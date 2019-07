Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 17 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: mercoledì 17 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 17 luglio

Oroscopo Ariete

Finalmente una fase di recupero! Questa parte centrale della settimana mi sembra migliore rispetto all’inizio; molti hanno discusso e vissuto delle piccole perplessità nei rapporti sentimentali e sul lavoro, ma ora il cielo si rischiara!

Mercoledì e giovedì sono giornate importanti anche per quanto riguarda i contatti, i viaggi. E se c’è stata tensione in amore, ora si può finalmente trovare una parola d’accordo!

Oroscopo Toro

Tra questo mercoledì e domenica avremo stelle un pò scomode! In questo momento direi di valutare con molta attenzione tutto quello che sta accadendo nella tua vita soprattutto a livello sentimentale, perchè possono nascere piccoli conflitti. Sono dei piccoli temporali che annunciano una tempesta! Ma solo nei casi in cui ci sia una grave carenza sentimentale.

Tutte le relazioni un pò a rischio dovrebbero chiarire come stanno le cose entro il 25 del mese, onde evitare qualche conflitto maggiore nel mese di Agosto!

Oroscopo Gemelli

Bisogna che i tempi maturino! Da Novembre molti di voi avranno finalmente un pò di libertà nella vita, ma al momento ci sono ancora molti conflitti che possono essere lavorativi, burocratici ed anche sentimentali! Se c’è stata una crisi nel rapporto non bisogna dimenticare che l’amore è fatto anche di piccole sfumature.

Non è detto che tu sia stato privato di qualche attenzione ma è probabile che ci sia stata qualche defezione. Una persona che fino a ieri era di riferimento, ora non lo è più!

Oroscopo Cancro

Quando una persona del tuo segno rivela i propri sentimenti non è solo perchè vuole fare piacere alla persona amata, ma anche perchè in qualche modo cerca di convincersi che l’amore è presente! Insomma, il fatto di voler avere sotto gli occhi la tua passione, di farla presente a tutti, potrebbe persino rappresentare un problema: devi dichiarare un amore per crederci ancora!

Se la persona amata non reagisce come dovrebbe, potresti anche cambiare idea, valutare un amore in maniera diversa. Qualche preoccupazione di troppo andrà scomparendo via via che ci avviciniamo al fine settimana!

Oroscopo Leone

Tra questo mercoledì e venerdì i tuoi pensieri non saranno completamente seguiti dalla persone che hai attorno. Non posso escludere qualche piccolo problema da risolvere, forse anche semplicemente una tensione da superare.

Sono tre giornate fastidiose e forse anche un pò depotenziate per cui attenzione a livello fisico perchè lo stress può creare qualche brutto scherzo. In amore, sarà meglio rimandare eventuali incontri a sabato!

Oroscopo Vergine

In questi giorni devi tentare un recupero: tra Aprile e Maggio scorso ci sono stati momenti di grande difficoltà anche a livello fisico. C’è chi magari ha vinto una sfida ma poi ha vissuto una sorta di crollo e ha dovuto far ricorso alle cure del caso! Ecco perché la cosa più importante da fare ora è ritrovare tempra ed energia per vivere al meglio le buone indicazioni delle stelle!

Progetti importanti già da questa estate: molti possono pensare ad un accordo matrimoniale, a rendere ufficiale una storia ufficiosa!

Oroscopo Bilancia

Avresti proprio bisogno di un appoggio più forte a livello sentimentale! Posso dividervi in due categorie: ci sono quelli che hanno un amore bellissimo ma che in questi giorni hanno la testa altrove, sono lontani dalla persona amata e la sentono più difficile da raggiungere e poi ci sono quelli che invece non hanno un amore o addirittura devono mettere a posto un contenzioso aperto nel passato.

Si può tornare a discutere con un ex. Usa prudenza!

Oroscopo Scorpione

Questo non è un periodo difficile, però nelle relazioni di lunga durata sembra quasi di vivere una profonda amicizia più che una grande passione. Devo mettere in guardia perchè l’inizio di Agosto sarà un pò pesante soprattutto per tutti quelli che hanno delle difficoltà sul lavoro.

Ti sembra di avere fatto un passo indietro, però in questi giorni o almeno fino alla fine dell’anno sarà meglio accettare quello che c’è piuttosto che fare gli schizzinosi o rinunciare a qualcosa che invece potrebbe essere improntate anche l’anno prossimo.

Oroscopo Sagittario

E’ chiaro che la felicità arriva quando riesci a fare quello che desideri. Purtroppo però a volte ci sono convenzioni e regole da rispettare. Per esempio, chi desidera avere più amori contemporaneamente, inevitabilmente va incontro a qualche difficoltà.

Convivere con una persona del tuo segno può essere l’esperienza più piacevole del mondo ma bisogno lasciare sempre aperta una porticina perché necessità sempre di ulteriori garanzie, di conferme per la vita! In ogni modo, al momento le relazioni con gli altri sono favorite!

Oroscopo Capricorno

Sperimentare nuovi progetti è sempre molto importante ma tu non fai come altri segni, non sei pronto all’azione dall’oggi al domani, devi riflettere bene su quello che desideri e che vuoi attuare. Da Settembre avrai stelle molto importanti che potrebbero rappresentare un grande cambiamento.

Sabato e domenica saranno giornate di grande influenza un pò per tutto, mentre in questi tre giorni che precedono il weekend saranno favoriti i rapporti con gli altri. Nonostante ciò, in amore c’è qualcosa che non funziona oppure devi ancora digerire un pò problema del passato.

Oroscopo Acquario

Tutte le relazioni che di recente hanno mostrato la corda e tutte le convivenze nate da poco sono un pò a rischio! E anche nei rapporti di lunga data possono evidenziarsi problemi spinosi da qui al 7 Agosto. Quindi, la cosa che devo chiederti è di fare le cose con calma.

In particolare tra questo mercoledì e venerdì devi fare solamente ciò che desideri evitando piccoli conflitti che possono nascere anche in amore. La realtà è che anche chi vive una grande storia, in questi giorni è un pò in conflitto con se stesso!

Oroscopo Pesci

Spero che l’amore sia tornato nella tua vita! Credo proprio di si, vista l’importanza delle ultime settimane. E sabato e domenica avremo anche la Luna nel segno! Per una persona del tuo segno l’amore è sempre molto importante: anche perchè chi pensa sempre al lavoro o alle questioni pratiche poi sta male. Al momento i sentimenti sono un grande riferimento per te, specie dopo la crisi avuta tra Dicembre e Gennaio scorsi.

Bisogna ritrovare serenità! Spesso nella tua esistenza hai a che fare con Gemelli e Capricorno, ma purtroppo i rapporti con questi segni possono portare qualche dubbio di troppo!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!