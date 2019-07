Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 26 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: venerdì 26 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 26 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Di solito si è portati a pensare all’estate come a un periodo di totale relax, ma credo che in questo periodo non sia facile ritrovare una grande tranquillità. Specialmente per quanto riguarda i rapporti con gli altri, c’è qualcosa da rivedere.

Sarà più complesso capire da che parte andare, quali scelte da fare. Ecco perchè questo fine settimana comporta qualche rischio, ma solo nei rapporti che hanno già vissuto seri problemi in passato. Ricordo che Agosto ti darà la possibilità di ricostruire un’unione.

Oroscopo Toro

Questa Luna nel segno in ottimo aspetto a Saturno porta una maggiore consapevolezza delle proprie idee: da questo punto di vista ci sono novità soprattutto per quelli che vogliono cambiare radicalmente la propria vita! Il fine settimana porta consiglio.

Raccomando un pò di prudenza ora che arriva Agosto, perchè molti di voi dovranno rivedere alcune scelte, alcuni termini di un contratto, di una collaborazione di lavoro.

Oroscopo Gemelli

Con la Luna che sta per entrare nel tuo segno, questo fine settimana si annuncia importante: il Sole è già attivo e Mercurio lo sarà da domenica! Le conoscenze e i contatti si rafforzano! In questo momento puoi fare molto per te stesso e per gli altri. Con tanti pianeti in buono aspetto, ogni occasione è quella giusta per vivere nuove esperienze.

Sabato e domenica si può dare qualcosa in più a livello sentimentale, opportunità in vista per chi non si chiude in casa.

Oroscopo Cancro

In questo fine settimana primeggia l’amore e mi auguro che tu abbia sempre un buon riferimento sentimentale. Di solito ti innamori sermone di persone un pò difficili da raggiungere: stranamente provi più piacere nel frequentare persone che sfuggono e che creano qualche difficoltà piuttosto che persone che ti ricambiano al primo colpo, che sono troppo accondiscendenti!

Il fine settimana aiuta ad essere più sensuali e anche più emotivi.

Oroscopo Leone

Questa di venerdì è una giornata un pò sottotono per te che non accetti mai ruoli secondari ma vuoi sempre essere protagonista! In generale questo è un periodo in cui se ci sono problemi d’amore o di lavoro con soci e collaboratori, non bisogna alzare la voce, non puoi pretendere la definizione di alcuni rapporti nel giro di poche ore.

Questa non è la giornata migliore per mettersi contro qualcuno. Mi sento di suggerirti cautela anche nelle relazioni di tipo sentimentale.

Oroscopo Vergine

Ogni occasione deve essere gestita al meglio: questa di venerdì è una giornata importante, da sfruttare, poiché sabato e domenica potrebbe esserci un piccolo calo di energia. Ma questo è normale perché il periodo porta talmente tante cose da fare che è difficile amministrare tutto con ordine.

Sarà inevitabile vivere un ,omento di grande fatica, di rallentamento: così, da stasera fino a domenica, bisogna essere prudenti.

Oroscopo Bilancia

In questo venerdì pare che le relazioni non abbiano la priorità! Piano piano stiamo superando quella fase di tensione che riguarda anche il lavoro: credo che qualcuno abbia dovuto digerire o un rospo o comunque abbia vissuto una crisi. Sabato e domenica saranno giornate che portano qualche tensione, qualche problema. Se nei giorni passati ci sono già state incomprensioni, bisogna stare doppiamente attenti.

Per fortuna ci avviamo verso un Agosto che porta amore e tranquillità sul lavoro. Bisogna pazientare un pò. Chi ha un’attività che non ama, per ora deve mantenere quello che c’è. Chi da poco ha cambiato ruolo, potrebbe anche avere qualche dubbio e rallentamento.

Oroscopo Scorpione

Per te è un attimo diventare pessimista e pensare che tanto certe cose non siano più recuperabili! E siccome già da qualche giorno senti questa pesantezza addosso, il consiglio che devo darti è di passare oltre! Oltretutto, sabato e domenica saranno giornate migliori, però devo essere sincero: i rapporti troppo difficili, troppo tormentati, sia in amore che sul lavoro, sono arrivati ad un punto di non ritorno!

Chi chiude definitivamente una porta, difficilmente la riaprirà! In questi giorni sei particolarmente caustico e nervoso e questo è sotto gli occhi di tutti!

Oroscopo Sagittario

E’ un momento importante per tutti quelli che hanno avuto problemi personali e di salute: in qualche modo stanno arrivando soluzioni e risultati. I blocchi vissuti nel recente passato sembrano oramai superati.

In questo venerdì chiedo solo di non stancarsi troppo, perchè da stasera fino a domenica è probabile che ci sia un piccolo calo dal punto di vista dell’energia, delle prestazioni. E’ un calo che non dovrebbe riguardare l’amore. Fai solo attenzione alle parole!

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana devi fare solo quello che ritieni opportuno! Il tuo è un segno sempre molto motivato e al momento abbiamo stelle importanti per quanto riguarda le decisioni da prendere. Entro Ottobre – Novembre avrai qualcosa in più! E poi bisogna ricordare che Saturno nel tuo spazio zodiacale porta una grande fermezza e soprattutto una buona volontà d’azione.

Hai voglia di fare qualcosa in più, di entrare in nuovi progetti. Favorito chi vuole mettersi in proprio. Non scoraggiarti!

Oroscopo Acquario

L’amore non sembra affatto convincente! Magari sei tu a non essere convinto di un certo rapporto. Nei casi migliori, anche se c’è una grande passione, ci sono conflitti esterni con genitori e parenti che possono creare difficoltà. Evidentemente in famiglia è cambiato qualcosa, c’è bisogno di più tempo per fare le cose oppure le responsabilità sono aumentante. Quindi c’è qualche problematica più forte.

Le relazioni nate per gioco e quelle perennemente in bilico, possono conoscere un dentro o fuori definitivo entro la prima metà di Agosto. Vivi una fase di transizione non semplice da gestire.

Oroscopo Pesci

A volte cerchi rapporti difficili, complicati: sono quelli che ti fanno innamorare di più! Ad esempio, nei rapporti col segno dei Gemelli si discute spesso perchè si ha una natura di base diversa, però alla fine si sta insieme per anni! Le storie con persone della Vergine che teoricamente sarebbe un tuo antagonista, alla fine riescono a portare maggiore sicurezza.

E’ un segno che in qualche modo offre quel rigore che a volte non riesci ad applicare nella tua vita perchè ti piace navigare ai confini con la fantasia. In questo momento, però, qualsiasi sia il segno di riferimento, avresti bisogno di certezze.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!