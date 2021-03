Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 17 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Penso che questa sia una giornata piuttosto importante perché piano piano si recupera terreno. Devo ricordare che da sabato sera il Sole sarà nel tuo segno e questo é un indice di forza, perché sai che non sei stato in perfetta forma, sai che nelle ultime settimane ti sei anche agitato molto. In realtà il tuo é un segno molto ribelle ma al momento sta avendo la netta sensazione di avere persone che lo bloccano, di vivere situazioni che non é possibile eliminare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’é una buona notizia perché Venere, é sempre in ottimo aspetto, ed entro due mesi sarà addirittura più forte. Segno evidente che le conoscenze che si fanno in questo periodo potranno diventare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Giove e Saturno in buon aspetto, prima o poi arriverà una buona occasione ma ci sono giornate in cui sei molto emotivo, in cui sei molto nervoso, in cui potresti addirittura non avere il massimo delle energie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Certo e’ che la cosa più importante da fare in questo periodo sarebbe definire meglio certe storie d’amore capire senza fare inutili vittimismi, senza volersi sentire per forza pessimistico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Andrà un pò meglio ma in queste 24 ore, se ci sono dei problemi di lavoro o di famiglia se da tempo stai cercando di rimandare una discussione, penso che dovrai fare buon viso a cattivo gioco e affrontare anche un momento di grande nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo é un periodo in cui puoi anche concludere buone trattative. Nonostante voglio darti quattro stelle di forza soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico, la cosa che mi piace un pò meno é la vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Spero che 24 ore fa non sia successo qualcosa di spiacevole in termini di contatti con gli altri perché sembra proprio che tu abbia iniziato la settimana discutendo, non dico litigando ma comunque entrando in competizione, in conflitto con le alcune persone attorno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’é ancora una bella carica di energia! Grazie alla tua capacità potresti anche avere sostituito qualcuno o avere avuto una conferma nel lavoro. Purtroppo, non é un cielo importante per quanto riguarda i grandi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La cosa importante da fare ora é quella di fermarsi, cosa assurda per te che sei sempre in movimento! Già da una decina di giorni avrai notato che sei un po’ fiacco poi io ricordo sempre che nell’oroscopo ci sono le cosiddette giornate test.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei fiducioso e pieno di grandi progetti in un mercoledì che nonostante non porti una grande energia può comunque condurre verso lidi più sicuri. Venere e Mercurio sono in aspetto interessante: chi ha la fortuna di avere un grande amore si sente veramente al massimo perché guardando il lavoro c’é tanta stanchezza ma soprattutto troppi rallentamenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Specialmente al mattino può esserci un momento di grande stanchezza determinato da una Luna contraria che puo’ affaticare. Quindi, c’é da dire che nonostante questo sia un oroscopo importante, hai comunque mille dubbi! Qualsiasi cosa tu stia tentando di fare in questo periodo sembra sempre da rimettere in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Se l’amore non é gestito bene, se non dimentichi i torti subiti o se non hai la certezza di stare con la persona giusta, avremo ancora questo andamento altalenante! Devi chiederti che cosa desideri e se alcune persone attorno a te restano importanti nella tua vita oppure se è il caso di cambiare.

