Paolo Fox Oroscopo 2019: 4 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta televisiva a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo oggi venerdì 4

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto televisivo de I Fatti Vostri. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In questo fine settimana ti invito alla prudenza. In amore ci sono state già delle perplessità e in qualche caso ci sono state diverse discussioni piuttosto pesanti da superare. Anche se ami tanto una persona non la vedi perchè sei lontano fisicamente e con la testa.

Sabato e domenica saranno giornate da tenere sotto controllo: già questa sera qualcuno registrerà un lieve calo.

Oroscopo Toro

Questo fine settimana è in crescendo e sono contento di poter dire che se ci sono stati dei problemi all’inizio della settimana, adesso si potrà recuperare. Sabato e domenica saranno giornate migliori un pò per tutto.

E’ un periodo in cui ti senti incompreso: questo perchè alcune persone si erano abituate a vederti molto tranquillo, sempre pronto ad accettare gli eventi. Adesso invece vorresti mettere in discussione ogni cosa.

Oroscopo Gemelli

Sei una persona molto forte, anche molto battagliera, quindi è normale che in questi giorni tu voglia fare delle discussione importanti; vuoi chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Gli inizi di Settembre sono stati pensati per il lavoro e per l’amore ma ora piano piano le cose tornano a tuo favore. Anche chi ha cercato di fermarti sarà bloccato.

Oroscopo Cancro

Approfitta di questa giornata se devi parlare di questioni importanti: sabato e domenica sarà meglio gettare la spugna, soprattutto se intendi parlare di questioni rimaste in sospeso. Questa sera non fare le ore piccole.

Spesso ti senti stanco e quanto ti senti stanco risenti di fastidio allo stomaco. Cerca di curare un pò di più l’alimentazione.

Oroscopo Leone

I sentimenti saranno premiati soprattutto se intendi rivelare il tuo amore: sei sempre molto tenero e generosa nei confronti delle persone che ami ma sai essere anche un pò vendicativo e freddo quando capisci di essere stato ingannato. Ottobre sarà un mese che farà da spartiacque, nel senso che metterà da una parte tutte le situazioni inutili e dall’altra tutte quelle importanti.

Non escludo che tu debba compilare una sorta di lista di persone che ti vogliono bene e persone che invece vanno allontanate.

Oroscopo Vergine

Questo venerdì riporta alla luce una grande energia. La Luna è dissonante ma da stasera e fino a domenica hai la possibilità di recuperare un discorso d’amore, di sentirti meglio; torneranno le emozione legate al quotidiano ma in maniera più positivo.

Da questa sera puoi recuperare anche energia fisica: tutto è un miglioramento.

Oroscopo Bilancia

Questa di venerdì è una giornata che parte bene ma nel pomeriggio e in serata potrebbe arrivare qualche piccolo fastidio. Sabato e domenica registro un rallentamento, potresti avere un problema fisico, un problema nel rapporto con gli altri.

Se posso darti un consiglio, con un Saturno dissonante è meglio fare le cose con calma. Sabato e domenica attenzione alle provocazioni.

Oroscopo Scorpione

Se nel lavoro hai allontanato qualcuno alla fine della primavera, o agli inizi dell’estate, adesso devi fare retromarcia. Qualcuno ti chiederà di tornare sui tuoi passi; sabato e domenica saranno giornate importanti, interessati, dal punto di vista delle relazioni con gli altri.

Chi ha vissuto un grave problema familiare ad Agosto ancora ne risente. Questo fine settimana ti farà recuperare a livello psicofisico.

Oroscopo Sagittario

Questo fine settimana annuncia un’emozione in più: arriverà nella tua vita di un elemento di fortuna che dovrai cercare di cogliere al volo. In questi giorni abbiamo un bel cielo per quanto riguarda le questioni di lavoro anche se persistono alcuni problemi di carattere relazionale.

Potresti essere arrabbiato con un capo, con alcuni soci. In vista ci sono molti nuovi progetti, anche a livello sentimentale.

Oroscopo Capricorno

Devi fare una scelta di lavoro che ti sta preoccupando un pò: l’esito però non sarà drammatico, anzi ti aprirà nuova porte. Chi è un imprenditore, chi ha qualche soldo in più potrà ottenere qualcosa di meglio.

Nel 2020 chi lavora come dipendente avrà un’offerta a cui pensare. Sabato e domenica saranno giornate con la Luna nel segno. Ma l’amore resta ancora pieno di problemi!

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana vedo un oroscopo migliore! L’amore non mancherà: avrai sempre il coraggio di rivelarti ed aprirti alla persona che ti interessa.

Saturno in questo momento è l’organizzatore della tua vita: spesso e volentieri ti troverai di fronte alcuni problemi, di lavoro ed affettivi, che dovrai risolvere il prima possibile.

Oroscopo Pesci

Questa è una giornata un pò pesante per quanto riguarda i rapporti con gli altri: c’è una situazione di grande stanchezza che devi cercare di colmare perchè dal punto di visto psicofisico ti trovo un pò affaticato.

Certe questioni legali rimaste in sospeso avranno una buona soluzione da Dicembre: ci saranno belle novità. Cerca di non fare le ore piccole.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!