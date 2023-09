Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 22 al 28 settembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 22 al 28 settembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 22 al 28 settembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 22 al 28 settembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

S’inizia venerdì 22 con Primo quarto in Sagittario, eccitante, libero, scanzonato. Un momento che vi premia prima dell’entrata nel weekend del Sole in Bilancia, vostra nemica/amica, ma così eccitante, proprio perché vi irrita e sfugge. La Luna non vi aiuta, vi incaponite in amore come nella professione, dovreste essere un po’ gregge, invece siete solo arieti. Anche Marte è cocciuto, porta liti che forse sarebbe meglio evitare. La vostra fortuna è ancora Venere, che scioglie il vostro cuore e quello degli altri, vi fa apprezzare per quel che siete, pregi e difetti. INCONTRO SÌ: Inizia qualcosa di nuovo, anzi d’antico… Chi fa al caso vostro è sempre il Sagittario.

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 22 Primo quarto molto ricco. Sistemate le questioni ereditarie, spartite i beni indivisi, chiedete finanziamenti, nel cielo non avete disturbi, a parte quella Venere cocciuta, ma eccitante che vi riempie di pensieri maliziosi. Nelle coppie di lunga data è fondamentale mantenere un dialogo sincero, aperto e rispettoso, tutto si affronta in due! Il Sole va in Bilancia il 23, sotto una Luna vostra grande amica: cercate nuovi spazi per la professione e nuovi interessi, dovete ampliare gli orizzonti; i giovani cerchino opportunità all’estero. INCONTRO SÌ: C’è un Gemelli, lontano ma così vicino, potreste quasi toccarlo…

Oroscopo Branko Gemelli

Ancora una volta – esattamente venerdì 22, all’ora del tramonto – la Luna vi provoca e voi rispondete con un’altra delle vostre provocazioni, proprio non riuscite a trattenervi. Quando il vostro Mercurio è un po’ così, date di matto. Cercate di evitare, sarebbe davvero un peccato creare adesso degli attriti il 23, quando il Sole diventa stupendo, s’innamora di voi e delle vostre movenze leggere. Marte conferma che siete molto sexy, anche Venere vi è amica. Continuate a pensare che cercate solo un’avventura? Saturno dice che non è vero, che avete solo paura. INCONTRO SÌ: C’è un segno che non vi dirà mai di no, il Leone.Vi pare una conquista da poco?

Oroscopo Branko Cancro

La stagione della Bilancia inizia nel fine settimana, proprio quando la Luna diventa seria e dura in Capricorno. Scontrarsi frontalmente non serve, meglio una ritirata strategica nel vostro carapace da granchio, lì è casa vostra, sarete al sicuro anche da imprevedibili scenate dei familiari – per caso hanno ragione ad accusarvi di essere gelosi senza un vero motivo? Il Primo quarto, venerdì 22, vi porta un’offerta di lavoro; non dovete accettarla, se non vi va, ma neanche rifiutare senza ragionarci. Lo stress è alto, coinvolge il fisico, dormite male. Calmanti naturali. INCONTRO SÌ: Scorpione, è come un lago di notte, scuro e misterioso. Ma anche un Acquario…

Oroscopo Branko Leone

Il Primo quarto, venerdì 22, è una scommessa già vinta, anche in amore. Ne avrete la riprova nel weekend, quando il Sole va in Bilancia e conferma che avete fatto centro! Anche se Giove vi trascura e Urano prepara imprevisti, Venere vi fa brillare come un sole estivo, siete oggetto di occhiate piene di attrazione e di promesse, potete scegliere fra tante offerte. Dovete, invece, essere un po’ più attenti sul lavoro, non ci sono minacce dirette, ma siete così concentrati su voi stessi e sulla vita sentimentale che potreste trascurare qualcosa d’importante. INCONTRO SÌ: Cancro o Bilancia? Sfogliate la margherita dell’amore, avrete la vostra risposta.

Oroscopo Branko Vergine

La settimana si apre e si chiude con un certo malumore, forse eccessivo.Venerdì 22 c’è l’ultimo cambio di Luna difficile. La vostra famiglia parla, perché non rispondete? Sabato 23 inizia una nuova fase, il Sole va in Bilancia dove già si trova Marte, nel cielo ci sono meno contrasti, approfittatene – c’è una bella Luna d’amore – invece di guardare solo ai piccoli guai di casa vostra, lo dicono da tempo Urano e Giove, il vostro successo è altrove, all’estero, là sapranno apprezzarvi come meritate. Investimenti fortunati e fruttuosi, mettete il gruzzolo al sicuro. INCONTRO SÌ: Siete confusi fra i vicini di segno, Leone per un verso, Bilancia per l’altro, dovete scegliere…

Oroscopo Branko Bilancia

Il Primo quarto di Luna in Sagittario, venerdì 22, vi rivela che siete amati. Il 23 inizia la vostra stagione, peccato quella Luna un po’ fredda. Concedetevi di più ai vostri familiari, c’è chi sente la vostra mancanza. Avete dato già tanto, ma a qualcuno non basta, siate più presenti. Tra l’altro proprio da quella parte può arrivare un aiuto consistente per la vostra attività, per un progetto a cui tenete molto. L’amore è splendente, romantico, eccitante, da quanto tempo non vivevate una storia così? Poi sta a voi farlo durare. INCONTRO SÌ: Un pazzo Gemelli, un fugace Acquario, ma ,perché no, anche un bel Toro!

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 22 il Primo quarto vi serve sul piatto un affare interessante. Siete tentati, ma diffidate, negli ultimi mesi vi siete già scottati, ora volete garanzie. Saturno è amico e vi protegge, vi mette in guardia, ma stavolta puntateci qualcosa, se a naso v’interessa, sentite il parere di un socio giovane. Forse state rimuginando troppo, le stelle alle spalle vi mettono sulla difensiva, prima o poi dovete muovervi. Questo vale anche in amore, il momento giusto potrebbe essere nel fine settimana, c’è una Luna complice e resiliente, e inizia il vostro caro autunno. INCONTRO SÌ: Fratello Cancro, sorella Vergine, volete venire con me? Conosco un gioco che vi piacerà…

Oroscopo Branko Sagittario

Scagliate la vostra freccia venerdì 22, quando si forma il vostro Primo quarto di Luna: ci sono buone possibilità di cambiare, almeno in parte, il vostro destino, se lo volete. Coltivate le relazioni, sono quelle che aprono nuove strade. Il 23 finalmente il Sole diventa amico, raggiunge Marte in Bilancia, sarà amore! Nascono nuovi incontri eccitanti e molto sexy, vi sentite di nuovo liberi di scatenarvi e di godere, avete anche Venere in groppa, centauri senza freni, chi vi può mettere le briglie? Veramente qualcuno c’è, sono i vostri cari, Saturno vuol sistemarvi… INCONTRO SÌ: Folle come un Ariete o solido come un Capricorno? A voi la scelta, sarà comunque amore!

Oroscopo Branko Capricorno

La vostra Luna di settembre nasce subito prima dell’equinozio, preceduta da un Primo quarto che, pur non negativo, vi mette agitazione, preannuncia una battaglia che vi vede protagonisti nel lavoro. Sole e Marte in Bilancia del resto occupano il settore del successo, voi siete preparati, avete Giove, Urano e pure Saturno dalla vostra parte, potete ottenere molto anche se ci sarà da lottare. L’amore resta piacevole, caldo, probabili colpi di fulmine nel weekend per chi è ancora solo, possibile un incontro che vi tocca nel profondo, come si evolverà, dipende da voi… INCONTRO SÌ: Siete pazzi di un Toro, ma non escludete a priori una Bilancia, con questo Marte si scatena.

Oroscopo Branko Acquario

Sono sette giorni molto significativi per voi, che iniziano venerdì 22 con uno splendente Primo quarto in Sagittario, che vi porta amicizia e amore, nonostante la Venere in Leone. Meglio le nuove coppie; quelle di lunga data però sono aiutate da Marte passionale e dal Sole, che assume un angolo amico dal weekend. L’equinozio vi porta vantaggi e aperture che vengono da lontano, accettate un viaggio di lavoro o un’offerta che viene dall’estero, è il momento di sfruttare il vostro spirito cosmopolita, non chiudetevi in un orticello… INCONTRO SÌ: Ora è il momento di riscoprire un Gemelli o un Sagittario, vanno bene entrambi.

Oroscopo Branko Pesci

Il Primo quarto in Sagittario, venerdì 22, mette il dito in un punto sensibile, la vostra carriera. Mercurio in Vergine vi rende insicuri e troppo suscettibili, evitate le reazioni eccessive, avete ottime carte in mano, potete e dovete giocarvele, chi vi conosce bene conserva intatta la stima nei vostri confronti. L’equinozio vi porta buonumore e ottimismo, accogliete i saggi consigli di una “vecchia volpe” che avete accanto, sia nella professione che in amore, dovete impostare anche con la persona amata un dialogo razionale, a volte i vostri messaggi non verbali sono criptici. INCONTRO SÌ: Pazzi per un Toro, ma non dovete sottovalutare un Capricorno…