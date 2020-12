Paolo Fox, Oroscopo 1 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox, Oroscopo oggi: martedì 1 dicembre 2020

Martedì 1 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata parte con una grande energia! Sono molto contento che tra un paio di settimane arrivi questa grande carica, questa grande volontà di rimettersi in gioco, perché ormai da quasi due anni stai aspettando questo momento di riscossa! E’ chiaro che non voglio creare illusioni, il fatto che ci sia una nuova stagione positiva a livello astrologico significa che si riparte, poi ovviamente bisogna capire da dove e soprattutto quali sono i contenziosi ancora aperti. Per quanto riguarda i sentimenti sono fiducioso!

Oroscopo Toro

Nelle prossime due o tre settimane dovrai mettere in chiaro alcune questioni di famiglia e soprattutto d’amore. Dunque, le maggiori problematiche potrebbero averle tutti quelli che hanno una storia complicata o magari sono profondamente innamorati di una persona che per vari motivi adesso é lontana. Il fatto che ci sia questa lontananza non aiuta un segno come il tuo che ha sempre bisogno della presenza di una persona cara al proprio fianco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna molto interessante! Ricordo che questo é il segno della creatività, della forza, della lungimiranza: ed é proprio in questo senso che ti invito a guardare con attenzione tutto quello che può capitare nel corso dei prossimi giorni. Tutte le situazioni che nascono o che ripartono in questo periodo promettono bene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tra due settimane saluterai finalmente Saturno e Giove in opposizione: giorno più giorno meno avremo questa liberazione! Quindi, il 2021 sembra essere un anno importante e sarà ancora più bello per tutti coloro che hanno seminato bene nel passato. Sono convinto di sfondare una porta aperta se dico che gli ultimi due anni sono stati veramente faticosi!

Oroscopo Leone

Dal punto di vista familiare e amoroso deve colmare qualche lacuna! Qui non ci sono tante problematiche che riguardano le storie nate da poco, ma é probabile che riguardino le storie in piedi ormai da tempo. Quindi, in famiglia e nelle relazioni più complesse ci vuole molta attenzione! Raccomando di stare attenti anche ai nuovi amori non perché siano pericolosi ma perché possono nascere con mille buoni propositi, ma in questo periodo sei preso da altro.

Oroscopo Vergine

Ti trovi dover far fronte a qualche problema economico o lavorativo: anche se sei bravo, anche se ti viene riconosciuto un merito, pare che ci siano invidiosi o comunque persone che in questo periodo non accettano un tuo miglioramento. Questo inizio di settimana é un pochino pesante e almeno fino a mercoledì devo includere una sorta di fatica che spesso si riversa sullo stomaco, sull’intestino, che sono tuoi punti deboli storici.

Oroscopo Bilancia

Sta per arrivare un nuovo orizzonte! L’ho scritto anche nel mio libro: sono convinto che il fatto di non avere più Saturno e Giove contrari, tra un paio di settimane, più precisamente dal giorno 20, dia uno spazio importante al tuo segno, una visuale ampia che dovresti iniziare fin da adesso a controllare.

Oroscopo Scorpione

In questi giorni puoi renderti conto di quanto sia importante un amore! Questa bella Venere ha il potere di risvegliare la passione ma anche di illuminare gli angoli ombrosi bui della tua vita. Se una storia non va, ora puoi accorgertene. In ogni modo sei tu a fare il bello e il cattivo tempo: anche se una storia é stata trascurata, si potrà recuperare. Con questa Venere ti raccomando anche di fare qualcosa di più per il lavoro, dove ci sono prospettive interessanti!

Oroscopo Sagittario

Puoi contare su Sole e Mercurio attivi! Questi due pianeti in astrologia rappresentano la voglia di fare, di mettersi in gioco. E anche se tu non sei proprio il tipo che si muove dietro le quinte perché vuoi sempre stare al centro del palcoscenico, ora per vari motivi molti percorsi si sono bloccati.

Oroscopo Capricorno

Stai veramente facendo molto: di recente ho ricordato che nelle varie gare che ci sono in giro, anche nei reality in televisione, molti vincitori sono del tuo segno! Sei sempre nei primi tre posti in classifica e nonostante un anno faticoso sei uno dei segni più valorosi.

Oroscopo Acquario

Hai talmente tante idee per la mente che in qualche modo devo rassicurare questo tuo segno ma anche pregarlo di non fare scelte azzardate! Infatti, anche se stiamo per arrivare ad un anno ottimo, perché Giove e Saturno saranno con te, nelle prossime tre settimane dovrò metterti in guardia da strapazzi, da esagerazioni, da atteggiamenti molto critici che potresti avere nei confronti di tutti.

Oroscopo Pesci

Stai vivendo una situazione molto particolare: io non vedo tanta tranquillità a livello sentimentale perché è vero che Venere é favorevole ma propone amori non ancora testati! E soprattutto, se in passato ci sono state divergenze, questa é una Venere che non permette di perdere l’amore anche nei confronti di una persona che si é allontanata, che ti ha tradito.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!