Paolo Fox, Oroscopo 2 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Purtroppo, dobbiamo dire che gli ultimi tempi, anzi gli ultimi due anni sono stati pesanti, quindi non si può improvvisamente volare alti se si hanno tante zavorre sulle spalle! Queste zavorre, a seconda dell’età e delle difficoltà di ognuno, potrebbero essere di carattere amoroso o economico. Nel lavoro c’è qualche intralcio ma piano piano avremo qualcosa di più.

Oroscopo Toro

Di solito sei molto geloso e diventi ancora più possessivo quando senti che qualcosa non va! Ora non é detto che tutte le relazioni siano in crisi, però é probabile che in questo periodo tu non senta quell’ardore, quella volontà di grande amore che dovrebbe esserci anche da parte del partner. Quindi, non ti senti ricambiato oppure c’é davvero una certa freddezza di base, una lontananza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Voglio ancora una volta ricordarti che tra i segni protagonisti del 2021 ci sono i segni d’aria! Quindi, questa notizia coinvolge direttamente il tuo segno. E soprattutto se ci sono innovazioni in corso, se devi portare avanti un progetto di lavoro, piano piano si recupera. Da metà Dicembre agli inizi di Febbraio é il periodo più produttivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai per liberarti di un peso: dalla seconda metà di questo Dicembre in poi sarà come togliersi un paio di scarpe strette! Intanto, questa giornata parla di emozioni, parla di una Venere favorevole: é probabile che tu possa vivere una nuova storia ma anche che tu possa avere una riconferma sentimentale.

Oroscopo Leone

Questo é un momento in cui il lavoro e i soldi contano più di tutto il resto! E non é certo perché tu sia un segno avido, che cerca sempre la ricchezza, anzi semmai può cercare il potere! Al momento, però, anche le persone che hanno un certo potere sono un pò in crisi. Se c’é un gruppo di cui magari si é protagonisti o capi, si può sfaldare!

Oroscopo Vergine

Sta per arrivare un contesto astrologico decisamente importante, però come ho già spiegato 24 ore fa, queste sono stelle sottotono almeno fino a mercoledi. Sei stanco e probabilmente molto agitato, per cui il consiglio che devo darti é quello di fare solo le cose a cui tieni.

Oroscopo Bilancia

Puoi contare su una giornata abbastanza interessante anche se resta sempre questa opposizione di Marte che purtroppo da diverse settimane sta dando dei fastidi psicofisici, del nervosismo. In ogni modo hai tutta mia comprensione perché se guardo le stelle degli ultimi mesi devo dire che é stato molto difficile andare avanti.

Oroscopo Scorpione

In questo momento non dovresti rifutare l’amore, anzi sarebbe il caso di essere un pochino più espliciti e determinati. Di solito sei un segno che tiene dentro di se certe emozioni, e a volte quando sei innamorato di una persona anziché mostrarti molto dolce e comprensivo diventi l’opposto, diventi piuttosto polemico!

Oroscopo Sagittario

Avranno una conferma in più tutti coloro che lavorano part-time. Certo, questo é un periodo difficile per le situazioni professionali, però tu hai una marcia in più perché se non ci sono limiti nel tuo oroscopo personale bisogna ricordare che se il segno dei contatti, degli accordi.

Oroscopo Capricorno

Questa tua sensazione nasce dal fatto che spesso quando fai le cose non sei facilitato. Se ci sono persone che riescono subito ad arrivare alla meta, tu sai benissimo che ci metti più tempo. Ricorda però che questa gradualità nel raggiungere traguardi non è affatto negativa, perché rispetto agli altri tu resti una persona molto più saggia, molto più forte.

Oroscopo Acquario

La confusione regna sovrana ma é normale che sia cosi! Si dice che le persone che hanno molta creatività siano estremamente confusionari. Ora stai vivendo un caleidoscopio di emozioni! E le prossime 2-3 settimane non saranno facili perché ora devi rinunciare a tutto quello che non ti interessa a favore di tutto quello che ti piace.

Oroscopo Pesci

Tu non disdegni mai le emozioni ma a volte le relazioni sentimentali nascono in momenti di grande confusione. In questo periodo é come se avessi la possibilità di portare avanti una storia senza crederci davvero, oppure, se hai vissuto una separazione non riesci a capacitarci di quello che succede: e in entrambe di queste situazioni c’e’ confusione!

