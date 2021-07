Paolo Fox, Oroscopo di oggi: lunedì 26 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata invita ad essere molto speranzoso per quanto riguarda il futuro! Ricordo che non abbiamo piu’ le grandi tensioni planetarie degli ultimi due anni. E’ vero anche che bisogna recuperare terreno, pero’ ci vuole tempo!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se ci sono stati problemi dal punto di vista sentimentale bisogna capire che cosa é accaduto nel corso delle prime tre settimane di Luglio. Perché c’é stato un cielo molto conflittuale e ritengo che molti di voi, pur amando molto il partner, a volte abbiano dovuto discutere. O magari riflettere bene su alcune questioni irrisolte che riguardano la famiglia e il denaro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

SI parte in maniera molto agitata e devo dire che con Luna e Venere particolarmente dissonanti. Queste due giornate sono fonte di qualche piccolo momento di disagio e potresti anche sentirti un po’ fuori gioco, messo da parte. Questo significa che nel lavoro e in amore ci vuole un po’ di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In queste prime due giornate della settimana puoi ritrovare una buona grinta. 48 ore che fanno da preludio ad una settimana in cui meriti un primo posto in classifica, non tanto perché ci sono già delle soluzioni quanto perché sei pronto a trovarne in vista dell’autunno!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non devi abbatterti se in questi giorni c’é qualche rallentamento: avevo già spiegato che alcune questioni di lavoro avrebbero potuto creare piccoli problemi! In questo periodo sei un po’ in contrasto persino con te stesso, nel senso che non vuoi fare meno di quello che hai fatto negli ultimi anni e se ti propongono una nuova sfida hai paura di non superare l’ostacolo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ora i segni prediletti di questa settimana e di tutto questo periodo c’é il tuo segno! Quindi, tutti quelli che hanno un’attività in proprio o che aspettano certe risposte, o già hanno avuto delle conferme oppure potrebbero averle a breve.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Devi cercare di concentrare tutte le cose che vuoi fare tra questo lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì potrebbero essere giornate sottotono. Quello che bisogna fare in questo periodo é cercare di curarsi meno degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa fine di Luglio sembra veramente diversa dagli inizi: hai iniziato questo mese in maniera molto perplessa per le relazioni, e forse non avevi neanche voglia di fare tanto!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei molto confuso: in queste due giornate, lunedì e martedì dovresti prendere tutto con le pinze! Sei particolarmente stanco, forse anche poco stimolato a fare: strano perché il tuo é uno dei segni più vivaci dello zodiaco, pero’ pare che in questi giorni tu sia stato messo alla prova.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento stai ritrovando fiducia in te stesso! E’ anche probabile che le cose scorrano via piu’ serenamente: sembrano lontani i conflitti di Maggio! E anche in amore si puo’ fare di piu’, anzi in questo periodo e soprattutto da giovedì, con Venere favorevole, anche quelli che sono rimasti fermi al palo per quanto riguarda i sentimenti, potranno ripartire con slancio!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per anni avete desiderato cambiamenti e ora, per destino o per volontà, questi cambiamenti sono alle porte. Da una parte c’e’ il desiderio di cambiare ma dall’altra una gran paura! Non devi avere paura di quello che magari hai desiderato per tanto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non che ci sia poco amore ma é probabile che in questi momenti tu sia in conflitto con te stesso. Forse in generale ti aspettavi qualcosa di più! Tutti i rapporti che offrono poco devono essere messi da parte: attento a non immischiarti in situazioni complesse e soprattutto a non fare confusione.

