Paolo Fox Oroscopo 2019: 23 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Oroscopo giornaliero: lunedì 23 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Come vi ho già detto vi trovate in una fine del mese un pò pesante da sopportare soprattutto per il lavoro. Le questioni di carattere pratico prendono il sopravvento e non ci sono grandi soluzioni all’orizzonte. Quindi, il senso di precarietà a cui avevo fatto riferimento nel passato è presente.

Una precarietà che riguarda il lavoro ama anche certe relazioni sentimentali. Non ci sono gravi difficoltà o situazioni irrisolvibili però è chiaro che stai attraversando una fase un pò caotica e non tutto fila liscio: devi combattere.

Oroscopo Toro

La settimana inizia in maniera faticosa perché ci sono tante cose da mettere a posto ma continuo a pensare che questo sia uno dei segni più forti anche in vista del 2020. I ragazzi che studiano, ma anche quelli che vogliono portare avanti un progetto o fare certe richieste devono darsi da fare.

Potrebbe arrivare un lavoro all’inizio part-time e poi magari fisso. C’è una sorta di sistemazione che naturalmente sarà più probabile per quelli che si vogliono mettere in gioco. Cielo importante da giovedì.

Oroscopo Gemelli

La Luna è abbastanza intrigante e lo sarà ancora di più martedì e mercoledì. Il Sole torna favorevole ma ancora non abbiamo l’ottimo oroscopo di Dicembre che sarà poi il mese del recupero, anche se graduale. Certo, bisogna capire da dove si parte e che chi ha fatto degli investimenti giusti adesso inizia a guadagnare.

Da Dicembre ci sarà maggiore fiducia! Sabato e domenica saranno giornate utili anche per i sentimenti.

Oroscopo Cancro

Lottate per avere un primato, per ottenere un vantaggio e credo che le grandi discussioni di questi giorni siano dovute al fatto che non vedete riconosciute le vostre qualità. Quindi, molti sono un pò sofferenti, in particolare quelli che stanno facendo da anni lo stesso lavoro e si rimproverano di non averlo cambiato ma anche quelli che hanno cambiato da poco e si sono trovati di fronti ad enormi responsabilità.

Purtroppo non ti è concesso di riposare! Cerca di non riversare questa tensione in amore.

Oroscopo Leone

Queste giornate sono particolari perchè impongono una riflessione su tutto quello che è stato detto, su tutto quello che sarà e dovrà essere fatto nei prossimi giorni. State dunque portando avanti diversi progetti. Il vostro limite è la voglia di primeggiare oppure quando pensate di essere invincibili: un pò di autoironia non guasterebbe.

Ecco tre giornate che portano un pò di agitazione in un periodo comunque costruttivo. Chi ha una società dovrà fare scelte improntati entro Novembre.

Oroscopo Vergine

L’orizzonte è sereno: quindi dico che le stelle sono favorevoli significa che possiamo avere occasioni ma ricordo sempre che per sfruttarle ci vuole sempre la nostra buona volontà. E’ difficile non immaginare qualche cambiamento a tuo favore.

Può darsi che ti abbiano affidato un compito molto impegnativo, come risollevare le sorti di una società. I tuoi meriti non sono messi in discussione. Giovedì e venerdì saranno giornate migliori per l’amore.

Oroscopo Bilancia

E’ una giornata un pò stancante anche se i grandi progetti del 2020 non sono certamente bloccati da questa situazione astrologica. Posso dire però che martedì e mercoledì saranno giornate migliori. In questo lunedì inizia il transito del Sole e questo è un elemento di forza.

Tra l’altro va detto che sabato e domenica anche la Luna sarà nel tuo segno: in vista del novilunio del fine settimana sarebbe il caso di organizzare un incontro d’amore!

Oroscopo Scorpione

Sfruttiamo questa giornata di lunedì perchè poi martedì e mercoledì saranno un pò sottotono. Quello che io consiglio sempre è di essere positivi perchè nella vita tendete un pochino a vedere il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno.

Questo nel tempo potrebbe creare del problemi: è vero che sei molto forte e alla fine reagisci anche alle provocazioni, però forse sarebbe il caso di non arrivare all’estremo.

Oroscopo Sagittario

Si apre una settimana molto luminosa tanto più che martedì e mercoledì avremo anche una Luna favorevole. Questo è un oroscopo di recupero! Il Sole inizia un transito importante. Sabato e domenica avremo stelle valide ma c’è da dire che dal punto di vista del lavoro non tutto quadra, perchè la prima parte di Settembre è stata pesante.

Devi dosare le tue emozioni. Inoltre, dal punto di vista economico, degli incarichi e dell’attività, c’è sempre qualcosa da mettere in chiaro.

Oroscopo Capricorno

Uscite da mesi pesanti: ricordo, ad esempio che tra primavera ed inizio estate c’è stata tanta confusione e ad Agosto qualcuno ha fatto scelte molto importanti. Ho spiegato che molti hanno deciso di mettersi in proprio, magari di iniziare un lavoro o un progetto ben definito che prima non era possibile far partire.

In questi giorni ci sono più responsabilità da portare avanti. Ad esempio, questa di lunedì non è una giornata facile perché possono esserci dei ritardi. Se c’è da affrontare un discorso importante, giovedì sarà la giornata migliore per farlo.

Oroscopo Acquario

Il Sole torna favorevole e questo è un elemento di forza molto interessante soprattutto per il fine settimana. I primi tre giorni di questa nuova settimana però sono molto faticosi: non ci dimentichiamo che tra Luglio ed Agosto alcuni di voi sono stati male. E tanti dei malesseri che provate non sono stati ancora superati.

Quindi, bisogna fare le cose con calma e curare un pò di più la forma. In amore non sarebbe male essere un pochino più disponibili.

Oroscopo Pesci

Vivete una stagione importante! Sei stato bravo a superare le prime due settimane di Settembre, pesantissime. Adesso si inizia ad ottenere qualche buon risultato. Solo giovedì e venerdì saranno giornate un pò difficili per il resto: pensiamo al futuro con ottimismo.

Ottobre sarà un mese positivo per le relazioni: chi ha vissuto un amore distante ora vuole avvicinarsi. Chi ha un partner troppo distaccato però rischia di innamorarsi di qualcun altro. Questo è un periodo in cui sogni una piccola trasgressione, senza magari realizzarla.

