Paolo Fox, Oroscopo 10 maggio 2020.

Oroscopo Paolo Fox oggi: domenica 10 maggio 2020

Domenica 10 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata ti troverà particolarmente carismatico con gli altri. Merito anche della Luna, Venere e Marte che saranno tuoi complici. Tu hai di bello che sei un segno caparbio, e questo è un gran pregio, specie adesso che stiamo vivendo un periodo molto complicato. Oggi saranno favoriti gli incontri, anche sui social.

Oroscopo Toro

In questo momento senti la necessità di essere incoraggiato da chi ti sta vicino. Hai perso la fiducia in te stesso. L’oroscopo preannuncia un miglioramento nel lavoro a partire da oggi. In amore, invece, sembra che non tutte le tue intenzioni siano state accolte bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi sarà facile inciampare in alcune complicazioni. In questi giorni tu non hai nessuna voglia di discutere e tanto meno di provocare gli altri. Cerca, allora, di usare molta prudenza nel rapportarti con chi hai vicino ed evita le polemiche, anche se involontarie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il suggerimento per oggi è di sfruttare questo cielo favorevole per affrontare le questioni relative al rapporto di coppia. È un periodo di saliscendi emotivo: delle volte ti offendi per qualche piccolezza e altre volte, invece, dimostri addirittura troppa leggerezza.

Oroscopo Leone

Saturno in opposizione ti mette in seria difficoltà: oggi non sarà semplice gestire tutto quanto. In questo periodo di forte stress hai bisogno di percepire l’affetto e la stima degli altri e, invece, pare che ci sia chi ti dà contro. L’oroscopo ti esorta a rifugiarti nell’amore per trovare quel conforto che ti manca.

Oroscopo Vergine

Oggi dovresti riposarti. Con mille idee e programmi da realizzare, un cervello sempre in funzionamento, è probabile che arriverai al fine settimana letteralmente spompato. Dovresti ricaricare le batterie e ignorare chi ti vuole mettere nell’angolo.

Oroscopo Bilancia

La giornata di oggi sarà più tranquilla di altre, per cui approfittane per cominciare a fare programmi per l’estate. Ti anticipo che il mese di luglio sarà molto importante per l’amore e tutto ciò che ne concerne. Il lavoro è ancora fonte di tanti dubbi.

Oroscopo Scorpione

Oggi sarà una giornata caratterizzata da maggiore forza, grazie alla Luna in buon aspetto. Hai ancora troppa tensione dentro di te. Dovresti, invece, rasserenarti un po’, perché c’è Giove in tuo aiuto, pronto a sostenere i progetti lavorativi.

Oroscopo Sagittario

Oggi avrai la Luna nel segno, ma Venere sarà dissonante. Questo vuol dire che sarà una giornata utile per affrontare quei piccoli problemi personali che ti suscitano inquietudine. Tu hai un modo molto incoerente nell’amare: a volte sei molto legato a chi ami, altre volte desideri riprenderti la tua libertà.

Oroscopo Capricorno

Il passaggio di Giove ti aiuterà a superare alcune difficoltà: se, per esempio, un progetto stava per concludersi, ora verrà ripreso in mano. Maggio è un mese di risposte. Nei prossimi giorni anche l’amore diventerà più facile da gestire.

Oroscopo Acquario

In questo momento ti trovi nel mezzo di una tempesta emotiva, ma ne uscirai vincitore. Non dovresti avere timore a dire qualche no. È importante cominciare a realizzare un piano di azione, a partire da oggi, per tirarti fuori da questo impasse.

Oroscopo Pesci

Ti trascini da qualche giorno del nervosismo che non vuole andare via. E oggi non sarà diverso. Ti consiglio di non dare spazio a relazioni complicate, di quelle che porterebbero ancora più scompiglio nel tuo cuore.

