo conferma Venere civettuola nello stesso segno, non potrete resistere a una provocazione così passionale e divertente. Tutto bene quindi, ma non perdete di vista i vostri affari, Mercurio in Toro è lento, distratto, concentratevi. INCONTRO SÌ: Acquario, è la vera sorpredsa di questa settimana. Il Sagittario, però, resta la prima scelta.

Oroscopo Branko Vergine

C’è un po’ di stanchezza nel cielo di fine maggio. Lo stimolo che viene dai Gemelli – segno poco armonico che influenza il vostro successo personale – si intensifica, sabato 25 in quel punto arriva pure Giove. Per la prima volta forse il desiderio di affermazione, la voglia di prendervi quel che è vostro diventano forti e vi spingono a lottare contro grossi ostacoli. Non siete sguarniti di armi di offesa e difesa, Mercurio amico vi aiuta a cogliere le opportunità che Urano continua a fornirvi. Prudenza e serenità. INCONTRO SÌ: Cancro, tendetegli la mano con fiducia. Ariete, vi strappa una risata liberatoria.

Oroscopo Branko Bilancia

Il cielo di maggio è generoso e allegro, supererete gli inconvenienti e la stanchezza di Marte in Ariete con la nuova allegria dei pianeti in Gemelli. Nella notte fra sabato 25 e domenica 26 Giove raggiunge Venere in questo segno amico e fratello, segnale di grande espansione e opportunità che vengono da lontano, da nuovi paesi, ambienti, pure dall’estero, se siete giovani in cerca della vostra strada la troverete fuori dai soliti confini. Favoriti anche gli studi altrove, persino l’amore arriva su strade sconosciute. INCONTRO SÌ: Giovedì 30 l’Ultimo quarto sussurra parole di dolce nostalgia per un Pesci. Acquario, è ok.

Oroscopo Branko Scorpione

Che leggerezza il cielo di fine maggio: riporta un vento di ottimismo nella vostra vita, ce la farete, ora ne siete certi! Nella notte fra sabato 25 e domenica 26 Giove finalmente lascia il Toro e trasloca in Gemelli, la pressione che aveva reso difficile il matrimonio e complicate le associazioni e le collaborazioni si attenua e di molto. Diventa più facile trovare soluzioni a problemi di eredità, appianare contese legali, trovare finanziamenti per progetti. Giovedì 30 voltate pagina con la Luna all’Ultimo quarto. INCONTRO SÌ: Dovreste essere grati a quel Gemelli che vi fa sorridere spensierati. Tenera Vergine…

Oroscopo Branko Sagittario

Al centro del cielo, in questa fine di maggio, c’è il vostro nemico/amico di sempre, il Gemelli. Tra sabato 25 e domenica 26, il vostro padre Giove raggiunge questo segno per il suo transito annuale, non neghiamo che per voi sarà un piccolo shock, ma se riuscite a mantenere la freddezza, la vostra grande forza e creatività non saranno toccate e il matrimonio reggerà. Avete ancora l’energia di un grande Marte e di un Mercurio che sostiene il lavoro. Cautela però il 30 con la Luna Ultimo quarto, Saturno potrebbe attivarsi. INCONTRO SÌ: La migliore delle compagnie è sempre una Bilancia charmante. Gemelli, vi provoca.

Oroscopo Branko Capricorno

Nella notte di sabato 25 salutate Giove che lascia il Toro e va in Gemelli per il suo transito annuale. La vita affettiva perderà forse qualcosa in tenerezza, ma il settore del lavoro/impiego troverà nuovi stimoli, forti spinte in avanti. È il momento migliore per guardarvi intorno, fissare colloqui, spedire il curriculum, concentrate gli sforzi verso il settore che vi interessa di più. Intensa la Luna del fine settimana nel vostro cielo, dedicate tempo e attenzione alla persona del cuore, amare vi fa sentire giovani. INCONTRO SÌ: Una sottile nostalgia vi avvicina a un Toro, ma quanto è difficile dimenticare lo Scorpione…

Oroscopo Branko Acquario

Il vostro cielo dell’amore è così denso di presenze stellari che neanche voi riuscite a orientarvi, nella notte di sabato 25 è previsto pure l’arrivo del grande Giove. Il pianeta del benessere e dell’espansione resta lì un anno intero, portando al centro del vostro interesse il divertimento, i piaceri, la creatività, l’ispirazione artistica, ma soprattutto la vita amorosa. Per voi figli di Saturno, un gran cambiamento! Accogliete i favori delle stelle ma non trascurate la vita pratica, Mercurio contro rallenta, crea imprevisti. INCONTRO SÌ: Sagittario, non potete resistere alla sua risata contagiosa. Un Pesci vi fa impazzire, chissà…

Oroscopo Branko Pesci

Nella notte di sabato 25 il vostro padre Giove si trasferisce in Gemelli per il nuovo transito annuale, non è un dramma, il cielo gira e gira in continuazione, chi sale oggi scenderà domani e viceversa. Il passaggio però per voi è un po’ delicato, perché in quel segno si trovano già il Sole e Venere, e Saturno è da voi, il 30 ci sarà anche la Luna Ultimo quarto. Vi suggeriamo di non drammatizzare, sappiamo che è nella vostra natura, ma adesso non vi è d’aiuto. Cercate piuttosto di coltivare la vena creativa, l’arte è una grande forza! INCONTRO SÌ: Scorpione, vi comprende in uno sguardo, è troppo per voi? Capricorno, però, vi rassicura.